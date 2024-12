Ekstreemspordi fännid said endale uue adrenaliinirohke BMX-mängu LEGENDS BMX, on nüüd saadaval PC-l Steami kaudu. Mängu arendas Saga Legends Games ja avaldas Firenut Games. Selle eesmärk on panna mängijad proovile trikkide, hüpete ja saltode meistriklassis läbi mitmekülgsete skateparkide ja rampide.

Mängu PlayStation 5, Xbox Series X/S ja Nintendo Switchi versioonid ilmuvad 2025. aasta alguses.

Lihtne mängitavus

LEGENDS BMX pakub intuitiivseid juhtnuppe ja hõlpsasti omandatavat mehhaanikat, mis muudavad BMX-trikkide õppimise lõbusaks ja rahuldust pakkuvaks. Hüppa rampides, tee saltosid ja nopi punkte mitmekesistes parkides, mis on täidetud erinevate pindade ja takistustega. Tõuse liidritabeli tippu, pannes oma oskused proovile!

Vabastiil ja väljakutsed

Liigu pargis vabalt ringi ja tee trikke, mis annavad suuri punktisummasid. Spetsiaalne analoogjuhtimine võimaldab keerulisi trikkide kombinatsioone. Alusta ühe trikiga ja loo seejärel oma "Trikiliin", mis kogub kombopunkte seni, kuni kukud või peatad oma sõidu.

Võistlused ja isikupärastamine

Mängus saab läbi teha kümneid erinevaid trikke, sealhulgas keerutused, saltod ja libistamised. Valida saab mitme BMX-sõitja ja ratta vahel, millest igal on ainulaadne stiil ja sõidutunnetus.

Mäng ühendab karismaatilise 3D-multikastiili ja poolrealistlikud pargid. Dünaamiline isomeetriline kaamera järgib sõitjat sujuvalt, pakkudes kaasahaaravat sõidukogemust. Efektid, nagu sädemed, tolmupilved ja kaameravõnked, muudavad mängukogemuse elavamaks.

LEGENDS BMX on nüüd saadaval PC-l Steami kaudu piiratud aja jooksul ka 30% soodustusega (hinnaga 14,79 €).