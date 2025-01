Foto: Enriko Pedaksalu

Täna õhtul selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted, asutajad ja investorid ning idusektori arengusse mullu enim panustanud tegijad. Eesti Startup Auhindade võitjad valiti välja üle 300 kandidaadi hulgast, keda esitasid kogukonna liikmed ise.

Eesti peaminister Kristen Michal ütles avakõnes, et idufirmad moodustavad peaaegu 4% Eesti SKT-st, samas veel mõni aeg tagasi oli see näitaja 1,5%.

“Üha rohkem ettevõtmisi muutub kasumlikuks, mis panustab meie majandusse viisil, mida veel mõni aasta tagasi oleks olnud raske ette kujutada. Õnnitlen kõiki nominente ja võitjaid, kes te inspireerite meid kõiki ja tuletate meelde, et Eestis tähendab kohanemine edu – ja edu viib parema homseni,” ütles Michal.

LIFT99 kaasasutaja Elise Sass tõi välja, et tänavused võitjad tõestavad, et Eesti startup-sektor on liikunud süvatehnoloogiate ja pikaajalist arendust nõudva innovatsiooni poole: ”samas kasvatati mullu ka käibeid, laiendati kliendibaase ning toodi turule uusi tooteid. Eesti idusektor on globaalsete arengutega kaasa tulnud ning meie kohalik kaitsetööstus on kindlasti ka arengu vedaja. Hea on näha ka süvatehnoloogiate, kus teadus saab tooteks, esiletulemist. See tõestab, et Eesti asutajad ei karda tegutseda suurelt valdkondades, mis meid vahetult puudutavad.”

Startup Estonia andmetel tegutseb täna Eestis umbes 1600 iduettevõtet ning Eesti idusektori parimad kuulutati välja 11 kategoorias.

Aasta asutajad: Martin Sokk ja Mihkel Aamer, Lightyear

Asutajad Martin Sokk ja Mihkel Aamer juhivad investeerimisplatvormi Lightyear, mis muudab Euroopa investeerimismaastikku, andes igaühele võimaluse oma jõukuse kasvatamiseks lihtsalt ja mugavalt.

Aasta investor: Taavet Hinrikus

2024. aastal kogus Plural oma teise fondi 500 miljonit eurot ning jätkas investeerimist Euroopa kõige ambitsioonikamatesse asutajatesse. Lisaks bränditi Taavet+Sten partnerlus investeerimisfookuse ja tegevuste laienemisega seoses Skaalaks.

Skaala osales möödunud aastal Kristiine Keskuse väljaostmisel ja alustas Krulli Kvartali arendamisega.

Taavet Hinrikus jätkas kood/Jõhvi kooli panustamist, mis laienes mullu Soome.

Aasta panustaja: Taavi Kotka

Enam kui 4000 tüdrukule tehnoloogiamaailma tutvustanud liikumine HK Unicorn Squad inspireerib tüdrukuid üle Eesti ning 8-12aastaste laste vanuserühmas õpib Eestis tehnikat rohkem tüdrukuid kui poisse.

Kasvab ka programmi teine etapp – Unicorn Squad PRO. Koos TalTechiga keskendutakse 16–18-aastastele tüdrukutele, et mõjutada nende karjäärivalikuid, tutvustades erinevaid tehnilisi alasid. 2024. aastal on tehtud koostööd ka Google'iga, et tõlkida tehisintellekti materjale ja pakkuda AI kursusi kõigile 11-14aastastele Eesti lastele, kui nende kool on osalemisest huvitatud.

Auhinda üle andnud Swedbanki start-up segmendi juht Triin Preem tõi välja, et auhinnaga tunnustatakse inimest, kes on aasta jooksul entusiasmist enim panustanud start-up’induse tugevdamisse Eestis.

“Muidu kasvav tehnoloogiasektor näitab mitmekesisuse seisukohast endiselt tagasihoidlikku tulemust. Selleks, et rohkemad naised julgeksid end tehnoloogiasektoris proovile panna, on vaja eeskujusid, aga ka eestvedajaid, kes julgustaksid ja toetaksid. Just selline tüdrukutele suunatud programm on väga hea esimene samm tuleviku eeskujude ja valdkonna soolise tasakaalu loomiseks,” sõnas Preem ning soovis Unicorn Squadile edu, et programm jõuaks veel rohkemate tüdrukuteni üle Eesti!

