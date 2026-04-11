Samsung Galaxy S26 Ultra - jälle põhjas

Samsung Galaxy S26 Ultra ei tule turule tühjale kohale. Enamik huvilisi ei vaata seda telefoni nii, nagu vaataks oma esimest nutitelefoni. Ilmselt on neil on juba taskus S25 Ultra või S24 Ultra, mõlemad endiselt kiired, kallid ja täiesti töövõimelised. Just seepärast ei loe siin ainult uus mudelinumber. Loeb see, kui suure arengu on teinud uus telefon ja kui valusaks kujuneb vahetus rahakotile. Samsungi ametlikud andmed lubavad õhemat korpust, väiksemat kaalu, kiiremat laadimist, uut Privacy Display lahendust ja hämaras tugevamat kaamerat. Paberil on see korralik nimekiri. Päris elus ilmselt veidi keerulisem.

Alustame sellest: S26 Ultra on hea telefon. Seda ei pea pikalt vaidlema ning väga sant lugu oleks kui ta 1500€ eest seda ei oleks. Kiire, suur suur kui labakinnas, väga võimekas ja mitmes olulises kohas eelkäijast parem. Samas ei ole see maailma muutev uuendus, mis muudaks S25 Ultra omaniku vana telefoni järsku vastuvõetamatuks või aeglaseks.

Suurem osa loost käib hoopis selle ümber, kui palju need parandused sinu päris kasutuses loevad, on tegu on rohkem lihvitud edasiarenduse kui suure pöördega.



Ja põhjas selle pärast, et seade sai kaasa võetud, paar päeva peale väljakuulutamist, Põhja Lapimaale nädalasele suusamatkale.

Sissejuhatuseks kiire vastus

Kui sul on S25 Ultra, siis enamiku inimeste jaoks ei ole põhjust tormata. Kui sul on S24 Ultra, on pilt juba huvitavam. Kui tuled S23 Ultra või vanema Samsungi pealt, tundub S26 Ultra juba palju selgema sammuna edasi. Ja kui sa vaatad seda telefoni puhtalt uue ostuna, mitte vahetusena, siis on see praegu üks tugevamaid Androidi tipptelefone turul.





Mida Samsung seekord päriselt paremaks tegi

Kõigepealt korpus. S26 Ultra on 7,9 mm paks ja kaalub 214 grammi. See ei kõla numbrina kuigi dramaatiliselt, aga nii suure telefoni juures loeb iga gramm ja iga kümnendik millimeetrit. Uus mudel tundub käes veidi vähem kohmakas ja natuke paremini tasakaalus. See ei tee sellest kompaktset telefoni ja on endiselt suur Ultra. Lihtsalt veidi paremini talutav Ultra.

Siiralt on kahju selles, et tavaline S26 taas suuremaks on muutunud. Normaalsete näitajatega kompaktseid telefone lihtsalt ei ole valikus.

Teine tuntav muutus on laadimine. Samsung tõstis juhtmega laadimise 60 vatini ja lubab kuni 75 protsenti akut umbes 30 minutiga. See ei ole tabelis kõige säravam rida, aga päris elus on see üks tähtsamaid. Kui sul on kiire hommik, lühike paus autos või päev, mis venib pikemaks, siis laadimiskiirus loeb rohkem kui järjekordne väike jõudlusenumber. Siin on S26 Ultra eelkäijast päriselt parem. Paraku eeldab see ilmselt Samsungi enda laadijat sest 100W süleri laadijatest ei õnnestnud meil üle 30W kätte saada.

Kolmas sisuline samm edasi tuleb kaameras, täpsemalt hämaras. Samsungi ametlike andmete järgi kasutab S26 Ultra 200 MP põhikaamerat avaga f/1.4 ja 50 MP 5x telekaamerat avaga f/2.9. Laiem ava tähendab rohkem valgust sensorile. See võiks öösel ja kehvas valguses anda puhtama tulemuse, madalama ISO ja väiksema võimaluse, et liikuv objekt jääb uduseks. Päeval ei ole hüpe nii suur. Õhtul on. See on oluline vahe.





