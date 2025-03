(Sisuturundus)

Enamik eestlasi teab online-kasiinodest, sest nende reklaamid on igal pool – olgu selleks Boost Casino, Ninja või Paf. Vähem teatakse aga veebimaksete uuendustest, mis online-kasiinode toimimist võimaldavad.

Veebimaksete infrastruktuur on aastatega tundmatuseni muutunud: aeglased pangaülekanded ja krediitkaardid on asendunud kiiremate e-rahakottide ja krüptovaluutadega ning Trustly loodud Pay N Play süsteemiga.

Pay N Play võimaldab teha koheseid tehinguid, välistab konto registreerimise vajaduse ja lihtsustab isikutuvastust. Pay N Play kasiinod ehk kiirkasiinod on oma eelkäijatest tunduvalt mugavamad ja sujuvamad ning saamas Eesti netikasiinoturul eelistatud valikuks. Pay N Play kasiinot kutsutakse ka nimega “kasiino ilma registreerimiseta.”

Varem kasutasid Eesti mängijad netikasiinodes peamiselt tavalisi pangaülekandeid ja kaardimakseid. Kuigi need olid turvalised, tuli võitude väljamakseteks sageli oodata päevi. E-rahakotid nagu Skrill ja Neteller tegid protsessi kiiremaks, kuid nõudsid eraldi konto loomist ning vahel ka lisakontrolle.

Krüptovaluutad tõid turule järgmise muutuse, pakkudes anonüümseid ja detsentraliseeritud makseid. Siiski on krüpto suur hinnakõikumine ja regulatiivsed piirangud takistanud nende laialdasemat kasutamist Eesti kiirkasiinodes. Uued kiirkasiinod Eestis otsivad pidevalt uusi makselahendusi, kuid krüptovaluutad ei ole veel laiemalt omaks võetud.

Pay N Play lahendab kõik need probleemid, sidudes mängija otse tema pangakontoga. Selline süsteem (maksealgatusteenus koos kontoteabeteenusega) kontrollib isikuandmeid automaatselt panga kaudu, mis välistab vajaduse käsitsi KYC (Know Your Customer) protseduuri läbida. Sissemaksed on kohesed ja ka väljamaksed jõuavad kontole minutitega. Eestis, kus digipangandus ja avatud panganduse regulatsioonid soodustavad sujuvat integreerimist, on see eriti levinud.

Eesti kiirkasiinode jaoks muudab Pay N Play ka regulatiivsete nõuete järgimise lihtsamaks. Kuna pangad teevad isikutuvastuse, ei pea kasiino ise nii palju andmeid hoidma, mis vähendab pettuseriski. Mängijatele tähendab see kiiremat ligipääsu oma võitudele ja mugavamat mängukogemust.

Kõik Eesti kasiinod ei tööta veel registreerimiseta kontode baasil, kuna see on kulukas ja sõltub kohalike pankade kokkulepetest ja litsentsitingimustest. Siiski kasvab Pay N Play süsteemi populaarsus kiiresti ning üha rohkem operaatoreid on seda kasutusele võtmas, et meelitada kasiinosse mängijaid, kes kiireid väljamakseid soovivad.

Kuna Eesti liigub pidevalt digitaalse innovatsiooni suunas, arenevad ka makseviisid. Kas järgmist suurt sammu mõjutab plokiahel või tehisintellektil põhinev pettusetuvastus, on veel vara öelda. Praeguseks on aga Pay N Play seadnud täiesti uue standardi Eesti online-kasiinode maksete kiiruses ja turvalisuses.