Rat Cliff Games, Lanzarotes asuv sõltumatu mängustuudio, teatas täna, et nende kauaoodatud "metafiktsionaalne" õudusmäng "Among Ashes" ilmub 9. detsembril PlayStation 5 ja PC platvormidel. Teade saadeti laiali koos uhiuue treileriga, mis tõotab ületada piire reaalsuse ja fiktsiooni vahel.

Kui seda mängid, siis tunned, et keegi hiilib selja taga.

Kas oled valmis vaatama, mis varitseb ekraani taga?

Treiler Among Ashes - Release Date Trailer maalib üsna murettekitava pildi mängust, mis räägib loo kummituslikust retrolikust videomängust ja selle süngetest tagamaadest.

"Among Ashes" algab vihmasel ööl, kui mängija saab sõbralt lingi, mis viib teda "Night Calli" nimelise retrostiilis õudusmänguni. Kuid see, mis algab süütu seiklusena, muutub kiiresti päris häirivaks painajaks, kui virtuaalne maailm hakkab mõjutama tgelikku elu. Mängijad ei pea mitte ainult võitlema "Night Calli" pimedas Stoker Manoris elavate õudustega, vaid ka enda kodu turvalisuse eest, kui kummituslikud jõud ekraani tagant välja voolavad.

Unikaalsed mängumehaanikad ja nostalgiat täis elamus

Mängu teeb eriliseks selle meta-lähenemine – "Among Ashes" ühendab kaks erinevat õudusmängu üheks tervikuks, pakkudes nii 2000ndate alguse atmosfääri kui ka uuenduslikke moodsaid mehhanisme. Mängijad leiavad end lahendamas mõistatusi, võitlemas ööloomadega ja uurimas tumedat saladust, mis peitub nii mängu kui ka selle looja taga.

Mängu demo saadaval nüüd ja kohe

Kuigi "Among Ashes" ametlik ilmumiskuupäev on alles detsembris, saavad õudusfännid juba praegu proovida mängu demoversiooni Steamis.

Samuti on võimalik lisada mäng soovinimekirja nii PlayStationi kui ka Steami platvormidel.

Rat Cliff Games, mille asutas mängudisainer Daniel Ferrer, on tuntud oma jutustamise- ja mängukogemustele keskenduvate projektide poolest. Stuudio debüütmäng, 2022. aastal ilmunud "One True Hero", pälvis kiitust oma 3D-platvormimise ja meeldejääva loo eest. Nüüd on Ferrer oma loomingulise energia suunanud "Among Ashes’i" peale, mis lubab olla üks aasta õõvastavamaid mänguelamusi.