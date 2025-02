Telia Eesti alustas koostööd maailma juhtiva voogedastusteenuse pakkujaga Netflix, mis hakkab sisalduma uutes Telia TV pakettides. See võimaldab klientidel nautida mitmekülgset sisu seninägematul moel ning muudab erinevate meelelahutusteenuste haldamise mugavamaks ja taskukohasemaks.

Telia tõi klientideni kaks uut TV teenuse paketti - Stream ja Supreme, mille kuutasu sees sisaldub lisaks tavapärastele telekanalitele ka järelevaatamine ja Netflix. Seejuures saab Netflixi vaadata erinevate Telia TV platvormide kaudu nii nutiseadmetest, veebist kui ka Telia Android TV digiboksi kaudu.

Kuna Telia TV kliendid näevad edaspidi Netflixi muuhulgas Telia Android TV digiboksi toel, võimaldab see kasutajatel nautida tuhandeid Netflixi filme ja sarju ka vanemate teleritega. See muudab Netflixi sisu kättesaadavamaks neile, kes pole seda seni nutiteleri puudumise tõttu teha saanud.

Valides mõne uue Telia TV Netflixiga paketi, saavad olemasolevad Netflixi tarbijad oma senise kasutajakonto ja arvelduse soovi korra mugavalt siduda Teliaga. Lisaks paremale kasutuskogemusele säästavad integreeritud paketid klientide nii aega kui raha, sest kaob vajadus maksta iga teenuse eest eraldi.

Telia Eesti televisiooni ja meelelahutuse valdkonna juhi Birjo Kiige kinnitusel on voogedastusteenused muutunud väga populaarseks ning paljudes kodudes kasutatakse tihtipeale mitut erinevat teenusepakkujat.

”Paraku on koos sellega tekkinud olukord, kus inimesed peavad õhtuse filmivaatamise tarbeks liikuma näiteks lineaartelevisiooni ja erinevate äppide vahel, kasutama selleks vahel ka erinevaid seadmeid ning kokkuvõttes arveldama mitmete teenusepakkujatega. Netflixi integreerimine Telia TV platvormi ja pakettidega on seetõttu loomulik samm klientide igapäevaelu lihtsamaks ja ka taskukohasemaks muutmisel. Usume, et koostöö Netflixiga muudab Telia TV kasutajate kliendikogemuse veelgi paremaks ja mugavamaks, kuna erinevate platvormide tele- ja voogedastusteenused on nauditavad ühes kohas,” lisas Kiik.

Netflixi Põhjamaade ja Beneluxi äriarenduse juhi Patrick Danckwardti sõnul on ülimalt positiivne näha järgmist suurt sammu Netflixi ja Telia partnerluses. „Meil on väga hea meel, et Netflix on osa Telia pakkumisest ning saame teha sellised sarjad nagu „Stranger Things“, „Squid Game“ ja „The Witcher“ Eesti vaatajatele veelgi kättesaadavamaks,” lisas Danckwardt.

Telia TV uute pakettidega saab tutvuda Telia veebilehel.