S25 Ultraga Külmale Maale

Karge tundra tuul ulgus ümber mu ajutise kodu, virmalised tantsisid taevavõlvil oma lummavat tantsu ja minu külma kindakäe sõrmede vahelt libises... mitte jäätükk, vaid Samsungi uusim tehnoloogiaime – Galaxy S25 Ultra. Olin elevil nagu laps kommipoes, sest ees ootas nädalajagu karmides polaaroludes testimist, et selgitada välja, kas see suudab mu senise lemmiku, Galaxy S23 Ultra, troonilt tõugata.

Kas evolutsioon või revolutsioon virmaliste all?

Galaxy S25 Ultra on premium-klassi seadme ja see seda on juba esmakordselt kätte võttes tunda. Titaanist raam, erinevalt S23 Ultra alumiiniumist lubab tugevamat konstruktsiooni. Disaini osas torkavad silma S25 Ultra lamedamad küljed, erinevalt S23 Ultra kumeramatest külgedest. See muudatus peaks tagama mugavama käes hoidmise, kuid kasutades on mulje hoopis vastupidine. Ekraani ümber olevad raamid olid S25 Ultral märgatavalt õhemad, mis tähendas veidi suuremat ekraani sarnases korpuses.





Paar grammi on seade kergem, kuid käes seda märgata ei ole.

Üsna selge on, et lamedamad küljed annavad S25 Ultrale teatud sarnasuse iPhone'iga, mis on trend ka teiste tootjate, näiteks Google Pixel seadmetel.

Telefoni küljed tunduvad teravad, mis ilma ümbriseta muudavad kasutamise ebamugavaks. Õhemad raamid ja esmaklassiline tunnetus seevastu jätavad selgelt premium seadme tunnetuse, mida lausa kahju korpusesse peita. Paradoks!

Hoolimata esmaklassilistest materjalidest tundus tundras matkajale kindlam kohe ümbris ümber panna, et mitte riskida tuhandeeurose seadme libedast haardest lumme pillamisega. Õnneks on kõik Samsungi S seeria seadmed veekindlad ja aktiivseks eluviisiks loodud, kuid karta tuleb pigem ekraani pärast, kui veekahjustuse.





Telefoni kuju on õnneks maitse asi ning kogemus võib olla erinev.

Kaamera osas tundus esmapilgul, et baaspildi kvaliteet on mõlemal mudelil sarnane. Mõlemad telefonid on varustatud 200MP peamise sensoriga ja heades valgustingimustes teevad need suurepäraseid pilte. Küll aga märkasin kohe erinevust optilises suumis. S25 Ultral on 3x ja 5x optiline suum, samas kui S23 Ultral oli lisaks ka 10x optiline periskoopsuum. S25 Ultra 5x teleobjektiivi resolutsioon tõstetud 50MP-le, võrreldes S23 Ultra 10MP 10x objektiiviga.

Siin lähevad arvamused lahku, kus mõned eelistavad S23 Ultra 10x suumi, eriti kaugemate objektide pildistamisel, tuues välja, et S25 Ultra pildid võivad 30x suumi juures tunduda “plastsed" või liialt AI-ga töödeldud. Samas arvatakse, et S25 Ultra 5x suum võib olla parem lähemal vahemikus (5-10x) ja potentsiaalselt ka hämaras, kuna sellel on suurem ava (S25 Ultral f/3.4 vs S23 Ultral f/4.9 5). Siiski on üldine tunne, et S23 Ultra 10x optiline suum oli pikamaa pildistamiseks parem. Selle asemel, et kunsti teha, on reaalne suumi rakendus kaugel olevaid tekste, bussi numbreid jne suurendada, prillide otsimise asemel.





Sa ei ole enam see S Pen, millesse me armusime!

S25 Ultraga ei ole enam võimalik S Pen'i kasutada pildistamiseks eemalt, mis oli S23 Ultral võimalik. See mugav funktsioon, eriti just stabiilsust vajavate kaadrite või kaugselfide tegemiseks tundras, on kadunud.

S25 Ultra S Pen ei toeta enam Bluetooth-ühendust, mis tähendab, et ka slaidiesitluste juhtimine on nüüd võimatu. See on minu jaoks pettumus, kuna S Pen oli seni mitmekülgne tööriist, mis kaotanud oma funktsionaalsuse.

