Videomängu Apex Legends turniir toob e-spordi maailma tipptegijad tulevikutalentidega ühele areenile

Sel laupäeval, 10. mail toimub rahvusvaheline videomängu Apex Legends turniir, mille korraldab Eestiski tegutsev elektroonikatööstuse ettevõte Incap. Turniir Incap Legends toob ühele virtuaalsele areenile eri riikide õpilased, elektroonikatööstuse eksperdid ja maailmatasemel mängijad. Otseülekannet turniirist algab kell 12:00 Incapi YouTube’i kanalil.

Incapi presidendi ja turniiri ellukutsuja Otto Puki sõnul on algatuse eesmärk äratada noorte huvi tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonnas töötamise vastu.

"Oluline on mõelda tulevikule ja olla seal, kus on noored. E-sport on koostööl põhinev tempokas ja strateegiline võistlusvorm, mis arendab inseneeria ja elektroonikatootmise valdkonnas olulisi oskusi. Incap Legendsi turniir on meie viis noorteni jõuda ja pakkuda neile silda mängumaailmast tehnoloogiasektorisse," selgitas Pukk.

Turniiril osaleb üle 100 mängija, kes võistlevad kolmeliikmelistes tiimides. Osalejate seas on mitmeid rahvusvaheliselt nime teinud meeskondi, sealhulgas üks maailma tuntumaid ja edukamaid e-spordi organisatsioone ning läbi aegade kõige edukamaid Call of Duty tiime FaZe Clan USA-st, samuti legendaarne nimi Counter-Strike’i maailmas ning tugev tegija ka Apex Legendsis Natus Vincere ehk NAVI Ukrainast. Rootsist pärit Alliance tiim on Apex Legendsi tipus tänu nutikale liikumisele, tsoonikontrollile ja stabiilsele mängule, olles üks ALGS-sarja kardetumaid võistkondi. Lisaks professionaalsetele tiimidele panevad end proovile ka noorte võistkonnad erinevatest riikidest. Incapi esindab võistkond b0ssbAttle, mille koosseisus mängib ka Incapi president Otto Pukk. Tiimid võtavad mõõtu videomängus Apex Legends, võisteldes battle royale´i formaadis.

Incap Legends toimub koostöös Newcastle’i ja Stafford Colleges Group’iga (NSCG), mis pakub Staffordshire´i maakonnas kutseharidust, tehes koostööd mitmete kohalike tööandjatega. Incap UK tehasega samas piirkonnas tegutsev NSCG koolivõrgustik omab ka eelnevat kogemust e-sporditurniiride korraldamises ja valdkonna õpetamises.

Eestist löövad turniiri korraldamisel kaasa ka Tallinna 32. Keskkooli gümnasistid.

E-sporditurniir Incap Legends on osa Incapi laiemast algatusest tutvustada tehnoloogiatööstuse võimalusi uuele põlvkonnale. Mängijatele avaneb võimalus tutvuda rahvusvaheliste tiimide ja professionaalse turniiri formaadiga, publikule aga tänapäevase e-spordi maailmaga. Turniiri auhinnafond on 5000 eurot.

Tegemist on virtuaalse üritusega, mida saab tasuta jälgida Incapi YouTube’i kanalil Youtube.com/c/IncapCorporation. Otseülekanne turniirist algab laupäeval, 10. mail kell 12.