Pärast seitsme aasta pikkust väljatöötamist ja mitmeid enneolematuid katsumusi on S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl jõudnud lõpuks mängijateni. Mäng on nüüd saadaval PC-le, sellistel platvormidel nagu Steam, Epic Games Store, GOG, aga ka Xbox Series X/S & Microsoft Store konsoolile, sealhulgas Game Passi kasutajatele.

See teos pole pelgalt mäng, vaid Ukraina arendajate armastuskiri oma kodumaale, peegeldades nende kultuuri, püsivust ja loovust rasketel aegadel.

Põnev süžee ja autentne atmosfäär

Mängu tegevus toimub väljamõeldud Tšornobõli keelutsoonis, mis on kujutatud tänu Unreal Engine 5 tehnoloogiale ning arendajate regulaarsetele külastustele reaalsesse Tšornobõli tsooni erakordselt autentselt. Tsoon on täis mutante, ohtlikku radiatsiooni ja salapäraseid anomaaliaid.

Mängija kehastab üksikstalker Skifi, kelle ülesandeks on leida oma tee Tšornobõli südamesse, avastades samal ajal tsooni saladusi, grupeeringute jõudude tasakaalu ning langetades otsuseid, mis kujundavad mängu mitme lõppmänguga lugu.

Lisaks rikkalikule jutustusele pakub S.T.A.L.K.E.R. 2 mängijatele üle kolme tunni pikkuseid filmilikke vaheklippe ja mittelineaarset süžeed, mis paneb proovile igaühe ellujäämisoskused ja moraali.

Arendustöö keset sõda ja raskusi

Mängu arendamise teekond on olnud sama dramaatiline ja väljakutsuv kui selle süžee. Pandeemia, küberrünnakud, tulekahju firma Praha kontoris ning eelkõige Ukrainas käimasolev sõda tõid kaasa erakordsed raskused. Vaatamata kõigele suutis arendustiim oma eesmärgi saavutada.

"See on täiesti uskumatu tunne öelda, et pärast seitset aastat tööd on S.T.A.L.K.E.R. 2 nüüd valmis. See on olnud meie elu suurim väljakutse ja kõige ambitsioonikam projekt," rääkis mängustuudio GSC Game Worldi tegevjuht ja mängurežissöör Ievgen Grygorovych, "see mäng on meie armastuskiri Ukrainale, näidates meie kultuuri maailmale. Meie tiimi erakordsed inimesed tegid võimatut – lõpetasid mängu sõjaolukorras."

Tsoon avab oma väravad taas 15 aasta järel

S.T.A.L.K.E.R. seeria fännid on oodanud seda hetke 15 aastat. Nüüd avaneb neil võimalus taas sukelduda müstilisse tsooni, mis on täis ohte ja avastamist. Mängu arendamise tausta ja väljakutseid tutvustab dokumentaalfilm "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2", mille Xbox aitas ellu viia. Seda filmi soovitatakse kindlasti enne mängu proovimist vaadata, et mõista loo sügavamat konteksti.

Toetus Ukrainale

Lisaks mänguarendusele toetab GSC Game World aktiivselt Ukrainat sõja ajal. Soovijad saavad annetada Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ametliku heategevusfondi kaudu, mis pakub kriitilist abi sõjast laastatud riigile. Lisainfo leiab siit: u24.gov.ua.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl on saadaval nüüd kõigile, kes soovivad avastada tsooni saladusi ja kogeda ühe mängudeajaloo eepiliseima loo uut peatükki. Vaata ametlikku treilerit siit.