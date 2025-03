Philips tuli just välja oma uue ärimonitoride seeriaga, mis on enamat kui Full HD ja samas tarbivad vähem energiat tänu oma energiajuhtimise seadetele. Mida uut suudab üks monitoritootja üldse praegu ekraanide osas välja pakkuda, kas selles üsna seisvas konnatiigis toimub mingi areng? Selgub, et kuigi just revolutsiooni pole, maksab siiski ärikasutajal uuemate mudelite poole vaadata mõnel kindlal põhjusel.

Üks põhjus on aga üllatav, miks Philips oma monitori juures seda ei paku.

Põhifunktsioonid ja jõudlus

Ekraani kvaliteet on Philipsi monitoril, mille nime ei hakka siin pikalt uuesti välja ütlema, hea. See on suuruselt 27-tolline, mis võib tunduda nõudlikuma kasutaja või laiade tabelitega raamatupidaja jaoks veidi väike, kuid kõigile neile, kes kasutavad sülearvuti küljes lisaekraani, täiesti piisav. IPS-paneel on Quad HD eraldusvõimega: 2560 x 1440 pikslit. Võrreldes Full HD-ga on seda mõistlikult rohkem, kuid 4K-ni muidugi ei küüni. Samas, kas ärikasutajal olekski vaja 4K-d, kui ametlikult filme ei vaata ja mänge ei mängi?

Ekraani värskendussagedus 100 Hz on aga igal juhul vajalik, sest miks peaks veel leppima möödunud sajandisse ulatuva tavalise 60 hertsiga? Mida vähem vilkumist ja mida sujuvam pilt, seda parem igale töötajale ja tema silmadele.

Kuid saladuskatte all võib öelda, et 100 Hz on ka mängude jaoks parem, kui tahad tööst pausi teha.

See mudel sisaldab veel selliseid funktsioone nagu Low Blue režiim ja SoftBlue tehnoloogia, et vähendada veelgi silmade pinget.

Värvitäpsus kõikvõimalikeks kujundustöödeks on enam-vähem, kattes umbes 108% sRGB värviruumist, kuigi puudub laiemaa spektri tugi. Päris foto- ja videotöötluseks polegi see kontorimudel mõeldud. Hind on ju ka selline, jäädes alla 270 euro.

Energiatõhusus oli varem selline asi, millele küll suured tehnoloogiafirmad ammu mängisid oma müügiargumente välja käies, kuid mis pani eesti firmad vaid õlgu kehitama. Elektri hind polnud teab mis tähtis, rohelist mõtteviisi ka aastaid tagasi nii väga ei hinnatud.

Menüünupud.

Nüüd on mõlemad hinda läinud. See mudel aga just energiasäästule rõhubki. Menüüs on seaded valguse järgi heleduse seadmiseks, monitori kiidetakse energiasäästlike funktsioonide eest, sealhulgas kohaloleku- ja valgusandurid, mis reguleerivad heledust või lülitavad ekraani välja, kui seda ei kasutata. Selle tulemuseks ongi madalam energiatarve, mistõttu on see hea võimalus ettevõtetele, kes soovivad vähendada energiakulusid.

Kui ekraani eest ära lähed, siis tõesti läheb pilt tumedamaks ja ilmub teade, et säästetakse energiat. 27B2G5500 puhul võib energiatarve siis väheneda kuni 70%. Muidu aga ruumi valguse heledamaks-tumedamaks muutmisel mingit ekraani heleduse muutumist silmaga väga ei märka. Kui lähed ekraani eest kauemaks kui paariks minutiks ära, kustub see täielikult.

Ergonoomika ja disain

Monitoril on täielikult reguleeritav alus, mis on ühtaegu stiilne ja praktiline. Kokkupanek on tööriistavaba ja lihtne nagu ikka, aga kontorikasutaja jaoks on kindlasti olulised sellised funktsioonid nagu sujuv üles-alla kõrguse reguleerimine kuni 150 mm, kalde muutmine ning aluse peal kasvõi 180 kraadi pööramine.

