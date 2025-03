Microsofti ja Founderzi algatusega AI Skills 4 Women pakutakse naistele tehisintellekti käsitlevat tasuta koolitust kogu Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonnas, sealhulgas Eestis. Programm on osa ühiselt võetud kohustusest edendada tehnoloogiasektoris mitmekesisust ja tagada, et tehisintellekti arendamine hõlmaks kõigi ühiskonnakihtide vaatenurki.

Kuna naiste osakaal tehisintellekti spetsialistide hulgas on praegu vaid 22%, tehisintellekti teadlaste hulgas 12% ja tehisintellekti õppejõudude hulgas 16%, on sooline lõhe tehisintellekti valdkonnas endiselt probleem, kirjutatakse pressiteates. AI Skills 4 Women püüab seda ebavõrdsust vähendada, andes naistele juurdepääsu kvaliteetsele tehisintellekti õppele sõltumata nende varasemast kogemusest tehnoloogiavaldkonnas.

Founderzi ja Microsofti koostööprogramm koosneb järgmistest osadest:

tehisintellekti käsitlev tasuta koolitus, mis on mõeldud erineva oskustasemega naistele, sealhulgas neile, kellel puudub eelnev tehniline taust;

ekspertide kursused, kus osalevad juhtivad tehisintellekti spetsialistid, kes kujundavad tööstuse tulevikku;

150 stipendiumi saavad parimad osalejad, kes soovivad süvendada oma teadmisi tehisintellekti kohta.

"Microsoft usub, et kogu ühiskonna paremaks teenimiseks peavad tehisintellekti arendama erinevad meeskonnad," ütles Microsofti Balti riikide ja Ukraina piirkonna juhataja Leonid Polupan, "Kampaania AI Skills 4 Women kaudu on meie eesmärk pakkuda tuhandetele Eesti naistele oskusi tehisintellekti revolutsioonis osalemiseks ja selles valdkonnas innovatsiooni edendamiseks."

Founderzi jaoks on see algatus loomulik jätk nende eesmärgile tagada uute tehnoloogiate valdkonnas demokraatlikum juurdepääs kvaliteetsele haridusele.

"Praegu on tehisintellekti valdkonnas pöördepunkt ja me ei saa endale lubada naiste kõrvalejätmist. Selle programmi ülesanne on anda neile vahendid, teadmised ja enesekindlus, et võtta TI valdkonnas juhtpositsioon. Tehisintellekti tulevane mõju tööstusharudele ja ühiskonnale on tohutu ning me tahame, et naised oleksid selle muutuse esirinnas," ütles Founderzi tegevjuht ja kaasasutaja Anna Cejudo.

Algatuses AI Skills 4 Women osalemisest huvitatud naised saavad registreeruda tasuta koolitusele aadressil https://founderz.com/ai-skills-4-women/.