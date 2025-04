Põhjala kutsub taas: müstiline rebase-seiklus "Spirit of the North 2" saabub mais

Mängusõpradel, kelle hing igatseb metsiku looduse ja iidsete legendide järele, on põhjust kõrvu kikitada! Indie-mängude kirjastaja Silver Lining Interactive ja arendusstuudio Infuse Studio on heitnud kinda ootustele ning kuulutanud välja armastatud rebase-seikluse järje "Spirit of the North 2" ilmumiskuupäeva.

See oodatud teos jõuab mängijateni 8. mail 2025 ning toob Põhjala müstika ja ilu nii PC (Steam), PlayStation 5 kui ka Xbox Series S/X platvormidele. Tõelistele fännidele ja kollektsionääridele on aga varuks tõeline kirss tordil – eksklusiivne füüsiline Signature Edition.

Põhjala müütide lummuses

Esimene "Spirit of the North" võlus mängijaid oma ainulaadse atmosfääriga. Nüüd naaseb see vaim, tuues endaga kaasa veelgi avarama ja hingematvama maailma, mis on loodud võimsa Unreal Engine 5 mootori peal.

Mängijad kehastuvad taas kord üksikuks rebaseks, kelle teejuhiks ja kaaslaseks on tark ronk. Ees seisab ohtuderohke, kuid lummav teekond läbi Põhjala saarte metsiku looduse. Eesmärk on üllas: vabastada kadunud Kaitsjad kurja šamaani Grimniri õelate küüniste vahelt, puhastada maa rikutud vaimudest ning taastada iidne tasakaal.

Video URL

Kuigi mängu tegevus toimub väljamõeldud Põhjala maastikel, siis selle sügavad juured Skandinaavia folklooris ja mütoloogias kõnetavad kahtlemata ka Eesti mängureid. Kes meist ei oleks kuulnud lugusid vägevatest vaimudest, iidsetest ruunidest ja looduse müstilisest jõust? "Spirit of the North 2" lubab sukelduda just sellesse maailma, pakkudes üle 16 tunni seiklust, avastamist ja maagiat.

Rebane saab uued trikid (ja välimuse!)

Arendajad lubavad, et mäng ei ole pelgalt ilus vaatamine, vaid pakub ka sisukat mängukogemust. Mõned võtmeomadused, mis panevad seiklushimulistel mänguritel südame kiiremini põksuma:

Raja oma tee. Mängijad saavad oma rebase (ja isegi ronga) välimust kohandada, andes neile isikupärase ilme.

Mängijad saavad oma rebase (ja isegi ronga) välimust kohandada, andes neile isikupärase ilme. Majesteetlik avatud maailm. Unreal Engine 5 toob ekraanile hingematvalt kaunid ja mitmekesised maastikud, mida avastada.

Unreal Engine 5 toob ekraanile hingematvalt kaunid ja mitmekesised maastikud, mida avastada. Legendaarsed vastased. Ees ootavad eepilised kokkupõrked rikutud vaimudega ja Kaitsjatega, kelle alistamiseks tuleb kasutada nii kavalust kui ka jõudu.

Ees ootavad eepilised kokkupõrked rikutud vaimudega ja Kaitsjatega, kelle alistamiseks tuleb kasutada nii kavalust kui ka jõudu. Iidsed väed. Mängu edenedes avanevad müstilised võimed, mis aitavad takistusi ületada ja sügavamale maailma saladustesse tungida.

Mängu edenedes avanevad müstilised võimed, mis aitavad takistusi ületada ja sügavamale maailma saladustesse tungida. Põhjala saladuste lahtiharutamine. Otsi võimsaid ruune ja paljasta maa peidetud ajalugu ning legendid.

Otsi võimsaid ruune ja paljasta maa peidetud ajalugu ning legendid. Elav helimaailm. Dünaamiline heliriba muutub ja areneb vastavalt mängija teekonnale, luues täiusliku atmosfääri.

Kollektsionääri unistus: Signature Edition

Neile, kes soovivad mängumaailmaga veelgi sügavamat sidet luua, pakub Silver Lining Interactive eriti uhket Signature Edition versiooni PC ja PlayStation 5 jaoks.

See on aardelaegas, mis sisaldab:

allkirjastatud täisvärvilist kunsti- ja pärimusraamatut

kahte tikitud embleemi

nelja detailset metallist tegelaskuju nööpnõela

kahte kaunist kunstikaarti

paari müstilist ruunikirjaga kaarti

Eksklusiivset komplekti saab ette tellida vaid kirjastaja ametlikust poest, Silver Lining Directist.

Niisiis, Põhjala kutsub ja 8. mail 2025 see kutse kõlab valjemini kui kunagi varem. Kas oled valmis astuma rebase käpajälgedesse ja sukelduma müstilisse seiklusesse? Huvilised saavad mängu juba praegu oma soovikorvi lisada nii Steamis, PlayStationi poes kui ka Xboxi poes.