Aasta uustulija: Frankenburg Technologies

2024. aastal asutatud Frankenburg Technologies tegeleb õhutõrjesüsteemide, sealhulgas rakettide arendamise ja tootmisega. Idufirma eesmärk on arendada raketisüsteeme, mida oleks võimalik toota soodsamalt, kiiremini ja suuremates kogustes, kui seda võimaldab praegune tööstus. Frankenburg Technologies muudab rakettide sihtimise revolutsiooniliseks, kasutades tipptasemel tehisintellektil töötavat olukorrateadlikkuse platvormi, mis võimaldab ohte ennetada ja vastastest ees püsida. Möödunud aastal laieneti Ukrainasse ja Suurbritanniasse ning lisaks Eestile tegutsetakse ka Lätis ja Leedus.

Kiireim käibekasvataja: DefSecIntel Solutions

Kaitsetehnoloogiafirma Defsecintel Solutions tegutseb kaitse-, turva- ja luurevaldkonnas ning soovib maailma turvalisemaks muuta nutikate lahenduste abil. Iduettevõte arendab ja toodab tipptasemel tehisintellektil töötavaid mobiilseid autonoomseid seire- ja õhutõrjesüsteeme, tegeledes nii riist- kui ka tarkvaraga. 2024. aastal kasvatasid nad hüppeliselt tulu 7 miljonilt eurolt (2022) 40 miljonile eurole, kahekordistasid oma meeskonda Eestis, avasid Eestis uue tehase (lisaks 30 inimesega tehasele ja hoolduskeskusele Kiievis) ning tõid turule uue toote – C-UAS/ lühimaa õhutõrjesüsteemi EIRSHIELD, mille abil saab droone avastada, jälitada ja jälgida ning vajaduse korral nende tegevust segada või nad alla kukutada.

Eesti kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg kommenteeris, et iduettevõtlus panustab Eesti kaitsevõime suurenemisse. "Mul on hea meel, et kaitsevaldkonna iduettevõtted saavad väärilise märkamise ja tunnustamise. Uued ideed, nutikad lahendused, tipptasemel insenerid ning lõppkasutaja vajaduste mõistmine on nii mõnegi Eesti kaitsetööstuse ettevõtte rahvusvaheliselt edukaks teinud, tõelise kvaliteedimärgina on paljud tooted ja lahendused osutunud väärtuslikeks ja jätkuvalt nõutuks ka Ukraina kaitsejõududes. Kokkuvõttes panustab tugev iduettevõtlus nii Eesti kuvandisse, meie kaitsevõime suurenemisse ning majandusse."

Parim süvatehnoloogia iduettevõte: GScan

Eesti süvatehnoloogiaettevõte GScan sihib revolutsioonilise müüonkiirgusel põhineva tehnoloogiaga globaalset turgu. GScan tehnoloogia tuvastab üle 10 meetri sügavused defektid kriitilises infrastruktuuris, näiteks sildades, tunnelites ja tuumasüsteemides. 2025. aastal on ettevõtte eesmärgiks partnerlused selliste ülemaailmsete korporatsioonidega nagu BP, National Highways, AtkinsRealis ja Jacobs, tugevdades samal ajal oma kohalolekut uute kontoritega Inglismaal ja Saksamaal.

Parim rohetehnoloogia iduettevõte: Yaga

Yaga on kasutatud moe ostmise ja müümise turg, mis keskendub lisaks Eestile ka Aafrikale. Nad usuvad kindlalt moe edasimüügi tulevikku, millest saavad kasu müüjad, ostjad ja keskkond.

Yagas on praeguseks müüdud rohkem kui 4 miljonit kasutatud eset, mis tähendab, et sama palju esemeid on jäetud uutena ostmata. Eesti ja Lõuna-Aafrika turuliidrina laienes Yaga hiljuti ka Keeniasse.

Parim tarkvara kui teenusvaldkonna iduettevõtte: Katana

Katana platvormi kasutab 1500 klienti kogu maailmas, kes kasutavad Katanat kõigi ostu- ja tootmistellimuste ning varude ja laoseisu haldamiseks.

Katana tagab, et kliendid suudavad tarnida õige toote õigele kliendile õigel ajal, vältides ülemääraseid laovarusid.

Eesti Startup Auhindade jagamist korraldatakse LIFT99, Eesti Asutajate Seltsi ja Startup Estonia eestvedamisel ning sündmuse peatoetajad on Swedbank, Kaitseministeerium ja Tallinna linn. Eesti Startup Auhindade jagamist toetavad Defsecintel, Superangel, TGS Baltics, Specialist VC, VOOL, Trind Ventures, Plural Estonia, Ready Player Me, GoWorkabit, 2C Ventures, ÄIO, Latitude59, advokaadibüroo Hedman, Eversheds Sutherland Ots & Co, Karma Ventures, advokaadibüroo Triniti, Endover, advokaadibüroo Sorainen, Invent Baltics, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA), Icebreaker, Metaplanet ja Eedu.