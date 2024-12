Mängustuudio Camel 101 avaldas hiljutisel ZlimBratSki Winter FPS Showcase´il uue pingelise treileri kauaoodatud esimese isiku vaates ellujäämis-õudusmängust Beneath.

Camel 101 on varem loonud selliseid mänge nagu Those Who Remain, Syndrome, Mechs & Mercs: Black Talons ja Gemini Wars. Mängu Beneath tulekust anti aga esimest korda teada 2023. aasta veebruaris.

Mäng viib mängijad sõna otseses mõttes põhjatutesse sügavikesse, pakkudes kosmilise õuduse ja märuli segu.

Mängijad peavad vastamisi seisma kummaliste olevustega, lahendama mõistatusi ja säilitama terve mõistuse, kui nad seisavad silmitsi iidse ja mõistetamatu kurjusega.

Treiler näitab võitlusstseene, pakkudes mängus intensiivset tegevust ja laiaulatusliku lahingute valikut. Lisaks visuaalsele ilule vihjab treiler ka ühele salapärasele loole, mis kütab mängijate huvi ja ootust enne ametlikku ilmumist.

Beneath on juba saadaval eelsoovide nimekirja lisamiseks Steamis. Huvi korral saavad mängijad liituda mängu ametliku Discordi serveriga.

Camel 101 on auhinnatud mänguarenduse stuudio, mis pühendub meeldejäävate mänguelamuste loomisele. Nende eesmärgiks on nihutada mänguarenduse piire ja avada interaktiivse meelelahutuse uusi võimalusi. Beneathis on ellujäämine rohkem kui vaid valik.