Ok õhuviiped teadsid ja kasutasid võibolla vähesed, mida güroskoop võimaldas.

Kuid sarnaselt Note9-le, millel bluetooth tuli, ei ole vaja olnud mingeid edevaid vigureid ja säilinud oleks praktiline väljund: pildistamine, slaidid, muusika juhtimine.

Endel on sama aga laiata on parem

Video ja pildi defineeritus tundus S25 Ultral veidi teravam kui S23 Ultral. S25 pakub detailsemaid ja teravamaid pilte ning vähem müra videos, mis suuresti tänu uuemale Snapdragon 8 Elite protsessorile ja paremale pilditöötlusele.

Sisu ja üldine toimimine tundus S25 Ultral sarnane S23 Ultraga igapäevases kasutuses. Mõlemad telefonid on kiired ja reageerivad hästi. Uuel telefonil on uusim Android 15 operatsioonisüsteem ja One UI 7 kasutajaliides, mis ilmselt ka vanemale seadmele peagi tuleb. Samsung lubab oma kallimatele seadmetele 7 aastat uuendusi ning soodsamatele 3-4 aastat vastavalt mudelile.

Tundra karmid olud panid S25 Ultra tõsiselt proovile. Madalad temperatuurid on nutitelefonide akudele alati väljakutseks. Samsungi ise väidab, et külm võib põhjustada suuremat pingelangust ja seadme ajutist väljalülitumist. Kuigi ma otseselt S25 Ultra aku külmakindlust eraldi ei testinud ning peale kasutamist veetis seade enamus ajast taskus, siis üldiselt tundus aku pidavat vastu sarnaselt nagu S23 Ultral. Mõlemal telefonil on 5000mAh aku. Tänu tõhusamale protsessorile võiks kesta kauem, samas võimsus on ka suurenenud ja lõpuks on seda paari protsendist vahet mujal kui sünteetilistes testides võimatu märgata: Päev, 10 tundi - jah, mõnikümmend minutit, pigem taandub mõõtemääramatusesks.

Telefonid on mõlemad vee ja tolmukindlad, mida tõestab IP68 sertifikaat. Lisaks on S25 Ultral, nagu iga aasta, vastupidavam Gorilla klaas, mis x% tugevam kuid loopida või kraapida siiski ei soovitaks.

Kas S25 Ultra on revolutsioon? Pigem nagu hoolikalt lihvitud evolutsioon, mis tundras vastu pidas, aga kas see sinu pangakontot sama hästi talub, on juba teine virmaliste tants, mille ennustamine on sama keeruline kui polaarhuntide käitumine täiskuu ajal.

Elevant toas!

Kokkuvõttes võib öelda, et Samsung Galaxy S25 Ultra on hoolikalt lihvitud evolutsioon võrreldes S23 Ultraga. Disain on saanud teise kuju, jõudlus on veidi paranenud ja kaamera pakub mõningaid uuendusi, mida raske märgata. Suurim vahe on lainurkobjektiivi osas. Samas on kaotatud 10x optiline suum ja S Pen'i mugavad puldifunktsioonid.

Omadus Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Peamine kaamera resolutsioon 200MP 200MP Lainurk kaamera resolutsioon 50MP 12MP Telefoto 1 (optiline suum) 10MP (3x) 10MP (3x) Telefoto 2 (optiline suum) 50MP (5x) 10MP (10x) Esikaamera resolutsioon 12MP 12MP





Kas uuendada S23 Ultralt S25 Ultra peale?

Kui hind ei ole takistuseks ja hindad uuemat tehnoloogiat, paremat ekraani ja parimaid kaameraid, siis on tegu igati asjaliku valikuga. Kui aga oled rahul S23 Ultra kaamera suumi ja S Pen'i funktsionaalsusega, siis otsest vajadust uuendamiseks ei pruugi olla sest vahe on väike. Kui S23 oleks veel müügil, siis soovitaks isegi seda enne kaaluda.



S25 Ultra sobib eelkõige neile, kes soovivad uusimat Samsungi lipulaeva koos kõikide selle pakutavate uuendustega.