Kaamera, suurim võit ei tule stuudios, vaid õhtul tänaval

S26 Ultra kaamera ei vaja suurt lugu päevavalguses. Tänased tipptelefonid on niigi head. Siin ei sünni ime. Samsungi pilt on endiselt kontrastne, puhas ja vahel natuke liiga töödeldud. Aga hämaras muutub pilt huvitavamaks. Just seal on S26 Ultra eelkäijast kindlam. Kui sa pildistad kontserte, linnatulesid, lapsi toas või lihtsalt õhtust elu, siis saad uuest mudelist rohkem kasu kui inimene, kes pildistab ainult päikese käes maastikku.

Teine oluline tugevus on video. Samsung ise rõhutab video poolel uusi võimalusi ja mitmed põhjalikud ülevaated kinnitavad, et S26 Ultra on jätkuvalt üks tugevamaid videotelefone Androidi poolel. Kui sinu telefon ei ole ainult sotsiaalmeedia ja sõnumite masin, vaid ka tööriist klippide, reisivideote või laste filmimise jaoks, siis on see üks koht, kus S26 Ultra põhjendab oma olemasolu kõige paremini. Kuuvalguses oli selge, et S26 toob tulemuse koju kuid S23 seda enam ei suuda.

Samas tuleb ausalt välja öelda ka piir. S25 Ultra omanik ei saa päevases pildis igal sammul tunnet, et tema vana telefon oleks järsku maha jäänud. Just siin muutub S26 Ultra lugu kainemaks. Uus mudel on parem, aga mitte kõigis olukordades nii palju parem, et igaühel tekiks vahetamise isu.





Ekraan ja Privacy Display, lõpuks üks uus asi, millel on päris mõte

Samsungi suurim uus nipp on Privacy Display. See kitsendab vaatenurka nii, et kõrvalistuja näeb ekraani halvemini. Tänapäeva telefoniturul, kus igal aastal lubatakse revolutsiooni ja enamasti saadakse lihtsalt natuke parem protsessor, on see harva nähtav uuendus. Privacy display võiks olla lausa üllatavalt kasulik. Kui kasutad telefoni rongis, lennujaamas, kohvikus või mujal, kus võõras pilk on reaalselt kõrval, siis on sel asjal päris väärtus.

Sellel lahendusel on ka oma hind. Tugevama privaatsusrežiimi puhul langeb nähtavus kõrvalnurkadest meelega ja mõnes olukorras võib kannatada ka kontrastitaju. See ei ole viga. See ongi funktsiooni töö. Inimese jaoks, kes seda vajab, on tegu tugeva plussiga. Kõigi teiste jaoks jääb see lihtsalt huvitavaks lisaks. Õnneks sisse uue reziimi sisse sisse, välja lülitamine sama lihtne kui bluetoothi.





Aku ja jõudlus, hea tulemus, mitte puhas triumf

Jõudluse üle on raske kurta. Samsung kasutab uut Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy kiipi ning ametlik jutt lubab paremat CPU, GPU ja NPU võimekust. Igapäevaselt tähendab see lihtsalt seda, et telefon on väga kiire. Äpid avanevad kohe, raskeid töövooge ta ei pelga ja üldine sujuvus on täpselt selline, mida selle klassi seadmelt ootad.

Aku poolel on pilt vähem ühene. Samsungi ametlik leht räägib 5000 mAh akust ja kuni 31 tunni video taasesitusest. Täispikad testid näitavad, et tulemused sõltuvad kasutusest rohkem kui reklaam seda tunnistab. Mõnes ülevaates peeti kestvust väga heaks, mõnes jäi mulje lihtsalt heast tavalisest tipptasemest. See tähendab üht lihtsat asja. S26 Ultra aku on piisavalt hea, aga mitte automaatselt põhjus, mille nimel vana Ultra välja vahetada. Kui sa ootad aku osas suurt revolutsiooni, päeva pealt nädalale, siis seda siin ei ole.





