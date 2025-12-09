Garmin inReach Mini 3 Plus: mobiilne side, mis ei karda leviauke

Garmin tõi välja uue põlvkonna satelliitsideseadme inReach Mini 3 Plus, mis on mõeldud matkajale, meresõitjale ja üldiselt looduses uitajatele, kelle teekond viib mobiililevist välja. Uus mudel lisab senisele tekstisõnumi vahetusele häälsõnumid, fotod, puutetundliku värviekraani ja mitmeid mugavamaid juhtimisvõimalusi.

Väike seade, mis hoiab sind pildis ka leviaugus

InReach Mini 3 Plus on väike ja kerge satelliitsideseade, mida kannad kas seljakotil, rakmetel või taskus. Seadme põhiidee on lihtne: kui mobiililevi kaob, saad ikkagi:

saata ja vastu võtta tekstisõnumeid

jagada lühikesi häälsõnumeid

saata fotosid

jagada oma asukohta reaalajas

käivitada SOS-hädaabi koos kahepoolsest suhtlusest päästjate ja tugikeskusega

SOS-nupu vajutamisel liigub sõnum Garmin Response keskusesse, kus meeskond koordineerib suhtlust sinuga, sinu kontaktisikutega ja kohalike otsingu- ja päästemeeskondadega. Vajadusel näevad nad ka sinu saadetud fotosid ja kuulevad häälsõnumeid, mis aitab olukorda paremini hinnata.

Garmini andmetel on Response meeskond aidanud inReach-seadmetega lahendada üle 18 000 juhtumi enam kui 150 riigis.

Parem ekraan, häälsõnumid ja fotod

Mini 3 Plus eristub eelkäijatest värvilise puutetundliku ekraani, sisseehitatud kõlari ning mikrofoniga.

Sellega saad:

saata kuni 30-sekundilisi häälsõnumeid

lugeda häälsõnumite automaatset tekstiks ümberkirjutust (kahtlane, kas ka Eesti keeles)

saata ja vastu võtta fotosid Garmin Messengeri rakenduse kaudu

kirjutada kuni 1600 tähemärgiga tekstisõnumeid, lisada emotikone ja reaktsioone ning pidada grupivestlusi

Puutetundlik ekraan teeb menüüde vahel liikumise tuttavaks kõigile, kes on kasutanud Garmini uuemaid käekelli või GPS-seadmeid. Esimesed ülevaated toovad välja, et puutetundlikkus on hea, kuid klahvid ekraanil on üsna väikesed. Pikkade sõnumite kirjutamiseks sobib pigem telefoni või Garmin Messengeri rakenduse kasutamine, seadmest endast on mugav saata lühemaid vastuseid.

Oluline detail on ka see, et Mini 3 Plus kasutab uuemat Iridium Certus IMT protokolli, mis võimaldab kiiremat andmevahetust, sealhulgas hääl- ja fototeavet. Tavaline Mini 3 versioon jääb oma tööpõhimõttelt lähemale eelmisele põlvkonnale ja ei paku kõiki Plus mudeli lisasid.

Aku, vastupidavus ja ekstreemsed olud

InReach Mini 3 Plus on mõeldud karmi kasutuse jaoks.

IP67 veekindlusklass tähendab, et seade talub niiskust ja lühiajalist vettekukkunud olekut.

Konstruktsioon on põrutuskindel ja mõeldud ekstreemseteks temperatuurideks.

10-minutilise jälgimisintervalli juures kestab aku kuni 330 tundi, seega võid rahulikult minna mitu päeva kestvale matkale ilma laadijat kaasa võtmata.

See ei tähenda, et seadet tasub hooletult kohelda, kuid tundlikku nutitelefoni ei pea igas olukorras kotipõhjast välja sikutama.

Kaardid sees, kuid mitte navigaator

Üks üllatus, mida Garmin ise pressitekstis eriti ei rõhuta, on seadmes olev baaskaart. Mini 3 Plus näitab lihtsat Garmin Worldwide basemap kaarti, millelt näed oma asukohta ja saad navigeerida näiteks salvestatud punktide või linnade nimekirja järgi.

