Yasha: legendid deemonlikust terast – sukeldu võitlema iidse Jaapani deemonite hordidega

Kujuta ette ajastut, mil rahu Vana Jaapani maadel puruneb ning pimedus hakkab maad võtma. Koletislik üheksasaba-rebane on tagasi, tuues endaga kaasa deemonite armee, kes ähvardab hävitada kõik elava. Just sellesse müstilisse ja ohtlikku maailma kutsub sind Taiwani indie-stuudio 7QUARK kaunis ja meisterlikult loodud märuli-RPG "Yasha: Legends of the Demon Blade".

See pole lihtsalt üks järjekordne seiklus – see on teekond läbi ümberkujundatud Edo-ajastu Jaapani, kus iga samm võib olla viimane ning ellujäämiseks on vaja rohkem kui lihtsalt teravat mõõka.

Alates tänasest, 15. maist, on see elav roguelite-seiklus ametlikult saadaval kõikidel suurematel platvormidel – Steam, Nintendo Switch ning PlayStation 4 ja 5. "Yasha" pakub kiiret ja adrenaliinirohket võitlust, silmipimestavalt kaunist anime-stiilis visuaalset poolt ning rikkalikku, karakteripõhist lugu, mis haarab endasse.

Mängus astud sa ühe kolme legendaarse kangelase rolli, kellest igaühel on oma ainulaadne relv – deemonlik tera, kaksikmõõgad või Jaapani vibu – ja ainulaadne lugu.

Surematu ninja Shigure: teda kehastab Yoko Hikasa, tuntud häälnäitleja sarjadest nagu "K-On!" (Mio Akiyama), "Attack on Titan" (Frieda Reiss) ja "Infinite Stratos" (Houki Shinonono).

teda kehastab Yoko Hikasa, tuntud häälnäitleja sarjadest nagu "K-On!" (Mio Akiyama), "Attack on Titan" (Frieda Reiss) ja "Infinite Stratos" (Houki Shinonono). Oni saadik Sara: talle annab hääle Ayana Taketatsu, kelle tuntuimate rollide hulka kuuluvad Azusa Nakano sarjast "K-On!", Nino Nakano sarjast "The Quintessential Quintuplets" ja Kirino Kousaka sarjast "Oreimo".

talle annab hääle Ayana Taketatsu, kelle tuntuimate rollide hulka kuuluvad Azusa Nakano sarjast "K-On!", Nino Nakano sarjast "The Quintessential Quintuplets" ja Kirino Kousaka sarjast "Oreimo". Deemonist samurai Taketora: tema häält kuuleb Rikiya Koyamalt, kes on tuntud tegelaskujudena nagu Kiritsugu Emiya sarjast "Fate/Zero", Kogoro Mouri sarjast "Detective Conan" ja Yamato sarjast "Naruto".

Iga kangelane peab võitlema lakkamatute deemonite laviini vastu. Kas suudad ellu jääda selles lõputus elu ja surma tsüklis ning paljastada tõe?

Mängu ilmumise puhul on Game Source Entertainment välja andnud ka digitaalse kunstiraamatu, originaalse heliriba ja tegelaskujude laulud, mis pakuvad fännidele sügavamat pilku mängu kunsti ja muusika sisse. Lisaks on mängu põhiversioon esimesel nädalal saadaval 10% soodustusega ning Deluxe-versiooni saab soetada 20% soodsamalt.

7Quarki meeskond on pühendunud mängujärgsetele uuendustele, et täita oma Kickstarteri lubadusi. Esimesena on oodata kuut uut relva ja tegelaskujude (Shigure, Sara ja Taketora) välimust. Samuti on tulekul Boss Rush režiim ja hääle korduse funktsioon ning uued vaenlaste rünnakumustrid, et muuta väljakutse veelgi keerulisemaks.

Ilmumise tähistamiseks on YouTube'is üleval ka täiesti uus gameplay-treiler ning spetsiaalne Bandai Namco Picturesi poolt toodetud anime-lühifilm.

Vaata gameplay-treilerit siit:

Video URL

Lisaks on nüüd saadaval "Yasha: Legends of the Demon Blade" ametlikud LINE-kleebised, mis lisavad armsate tegelaskujude ja mängust pärit meemidega vestlustele sõpradega lisatšarmi ja huumorit.

Seega ongi nüüd aeg sukelduda Edo-ajastu Jaapani müstilisse maailma, valida oma kangelane ja valmistuda deemonliku tera lahinguks.