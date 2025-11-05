Eesti idusektor otsib selle aasta parimaid

Eesti Startup Auhinnad kuulutasid välja tänavused auhinnakategooriad ning algas kandidaatide esitamine. Sel aastal selgitatakse idusektori parimad välja 11 kategoorias.

Eesti Startup Auhinnad jagatakse tänavu seitsmendat korda Eesti Asutajate Seltsi, Startup Estonia ja LIFT99 eestvedamisel. “Auhindade kategooriad peegeldavad idusektori arengusuundi, kuna Eesti idusektor muutub üha mitmekesisemaks ja küpsemaks. Kui veel mõni aasta tagasi rääkisime peamiselt finantstehnoloogiast, siis nüüd väärivad esiletõstmist ka arengud tervise-, kaitse- ja süvatehnoloogia vallas. Esmakordselt anname sel aastal välja ka idusektori mõjuvisioonääri auhinna, et tunnustada inimesi, kelle isiklik panus ja mõju idusektori arengule on olnud märkimisväärsed,” sõnas LIFT99 kaasasutaja Elise Sass.

Eesti Startup Auhindade iga-aastased põhikategooriad on Aasta asutaja, Aasta investor, Aasta uustulija, Kiireim käibekasvataja ning Aasta panus.

Erikategooria auhindu antakse sel aastal välja kuus. Eriauhindadega tunnustatakse silmapaistvaid iduettevõtteid tervisetehnoloogia, süvatehnoloogia, finantstehnoloogia ja kaitsetööstuse valdkondades ning antakse välja ka mõjuvisioonääri auhind. Lisaks valitakse tänavu parim iduettevõte, mis tegutseb tarkvara teenuste vallas.

Eesti Startup Auhindade kandidaate saab esitada siin: lift99.typeform.com/estawards2025

Möödunud aastal esitati Eesti Startup Auhindadele üle 320 kandidaadi, kuid kokku tegutseb Startup Estonia andmetel täna Eestis üle 1500 idusektori ettevõtte. Esitatud kandidaatide hulgast valivad parimad välja Eesti iduettevõtete asutajad salajasel hääletusel. Auhindade saajad selguvad pidulikul galal 22. jaanuaril.