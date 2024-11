Elisa alustas oma 3G võrgu sulgemist selle aasta kevadel maikuus, kui suleti võrk Rapla maakonnas. Suve jooksul on maakondade kaupa edasi liigutud ja lõplikult suletakse 3G võrk tuleval esmaspäeval, kui viimasena lülitakse võrk välja Tallinnas ja Harjumaal. Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli annab ülevaate sel teemal Elisa klienditoele sagedamini esitatud küsimustest ja neile antud vastustest.

Millal minu piirkonnas 3G võrk suletakse?

Tallinnas ja Harjumaal suletakse 3G võrk esmaspäeval, 25. novembril. Ülejäänud maakondades üle Eesti on 3G võrk juba suletud.

Miks suletakse 3G võrk?

Suuremaid andmeside mahte vajavad seadmed kasutavad täna juba 4G-d ja 5G-d ning mobiilset andmesidet kasutatakse 3G võrgus kogu mahust ainult ühe protsendi ringis, mis tähendab, et tehnoloogia on ajale jalgu jäänud. 3G sulgemisega suunatakse vabanevad sagedused 4G ja 5G-sse, millega paraneb veelgi kvaliteet ja üldine võrgu tase.

Milliseid seadmeid see puudutab?

3G sulgemise järel ei saa enam internetis surfamiseks kasutada seadmeid, millel on ainult 2G ja 3G tugi, ning mis vajavad oma tööks internetti. Selliseid seadmeid võib olla telefonide, netipulkade kui ka näiteks vanemate valvekaamerate hulgas. Teisalt asjade interneti ehk nii nimetatud M2M (machine to machine) 2G seadmed, saavad jätkuvalt võrku kasutada 2G tehnoloogias. Ka mobiilikõnede tegemiseks on kõiki telefone jätkuvalt võimalik kasutada, sest 2G võrk jääb tööle. Viimaste aastate jooksul turule toodud seadmetest, valdav enamus toetavad juba uuemaid 4G- ja 5G-tehnoloogiaid, seega uuemate 4G ja 5G internetti ja 4G kõnesid toetavate seadmetega ei juhtu peale 3G võrgu sulgemist midagi. Internetti tarbitakse endiselt edasi 4G ja 5G võrgus, kõned töötavad edasi 4G võrgus ja vajadusel toetab ka 2G.

Mis juhtub seadmetega peale 3G võrgu sulgemist?

Elisa võrgus ei ole klientidel kasutuses enam ühtegi ainult 3G toega seadet, kuid leidub veel 2G/3G toega seadmeid. 3G võrgu sulgemise järel saab telefone jätkuvalt kõneteenuse jaoks edasi kasutada, mobiilse andmeside kasutamiseks tuleb kliendil seade aga välja vahetada.

Kuidas ma saan kindel olla, et minu seade peale võrgu sulgemist töötab?

Elisa võtab kõikide klientidega, keda muudatused meile teadaolevalt puudutavad, ise ühendust aga seda, kas sinu seadmed või SIM-kaart on 3G sulgemisest mõjutatud, saab igaüks ka ise Elisa kodulehel kontrollida. Selleks on välja õpetatud teenindusrobot Annika: https://www.elisa.ee/#sm3t, kes küsib kliendilt seadme kohta paar küsimust ja annab seejärel juhtnöörid, kuidas käituda, kui peaks olema vajalik midagi muuta.

Kas 3G sulgemine minu piirkonnas võib kaasa tuua kehvema ühenduse?

Kuna Elisa 3G võrk on juba pikemat aega olnud andmesidekasutusest sisuliselt tühi, siis selle sulgemine tänaseid kiiruseid ei mõjuta. Küll on sellel positiivne mõju tulevikuvaates, sest vabanevat sagedusressurssi, mis 3G jaoks eraldatud, saab kasutada 4G/5G võrgu võimekuse suurendamiseks.

Minu piirkonnas peaks nüüd olema võimalik kasutada 5Gd aga millegipärast minu telefon ei ühendu sellega?

5G kasutamise jaoks on vajalik üle kontrollida, kas lisaks operaatori poolt piirkonda loodud võimalustele toetab seda ka seade ja kasutaja poolt valitud pakett. Mõne seadme puhul tuleb 5G eraldi sisse lülitada.