Sel nädalavahetusel toimuvat Keenia WRC rallit aitab olulisel määral juhtida Eesti idufirma poolt loodud tarkvaraplatvorm Eventhos, mis ralli MM-sarja kõrval on end murdnud ka suurkontsertide turule.

Eventhose asutajad on Rally Estonia korraldajad Silver Kütt, Urmo Aava ja Tarmo Hõbe ning varasem Rally Estonia IT arendusjuht Mario Ostnik. Just Rally Estonia (avapildil) oli ka põhjus, miks ilma suurema kärata tänaseks juba globaalsele turule jõudnud lahendusele 2017. aastal alus pandi.

“Eventhose sündis ralli korraldamise tavapärastest väljakutsetest, kus ühes väga kitsas ajaaknas tuli väga suurel maa-alal korraga juhtida, hallata ning kontrollida sadu inimesi – alustades võidusõitjatest rajal ja lõpetades turvatöötajatega raja ääres. Samal ajal tuli paralleelselt korraldada, jooksvalt täiustada ning optimeerida kümneid tegevusi, et kõik sündmused toimuksid õlitatult minuti pealt,” lausus Silver Kütt, kes on aastaid juhtinud Rally Estonia võistluskeskust.

Kuna ühtset rakendust, mis suudaks nii inimesi kui ka inventari suurürituse ajal korraga ja ülevaatlikult juhtida, maailmas ei olnud, siis hakati sellist platvormi omal käel looma ja arendama, et lisaks kõigele muule hoida kokku aega ja raha.

“Oleme tänaseks testinud oma lahendust väga keerulistes oludes maailma eri paigus ja tõestanud, et see vastab ka kõige nõudlikumate suurürituste vajadustele,” lausus Urmo Aava, “tänaseks kasutab Eventhos´e platvormi pea kogu WRC sari, legendaarsest Monte Carlo rallist alustades. Samuti mitmed maailma kontserdikorraldajad, mis näitab, et oleme suutnud luua tõeliselt universaalse tööriista, mida saab arendada, kohandada ja täiustada veelgi.”

Eventhos on praeguseks kaasanud endale üsna märkimisväärse kliendibaasi. 2025. aastal on Eventhos kasutusel 14 WRC rallist kaheteistkümnel etapil. Samuti kasutab Live Nation Eventhose lahendust Tallinna Lauluväljakul toimuvate Imagine Dragonsi, Justin Timberlake'i ning AC/DC suurkontsertide korraldamisel.

Eventhos oli kasutusel ka WRC Monte Carlos.

Tänaseks on Eventhosest kasvanud välja eraldiseisev ettevõte. Ralli juhtimistarkvarast on arendatud laiema haardega maailmas ainulaadne suurürituste haldustarkvara, mis lihtsustab ja digitaliseerib ürituste korralduse erinevad aspektid – akrediteerimisest ja hotellimajutusest kuni inventari haldamise ja territooriumi planeerimiseni välja.

See laseb korraldajatel juhtida kõiki üritusega seotud inimesi ja tegevusi ühest kohast, mis toob märkimisväärset aja- ja kulusäästu.

Tehnoloogiliselt teeb Eventhose eriliseks ka see, et korraldajad saavad platvormil kasutada täpselt neid mooduleid, mis on vajalikud. Samuti saab kogu infot hiljem analüüsida, et järgmist rallit või kontserti veelgi paremini korraldada. Kuna Eventhose saab laadida ka äpina oma telefoni, siis toob see kogu meeskonnale kiirelt ja kohe kätte ühesuguse operatiivse info näiteks lendude, rendiautode, ajakavade, inventari liikumise, ootamatuste muudatuste ja palju muu kohta.

“Oleme algusest peale keskendunud väärtusele – kuidas muuta ürituste korraldamine efektiivsemaks ja vähendada vigu,” selgitas Tarmo Hõbe, “meie missioon on lasta korraldajatel keskenduda ürituse sisule, mitte logistilistele väljakutsetele. Igal nädalal liitub meiega uusi üritusi, mis kinnitab, et oleme loonud midagi tõeliselt vajalikku. Meie kasutajakogemus on intuitiivne ja kõigile lihtsasti mõistetav, ükskõik kas oled suurürituse korraldaja või lihtsalt meeskonnaliige.”

Ettevõte on praegu kiires kasvufaasis ning on kaasamas täiendavaid investeeringuid, et ülemaailmset haaret laiendada.