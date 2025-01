Värsked uudised Kopenhagenist ja Van Dammelt: maailmakuulus videomänguseeria HITMAN on jõudnud uue olulise verstapostini. HITMAN World of Assassination on alates selle ilmumisest kogunud enam kui 75 miljonit mängijat kogu maailmas. IO Interactive, seeria arendaja ja kirjastaja, tähistas selle saavutusena, mis kinnitab mängu kui seni kõige edukama Hitmani staatust.

HITMAN World of Assassination sai alguse 2016. aastal, kui ilmus triloogia esimene osa. Edu jõudis haripunkti 2021. aastal, kui HITMAN III sai kõrgeima Metacriticu hinnangu kogu frantsiisi ajaloos.

Mäng pakub ainulaadset segu hiilimise-luuramise tegevusest, vabadusest valida lähenemisteid ning elavast ja hingavast maailmast, mis on täis põnevaid tegelasi ja surmavaid lõkse.

Jean-Claude Van Damme kui „The Splitter”

Detsembris 2024 esitles IO Interactive oma uusimat sisu, kus legendaarsest näitlejast Jean-Claude Van Damme’ist sai Elusive Target nimega Max Valliant. Endine ICA agent, tuntud ka kui „The Splitter”, pakkus mängijatele väljakutset, mida põhjendab statistika: üle 1 miljoni aktiivse mängija osales detsembrikuus missioonil, kuid ainult 40% suutis selle edukalt lõpetada.

Video URL

Pikim missiooni täitmise aeg ulatus üle 7 tunnini, samas kui kiireim mängija lahendas olukorra 21 sekundiga.

Tasuta mängimisvõimalus läbi, uus saadaval

„The Splitter” missioon oli saadaval tasuta HITMAN World of Assassination Free Starter Pack’is kuni 12. jaanuarini 2025. See oli viimane võimalus tõestada oma oskusi.

Mängijad, kes soovivad rohkem sisu, saavad soetada „The Splitter Packi”, mis sisaldab kaht uut Arcade missiooni, Max Vallianti poksikostüümi ja mitmeid eksklusiivseid esemeid. Pakett on saadaval hinnaga 4,99 eurot kõigil platvormidel.

HITMANi tulevik

IO Interactive lubab, et 2025. aastal lisandub mängu veelgi rohkem uut sisu, hoides elus HITMAN World of Assassinationi edu. Lisaks HITMANile töötab stuudio uute projektide kallal, sealhulgas James Bondi päritolu lugu „Project 007” ja uhiuus „Project Fantasy”.

HITMAN World of Assassination on saadaval PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ja Nintendo Switchi jaoks.