Cloudflare on kummuli, sh Spotify, ChatGPT jt

Täna ennelõunal tabas internetti ulatuslik katkestus, mis muutis ligipääsmatuks paljud maailma populaarseimad veebilehed ja teenused. Põhjuseks oli tehniline rike interneti infrastruktuuri hiiglase Cloudflare süsteemides, mis jättis miljonid kasutajad veateadetega silmitsi. Cloudflare’i tehniline rike viis rivist välja X-i, Spotify ja paljud teised suurtegijad

Probleemid said alguse kella 13 paiku, mil kasutajad hakkasid massiliselt raporteerima tõrkeid erinevate veebilehtede külastamisel. Keskpäevaks oli laekunud tuhandeid teateid teenuste mittetoimimise kohta, kus lehed lihtsalt ei laadinud või kuvasid serveripoolseid veateateid.

Mis täpsemalt juhtus?

Cloudflare on interneti toimimise seisukohalt kriitilise tähtsusega lüli, toimides nii sisu edastamise võrguna (CDN) kui ka hajutatud nimeserverite süsteemina (DNS).

Tavapärases olukorras on nende ülesandeks kaitsta veebilehtede omanikke järgmiste ohtude ja koormuste eest:

Liikluskoormuse tipud (peak loads);

Kommentaariumide spämmirünnakud;

Hajutatud teenusetõkestuse rünnakud (DDoS).

Kui sellise "interneti turvamehe" ja vahendaja töös tekib tõrge, on mõju kohene ja globaalne, sest liiklus ei jõua enam sihtkohta.

Täpsema info olukorra kohta leiab: https://www.cloudflarestatus.com/





Ametlikud teated ja taastumine

Cloudflare reageeris olukorrale kiiresti, tunnistades probleemi oma staatuse lehel. Ettevõtte esialgses avalduses öeldi: "Cloudflare on teadlik ja uurib probleemi, mis võib potentsiaalselt mõjutada mitmeid kliente. Lisateavet antakse niipea, kui see on kättesaadav."

Olukord hakkas paranema veidi enne kella ühte päeval. Kella 14:40 paiku väljastatud uuendatud teates kinnitas ettevõte, et teenused on hakanud taastuma:

"Me näeme teenuste taastumist, kuid kliendid võivad jätkuvalt täheldada tavapärasest suuremat veamäära, kuni me jätkame parandustöid."

Paraku kell 16:15 OpenAI Chat GPT pakkus ikka veel lakoonilist veateadet.





Kes pihta said?

Kuna Cloudflare teenindab suurt osa internetist, oli mõjutatud teenuste nimekiri märkimisväärne. Tuntumad platvormid, mis katkestuse tõttu ligipääsmatuks muutusid või tõrkusid, olid:

X (endine Twitter)

Spotify

OpenAI (ChatGPT)

Amazon Web Services (AWS)

Canva

Letterboxd

Sage

PayPal

Äripäev

Delfi

Õhtuleht

Elron

Hetkel on suurem osa teenustest taastunud, kuid esineb tõrkeid ja intsident tuletab taas meelde, kui sõltuv on tänapäeva internet väikesest hulgast suurtest infrastruktuuri pakkujatest.





Muuhulgas paistab olevat tegu trendiga "kukkumine" suurtel teenustel - huvitav, kas või mis detsembri lõpus või jaanuari alguses selle trendi järgi "kukub"?