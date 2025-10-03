Trollid ja pommide paraad: kas see mäng saab jagu matemaatikaärevusest?

See on maailm, kus valesti lahendatud matemaatikaülesanne ei too kaasa mitte õpetaja kurja pilku ja punast pastakat vihikulehel, vaid hoopis pimestava plahvatuse ja värvide tulevärgi. See on maailm, kus loogika ei ole kuiv ja abstraktne, vaid käegakatsutav, mänguline ja lausa plahvatusohtlik. Just taolise reaalsuse on loonud Norra indie-stuudio Filiokus oma peagi ilmuvas debüütmängus, mis lubab matemaatikaärevuse muuta puhtaks rõõmuks.

16. oktoobril Steami platvormil ilmuv Cal & Bomba on taktikaline puslemäng, mis segab omavahel ahelreaktsioonid, värvikireva kaose ja loogika ilu. Mängu hind on dollarites 9,99 USD, mis teeb eurodes umbes 8,5 EUR, millele lisandub esialgne 20% soodustus.

Mängijad saavad end proovile panna enam kui 170 käsitsi valmistatud tasemel, kus iga samm tuleb hoolikalt ette planeerida.

Matemaatika rõõm pommide ja plahvatuste keeles

Cal & Bomba südames peitub missioon, mis on meelelahutusest sügavam. Stuudio Filiokus asutajad Martin Lothe Sæterdal ja Gjermund Mørkved Bohne soovisid uurida matemaatika, disaini ja mängulisuse kokkupuutepunkte. Martini jaoks sai see teekond alguse juba klassiruumis: talle endale pakkus matemaatika palju rõõmu, kuid paljudele klassikaaslastele valmistas see vaid peavalu.

See kontrast tekitas temas eluaegse küsimuse: „Miks on matemaatika mõne jaoks nii lihtne ja teiste jaoks raske?“

Video URL

Vastusest sai Filiokuse filosoofia, mille juured peituvad Norra sõnas „matteglede“ – matemaatikarõõm. Cal & Bomba on loodud just selle tunde sütitamiseks, muutes abstraktse loogika mänguliseks ja pildiliseks probleemide lahendamiseks. Vigade eest karistamise asemel muudab mäng need hoopis värvilisteks plahvatusteks, üllatusteks ja võimalusteks katsetades õppida.

Planeeri, programmeeri ja päästa valla kaos!

Mängu peategelasteks on plahvatusohtlik duo: Cal, püromaanist gnoom, kel on annet arvutamiseks ja Bomba, tema trollist partner, kes tunneb siirast heameelt suurte paukude värvidest. Mängu mehaanika on justkui doominoefekti digitaalne ja plahvatusohtlik sugulane. Mängija ei juhi tegelasi reaalajas, vaid programmeerib nende tegevused ette – laeb oma kahurvagunisse pomme, võlujooke ja käsklusi ning seejärel vajutab „Start!“ nuppu, et vaadata, kuidas tema enda loodud suurejooneline ahelreaktsioon lahti rullub.

Huumori, värvide ja sügava loogika seguga ühendab mäng endas ligipääsetavuse ja väljakutse. Mängul on kaks raskusastet: tavarežiim tervitab mängijaid, kes on ehk koolis matemaatikaga kimpus olnud, samas kui raske režiim pakub ajusid ragistavaid pähkleid veteranidele, kes armastavad tõelist vaimset väljakutset.

Põhiomadused on mängu loojate sõnul järgmised:

Programmeeritavad pusled: planeeri oma käigud ette ja vaata, kuidas iga samm käivitab ahelreaktsiooni.

planeeri oma käigud ette ja vaata, kuidas iga samm käivitab ahelreaktsiooni. Matemaatikast inspireeritud disain: mäng muudab loogika värvikirevaks ja lõbusaks kaoseks.

mäng muudab loogika värvikirevaks ja lõbusaks kaoseks. 170+ taset: käsitsi valmistatud tasemed kolmes temaatilises maailmas ja proloogis.

käsitsi valmistatud tasemed kolmes temaatilises maailmas ja proloogis. Kaks raskusastet: ligipääsetav uustulnukatele, väljakutsuv veteranidele.

ligipääsetav uustulnukatele, väljakutsuv veteranidele. Mänguline duo: tutvu arvutava gnoomi Cali ja plahvatusi armastava trolli Bombaga.

Filiokuse fookus on luua mänge, mis premeerivad visadust ja nutikat mõtlemist avastamisrõõmuga.

„Me tahame mängude kaudu levitada matteglede't – matemaatikarõõmu,“ ütleb kaasasutaja Martin Lothe Sæterdal, „kui sa lahendad raske mõistatuse, on see hea tunne. See tunne jääb sinuga ja see on midagi, mida me tahame, et kõik kogeksid.“