Olulised piirangud:

kaardil ei ole radasid, kumerusjooni ega muid detailseid topoloogiaandmeid

navigeerimine on pigem sirgjooneline kompassisuund, mitte rajapõhine marsruut

lisakaarte seadmesse laadida ei saa

See muudab Mini 3 Plusi paremaks varuseadmeks, mitte peamiseks navigaatoriks. Kursid ja rajad tasub endiselt ette valmistada Garmin Explore rakenduses ning kasutada põhikaardistamiseks kellamudelit, matka-GPS-i või telefoni, millel on korralikud offline-kaardid. Mini 3 Plus aitab sul hiljem oma liikumise jälge baaskaardil vaadata ja annab hädaolukorras kindlustunde, et side välismaailmaga on olemas.





Juhtimine, kasutajaliides ja lisaabi

Mini 3 Plus kasutajaliides meenutab tugevalt Garmini uuemaid kellasid ja GPS-seadmeid.

ekraani saab kerida „glance“ stiilis vaadete vahel, mida saad ise valida

menüüst käivitad aktiivsuse, sead LiveTrack asukoha jagamise, valitud GPS-i täpsuse ja jälgimisintervalli

ülaosas on kiire juurdepääs seadetesse, sh uus sisseehitatud sireen, mida saab kasutada häiresignaalina

Seadmel on olemas ka häälkäsklused, mis lubavad piiratud toiminguid häälega juhtida. Esimeste testide põhjal töötavad need piisavalt hästi, kuid enamik kasutajaid eelistab siiski puudet ja nuppe, eriti tuulise või mürarikka keskkonna puhul.

Garmini ökosüsteemi kasutajale on veel üks praktiline uuendus: ühele kasutajakontole saab siduda mitu inReach seadet ning hallata neid Garmin Messengeri kaudu. Nii võib näiteks perel või matkaseltskonnal olla mitu seadet sama konto all ja sõnumid jõuavad korraga kõikidesse seadmetesse.





Koos telefoniga või ilma

InReach Mini 3 Plus töötab iseseisva satelliitsideseadmena, kuid saab rohkemaks, kui ühendad selle telefonis oleva Garmin Explore või Garmin Messengeri rakendusega. Siis on sul lihtsam:

planeerida marsruute ja kursse

saata pikemaid sõnumeid telefoni klaviatuuriga

jagada fotosid otse telefoni galeriist

vaadata lähedastega jagatud LiveTrack andmeid

Samas ei sõltu kriitiline funktsionaalsus telefonist. Kui telefon saab aku tühjaks, saab Mini 3 Plus endiselt saata SOS-i, tekstisõnumeid ja positsiooniuuendusi.





Kes võiks selle seadme peale mõelda

InReach Mini 3 Plus sobib inimesele, kes:

liigub piirkondades, kus mobiililevi on ebakindel või puudub

tahab, et pereliikmed näeks tema liikumist reaalajas kaardil

vajab matka ajal lihtsat, kuid kindlat tagavara sidekanalit

eelistab väikest seadet, mida saab vajadusel kasutada ka ilma telefonita

Esimestest ülevaadetest jääb mulje, et Mini 3 Plus on Mini 2 loogiline edasiarendus, mitte täielik „uus tase“. Värviline puuteekraan, hääl- ja fotovõimalused ning baaskaart on abiks, kuid põhifunktsioon jääb samaks: tegu on kompaktse satelliitside taskuseadmega, mis on mõeldud eelkõige turvalisuse tagamiseks, mitte põhjalikuks navigeerimiseks.

Hind

Garmin inReach Mini 3 Plusi soovituslik jaehind on 499,99 eurot. Sellele lisandub satelliitside teenuse kuutasu, mis sõltub valitud paketist ja kasutuse mahust. 10-60€ kuus, millele võib lisanduda 50€ aktiveerimistasu.