Foto: Olari Pilnik, Wikimedia Commons

31. jaanuaril Eesti kõrgkoolide koostöös toimunud terminipäevakul anti pidulikult üle Vikipeedia terminivõistluse auhinnad. Žürii andis välja kolm auhinda, millest kaks tulid Tartu Ülikooli ja üks Tallinna Ülikooli.

Teine Vikipeedia terminivõistlus toimus 2024. aasta 10. oktoobrist kuni 10. detsembrini eesmärgiga edendada otstarbekat terminiloomet ja levitada Vikipeedia kaudu eestikeelset terminivara. Võistlusele laekus 11 võistlejalt 72 artiklit. Kõige enam artikleid kirjutasid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli esindajad, kuid osalejaid oli ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Võistluse korraldaja ja žüriiliikme Ivo Kruusamägi sõnul oli rõõmustav näha nii suurt Vikipeediasse kirjutamise indu: „Sellel võistlusel otsisime just lühemaid artikleid, et toetada oskussõnavara eesti keelde jõudmist. Kuigi eestikeelsele Vikipeediale on vahel pahaks pandud, kui artiklid on lühikesed, siis tegelikult on suur kunst lühidalt kõik oluline ära öelda,“ ütles Kruusamägi.

Auhinnalised kohad said Tartu Ülikooli bioorgaanilise keemia kaasprofessor Darja Lavõgina, kelle töödest tõstis žürii esile artikli "Valikuline faktide esitamine"; Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi nooremteadur Mai Raet, kelle kirjutatust hindas žürii artiklit "Kliimadiplomaatia", ja Tartu Ülikooli geograafia üliõpilane Mirtel Org, kelle puhul jäi kõige enam silma artikkel "Vookaart".

Võitjate arvates pakub terminivõistlusel osalemine võimalust ennast kirjutamisel proovile panna. „Vikipeedia artiklite kirjutamine on abiks erialaõpingutes, sest võimaldab vajalike mõistetega süvitsi tegeleda,“ leidis Mirtel Org.

Darja Lavõgina sõnul oli artikli kirjutamise soovi taga praktiline vajadus: „Ingliskeelne vaste cherry picking on mul loengutes ka läbi käinud ja veebifoorumites olin märganud lühikesest eestikeelset terminit faktinope. See ajendaski artiklit kirjutama.“

Mai Raet julgustab kõiki, kel vähegi huvi ja tahtmist, järgmistel võistlustel kaasa lööma. „Lisaks individuaalsele lõbule edendatakse ühtlasi kõike muud head nagu eestikeelne teadus, uurimisteemade nähtavamaks tegemine ja usaldusväärse info levitamine,“ ütles Raet.

Vikipeedia terminivõistlust korraldasid Eesti Keele Instituut, Eesti Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja MTÜ Wikimedia Eesti ning seda aitas rahastada Haridus- ja Teadusministeerium.