See viimane on hea näiteks kuvari serva taha tagaküljele kaablite ühendamisel, millega muidu on alati üks jändamine ja turnimine.

Lisaks leidub veel üks oluline asi ekraani küljel: kaks USB pesa ning heliväljund. Neid võib olla vaja tavalisest tihemini ja ekraani taha ligipääs oleks ebamugav, kui pead pidevalt näiteks USB kaablit või kõrvaklapijuhet kuskile serva alla ühendama. Küljel aga on toitevõimega USB A pesa ning veel üks USB lisaseadmete jaoks kohe ja kiiresti ligipääsetavad.

Nende pesade kohal käib välja üks vars, kuhu saab näiteks oma kõrvaklapid toetada, et oleks mugav haarata, kui tuleb ärikõne. Samas on veidi veider see, et sang on küljepealsete pistikupesade koha ning kui sinna on midagi ühendatud, jäävad juhtmed natuke klappidele ette või vastupidi.

Ühenduvus: kõik vajalik olemas peale ühe asja

Monitoril on palju ühenduvusvõimalusi, sealhulgas viis USB-porti, kuid puudub kõige olulisem tänapäeva maailmas: USB-C. See on tõesti isegi üsna üllatav vaatamata monitori äriotstarbele ja odavale hinnale: kõik muu on kadumas, isegi HDMI ja DisplayPort (mis on esindatud sellel kuvaril), maailm liigub järjekindlalt USB C suunas.

Sellega peab saama kätte nii toite, andmeside, USB Hubi võimalused kui ka pildiedastuse. Tavaliselt pistavad kasutajad oma sülearvuti monitorist rippuva USB C kaabli taha ja ega muu neid eirit ei huvitagi. Siin aga peab kasutama HDMI-d või DisplayPorti. Lauaarvutitel on need muidugi endiselt olulised, ülimobiilsetel sülearvutitel, mis on liiga õhukesed, ei pruugi neid variante enam olla.

Üldiselt on Philips 27B2G5500 kindel valik ettevõtetele, mis eelistavad energiatõhusust ja ergonoomilist disaini, kuigi see ei pruugi olla ideaalne ülesannete jaoks, mis nõuavad suurt värvitäpsust või USB-C-ühendust.

PLUSSID

+ Energiatõhusus: pakub erirežiimidega korralikku energiasäästu.

+ Reguleeritav alus: saab ergonoomiliselt igasse asendisse liigutada.

+ 100 Hz on parem värskendussagedus.

MIINUSED

- Puudub USB-C.

- Värvikatvus on pigem keskpärane.

TEHNILISED ANDMED

Monitor Philips 27B2G5500

Hind: ligi 270 eurot

Paneel: 27-tolline, diagonaal 68,5 cm, kuvasuhe 16:9, LCD-paneeli tüüp IPS LCD, taustvalgustus W-LED, eraldusvõime 2560 x 1440 pikslit, sagedus kuni 100 Hz, heledus 300 cd/m², värve 16,7 miljonit, värvigamma (tavaline)

108% sRGB, kontrastsuse suhe (tavaline) 1500:1, reageerimisaeg (tavaline) 4 ms, vaatenurk 178º / 178º

Signaali sisend: HDMI 2,0 x2, DisplayPort 1,4, sünkrooni sisend, eraldi sünkroonimine, heli sisend/väljund, HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort); HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort), USB-jaotur

USB 3.2, USB-B, USB-A 3.2 x4, (ühega kiirlaadimise tugi)

Mugavused: kõlarid 3 W x2, jala kõrguse reguleerimine 150 mm, pööratav -/+90 kraadi, külgsuunas pööratav -/+ 180 kraadi, kallutamine -5/30 kraadi

Toide, energia: ECO režiimis 8,3 W (tüüpiline), väljalülitatuna 0,3 W (tüüpiline), tavaline energiatarve 11,11 W (Energy Star)

Kaal: 6,77 kg