AI, osa aitab, osa jääb taustamüraks

Samsung lükkab AI lugu kõvasti ette. Selle vastu ei ole midagi, sest mõni tööriist ongi päriselt kasulik. Tekstide kokkuvõtted, tõlge, mõned Gemini põhised käsud ja töövood võivad säästa aega. Samas ei jää täispikkadest testidest muljet, et just AI oleks see põhjus, mille nimel olemasolev Ultra välja vahetada. Paraku kogu paketti jätkuvalt ebaühtlasena. Midagi kasulikku on siin küll, aga see ei ole telefoni põhiline müügiargument inimesele, kelle taskus on juba S25 Ultra või S24 Ultra. Pealegi ei ole paljud reklaamitud funktsioonid Eesti keeles kasutatavad.

Suurim probleem ei ole telefon, vaid hind

Ja nüüd jõuame kõige tähtsama kohani. S26 Ultra algab Eestis umbes 1499 eurost. See on summa, mille juures ei piisa enam lausepaarist “uus mudel on natuke parem”. Selle raha eest peab vahe ka päriselt elu paremaks tegema. Seda enam, et Apple just tõi oma sülerite hinnad alla ning ühe samsungi Ultra eest saab sisuliselt kaks tuliuut MacBook Neod.

Samsungi tagasiostupakkumine võib selle valu pehmendada, aga siin tuleb olla realistlik. Samsungi Eesti trade-in tingimustes on kirjas, et veebis nähtav hind on näitlik ja lõpliku pakkumise annab Foxway OÜ oma hindamise põhjal. See tähendab, et ilus algne number ei ole lõplik lubadus. Õnneks mööda foorumeid kolades paistab et probleeme on teenuse kasutajatel vähe ning kindlasti tasuks tagasiostu kampaaniaid proovida.





Kellele see uuendus päriselt sobib

S25 Ultra omanikule on soovitus lihtne. Hoia veel aasta. S26 Ultra on parem, aga enamiku jaoks mitte nii palju parem. Erandiks on inimene, kes tahab Privacy Display’d päriselt kasutada, on tundnud puudust kiiremast laadimisest või pildistab, filmib palju hämaras. Nende jaoks on uuendus loogilisem. Kõigi teiste jaoks jääb vahe liiga väikeseks.

S24 Ultra omanikule on pilt huvitavam. Siin hakkavad väiksem kaal, õhem korpus, kiirem laadimine ja parem hämarakaamera juba koos tööle. See ei tee uuendust vältimatuks, aga teeb selle juba arusaadavaks. Kui oled S24 Ultraga rahul, ei juhtu midagi halba, kui ootad edasi. Kui aga tunned, et tahad just nendes kohtades natuke paremat telefoni, siis S26 Ultra annab põhjuse vaadata.

S23 Ultra või vanema mudeli omanikule on S26 Ultra juba palju lihtsam soovitus. Mitme põlvkonna väikesed parandused kogunevad siin üheks suuremaks tervikuks. Saad kergema korpuse, kiirema laadimise, tugevama hämarakaamera, värskema kiibi ja ühe päriselt uue ekraanifunktsiooni. Siin on samm edasi juba piisavalt suur, et see oleks igapäevaselt märgatav, kuigi S23 on tänaseni väga hea telefon ning hea hinna korral on seegi nobrainer hea valik.





Lõpphinnang

Samsung Galaxy S26 Ultra on väga hea telefon. Tegu ei ole suure arenguga, vaid hästi tehtud paranduste paketiga. Kui need parandused lähevad täpselt kokku sinu päris kasutusega, siis on S26 Ultra tugev valik. Kui sul on aga juba aasta paari vanune Ultra, mis täidab oma ülesande probleemideta, siis ei ole mõtet uut mudelit endale ilusamaks mõelda, kui ta tegelikult on.