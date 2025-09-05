MG on Eestis: United Motors avas esinduse, proovisõidud käivad

MG, legendaarse Briti nimega, kuid tänaseks Hiina autotootja SAIC alla kuuluv automark, on ametlikult Eestisse jõudnud. MG leiab edaspiid United Motorsi Peetri salgongis, kus paikneb ka autode teenindus. Hinnad algavad umbes 31 000 eurost ning kõik autod tulevad 7-aastase garantiiga.



MG (Morris Garages) on nüüd Eestis ametlikult kohal ning United Motors on oma valikusse võtnud nii bensiini, hübriidi, pistikhübriidid kui ka täiselelekteriilsed mudelid ehk suurema osa. Garantii on 7 aastat või 150 000 km.



Silmapaistvamad mudelid:

MG4 Electric – tõhus ja ruumikas. Auto on saanud kiita nii ökonoomsuse kui ka praktilise salongi poolest. Hinnad algavad umbes 31 000 eurost.

– tõhus ja ruumikas. Auto on saanud kiita nii ökonoomsuse kui ka praktilise salongi poolest. Hinnad algavad umbes 31 000 eurost. MG ZS – ruumikas ja hästi varustatud linnamaastur, mis paistab silma hinna-väärtuse suhtega.

– ruumikas ja hästi varustatud linnamaastur, mis paistab silma hinna-väärtuse suhtega. MG HS pistikhübriid (PHEV) – vaikne ja pika elektrisõiduga. Reaalne elektriline sõiduulatus on ligi 100 km. United Motorsi müügi- ja turundusjuht Leino Luik kinnitab, et 140 km proovisõidul kulus vaid 2 liitrit kütust ning mootorivahetust ei olnud praktiliselt märgata. Täisvarustuses HS jääb alla 40 000 euro.

– vaikne ja pika elektrisõiduga. Reaalne elektriline sõiduulatus on ligi 100 km. United Motorsi müügi- ja turundusjuht Leino Luik kinnitab, et 140 km proovisõidul kulus vaid 2 liitrit kütust ning mootorivahetust ei olnud praktiliselt märgata. Täisvarustuses HS jääb alla 40 000 euro. MG3 – ökonoomne ja praktiline hübriidajamiga väikeauto igapäevasõitudeks.

– ökonoomne ja praktiline hübriidajamiga väikeauto igapäevasõitudeks. MG Cyberster – pilkupüüdev ja kiire kabriolett. Tegemist on pigem GT-laadse autoga, kuid selle disain ja sõiduelamus on selgelt emotsioonikesksed.





Kus ja millal

Tartu Motorshow 12.–14.09 : suur mudelivalik kohapeal, avatud proovisõiduala.

: suur mudelivalik kohapeal, avatud proovisõiduala. United Motors Peetris: Reti tee 4 asub United Motors autosalong ja ametlik teenindus, varuosad ja garantiitööd.

Miks see on oluline