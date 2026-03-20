Wordpress laseb nüüd tehisaru agendil sinu kodulehte täielikult hallata

Automattic avas äsja ukse maailma, kus sinu koduleht ei ole enam lihtsalt staatiline failide kogum, vaid elav organism, mida juhib intelligentne assistent. WordPress.com on teinud hüppe passiivsest lehest aktiivsesse loomesse, andes tehisintellektile vabad käed, et veebisaiti hallata.

Aknast sai uks: kunstmõistus asub tööle

Viimase poole aasta jooksul on tehisintellekti (nagu Claude või ChatGPT) ühendamine WordPressiga sarnanenud läbi akna vaatamisega. Sa said küsida nendelt vestlusrobotitelt nõu oma sisu kohta või paluda analüüsida külastatavust, kuid tegutsema pidi ikka ise.

"Reedel lisas Automattic ukse uude maailma," teatab organisatsioon. Uue MCP (Model Context Protocol) värskendusega on AI-agendid saanud nüüd kirjutusõiguse. See tähendab, et piisab vaid ühest loomulikus keeles antud juhisest, nagu näiteks "loo uus postitus tänasest tehnoloogiakonverentsist ja kasuta minu lehe stiili" ning robot asub reaalselt teksti kirjutama, pilte lisama ja lehte kujundama.

See pole lihtsalt tekstitöötlus. Uuendus toob kaasa 19 uut operatsiooni, mis katavad kõik olulisemad valdkonnad:

Postitused ja lehed: AI koostab mustandeid ja loob maandumislehti;

Kommentaarid: robot suudab vastata lugejatele või kustutada rämpsu;

Meedia: AI leiab üles puuduvad pildikirjeldused (alt-tekstid) ja parandab need korraga;

Struktuur: kategooriate ja siltide korrastamine käib nüüd sekunditega.

Robot, mis tunneb sinu kirjastiili

Üks põnevamaid tehnilisi nüansse on AI stiiliteadlikkus. Enne uue lehekülje loomist "loeb" agendi silm senise veebilehe värve, fonte ja paigutust.

AI pärib lehe teemaseaded ja plokkide paigutuse, tagades, et uus sisu ei näeks välja nagu võõrkeha.

Kes on tegelikult boss?

Hoolimata uutest volitustest ei jäeta tehisintellekti omapäi laasima. Automattic on ehitanud süsteemi, kus inimene on viimane otsustaja.

"Enne millegi loomist, uuendamist või kustutamist kirjeldab agent täpselt, mida ta plaanib teha, ja küsib kinnitust," selgitab arendusmeeskond.

Kõik uued postitused on vaikimisi mustandite staatuses. Kui aga palud muuta juba avaldatud teksti, kuvab süsteem hoiatuse, et muudatused on siis kohe maailmale nähtavad.

Kustutatud asjad rändavad prügikasti, kust neid saab 30 päeva jooksul päästa – välja arvatud sildid ja kategooriad, mille puhul AI küsib topeltkinnitust, sest nende kadumine on lõplik.

Teghisaru on saadaval Wordpress.com tasulistele kasutajatele. Selleks tuleb Wordpressis aktiveerida MCP.

Plussid ja miinused: AI-haldur