Jaanuaris tõmbab Las Vegas jälle endale tähelepanu kõikidelt tehnoloogiahuvilistelt üle maailma, sest algab iga-aastane tehnoloogiamess CES.

CES 2025 lubab olla üks aasta olulisemaid tehnoloogiasündmusi, kus kuulutatakse välja tähtsaimad uudistooted ja tehnoloogiauuendused. Mess toimub 5.-10. jaanuarini, põhinäitused avatakse 7. jaanuaril ning kestavad kuni 10. jaanuarini.

CES 2024 statistika oli muljetavaldav – 138 789 osalejat ja üle 4300 eksponendi. 2025. aastal on oodata veelgi suuremat hulka osalejaid ja eksponente. CES-i korraldava Consumer Technology Associationi (CTA) juht Gary Shapiro ütles pressiteates, et fookuses on kolm põhiteemat: Connect, Solve, Discover (ole ühenduses, lahenda, avasta).

"CES on võimas tehnoloogiasündmus, mis pakub avastamisrõõmu ja ülevaid hetki,“ ütles Shapiro. Tema sõnul peavad külastajad leidma aega nii planeeritud kohtumisteks kui ka juhuslikeks avastusteks. Keskmisel külastajal on messi jooksul umbes 29 kohtumist.

Jensen Huang, Nvidia tegevjuht ja maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte juht, avab CES 2025 põhiettekande ehk keynote´iga 6. jaanuaril Mandalay Bay Michelobi areenal. Nvidia on tehisaru riistvara liider ja selle firma turuväärtus on tõusnud 3,42 triljoni dollarini.

Tehisintellekt, autod ja telerid: mida on oodata?

2024. aastal domineerisid CES-il tehisintellekt ja robootika ning sama trend jätkub ka 2025. aastal.

Oodata on rohkelt tehisaru toega arvuteid, kõrvaklappe ja nutiseadmeid. Lisa Su, AMD tegevjuht, on kinnitanud, et RDNA 4 arhitektuuriga uued Radeon RX 8000 graafikakaardid näevad messil esimest korda ilmavalgust.

Samuti oodatakse Nvidia kauaoodatud RTX 5000 seeria graafikakaarte, mille võimsaim mudel RTX 5090 võib lekkinud info kohaselt olla kuni 70% kiirem kui eelmine generatsioon.

CES-il debüteerib ka uus HDMI 2.2 standard, mis tõstab mängu- ja multimeediaseadmete pildiedastuskiiruse ja resolutsiooni uuele tasemele. Eeldatavasti võivad nii Nvidia kui ka AMD uued graafikakaardid seda standardit toetada, pakkudes konkurentsi DisplayPort 2.1 tehnoloogiale.

Elektriautode sektoris on oodata Sony ja Honda koostöös loodud Afeela elektriauto avalikku debütti, masina sisse on integreeritud PlayStation 5. Hyundai esitleb ka oma maailma esimest hõljuvat esiklaasi kuvamissüsteemi.

Tervis ja energiatõhusus

Shapiro sõnul on CES 2025 keskmes ka inimeste turvalisus ja ligipääsetavus: "eelmise aasta üks suuremaid üllatuselemente oli see, kui palju ettevõtteid tegeles puuetega inimeste abistamise tehnoloogiatega."

Samuti pööratakse suurt tähelepanu energiatõhususele ja küttekulude vähendamisele. Arutlusele tulevad elektrivõrkude tulevik ja uued lahendused kvantarvutuste ja AI väiksema energiatarbega rakenduste jaoks. Shapiro tõi välja, et paljud tehisaru ettevõtted on hakanud sõlmima lepinguid tuumajaamadega, et katta oma kasvavaid energiavajadusi.

Kohtumispaik tulevikuks

Kuigi Apple traditsiooniliselt CES-il ei osale, on kohal enamik teisi tehnoloogiahiide. CES pakub unikaalset võimalust näha ja kogeda uusimaid innovatsioone, olgu need siis AI, tervisetehnoloogia või nutikodude valdkonnast, kuid aina enam on kohal ka erinevaid autotootjaid.