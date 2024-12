2024. aasta internetikiiruse testide tulemused näitavad, et Eesti püsiühenduse kiirus jääb märgatavalt alla meie põhjapoolsetele naabritele. Kiirust hindas Prantsuse ettevõte nPerf. Nende analüüs, mis kattis ajavahemikku 1. jaanuarist kuni 30. novembrini 2024, näitab seda, et Taani on regiooni kiireima internetiga riik, pakkudes keskmiselt 174 Mbit/s allalaadimiskiirust. Eestis on sama näitaja vaid 93 Mbit/s.

Analüüsis võeti arvesse 7571 testi, mis viidi Eestis läbi reaalses kasutuskeskkonnas. Tulemusi võrreldi Rootsi, Soome, Norra ja Taaniga, kus testide arv oli vastavalt 13 874, 12 651, 11 037 ja 9 159.

Rootsi ja Norra püsivad Taanil tihedalt kannul, pakkudes vastavalt 166 Mbit/s ja 164 Mbit/s kiirust. Soome keskmine kiirus on 128,5 Mbit/s, mis paneb selle riigi neljandale kohale. Eesti internetikiirus on teiste riikidega võrreldes ligi poole aeglasem.

Vaatamata nendele erinevustele on kõigi analüüsitud riikide internetikiirus piisavalt kiire, et toetada 4K voogedastust ja muid nõudlikke veebiteenuseid. Eestis pakuvad testiga sarnaseid tulemusi sellised teenusepakkujad nagu Infonet, Tele2, Telia ja Elisa.

Miks on kiire internet oluline?

Kiire allalaadimiskiirus on hädavajalik mitmel põhjusel.

Katkematu voogesitus – video- ja muusikateenuste sujuvaks kasutamiseks. Kvaliteetsed videokõned – tagab sujuva ja selge pildi. Kiire failide ja rakenduste allalaadimine – tõstab töökiirust ja õppe produktiivsust. Sujuv sirvimine – kiired veebilehtede laadimisajad parandavad kasutuskogemust. Mängimine ilma viivituseta – online-mängude kvaliteet paraneb oluliselt. Pilveteenuste kasutamine – kiirem juurdepääs veebiallikatele ja väiksemad ooteajad.

Eestis kulub veebilehe laadimiseks keskmiselt 3,4 sekundit, samal ajal kui Rootsis ja Norras laetakse lehed alla keskmiselt 1,8 sekundiga.

nPerf on Prantsuse tehnoloogiaettevõte, mis on spetsialiseerunud internetikiiruse mõõtmisele ja hindamisele. Firma pakub ka tasuta testimisteenust oma internetiühenduse hindamiseks.