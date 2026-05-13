Canon EOS R6 V tahab olla kaamera neile, kes filmivad rohkem kui pildistavad

Canon tõi välja uue täiskaader hübriidkaamera EOS R6 V ja sellele mõeldud RF 20-50MM F4L IS USM PZ objektiivi. Mõlemad jõuavad Eestis müügile juuni lõpus.

Hinnad on samuti teada. Canon EOS R6 V kere maksab Eestis soovituslikult 2669 eurot. Komplekt koos uue RF 20-50MM F4L IS USM PZ objektiiviga maksab 3939 eurot. Objektiiv eraldi maksab 1629 eurot.

Lihtsalt öeldes ei ole EOS R6 V tavaline R6 uue tähega nimes. See on Canoni katse teha kaamera inimesele, kes teeb videot iga päev, aga ei taha alati kaasa vedada päris kinokaamera mõõtu komplekti. Väike „kinokaamera“ kotis, ilma tundeta ja logistikata, et nüüd peaks keegi kohe kaablirulli vedama.

Canon nimetab EOS R6 V-d video-first EOS V-seeria täiskaaderkaameraks. Kaamera kaalub koos aku ja kaardiga 688 grammi, kasutab tuttavat EOS-liidest. Sellel on 12 kohandatavat nuppu, ergonoomiline käepide ja keresisene pildistabilisaator. See on Canoni väikseim täiskaaderkaamera, millel on keresisene stabilisaator.





Kõige olulisem number on 7K RAW

EOS R6 V suudab salvestada 7K RAW videot kuni 60 kaadrit sekundis. Lisaks saab filmida ülessämplitud 4K videot kuni 60 kaadrit sekundis, 4K videot kuni 120 kaadrit sekundis ja 2K videot kuni 180 kaadrit sekundis. See on juba üsna tõsine tööriist, mitte lihtsalt „teen vahel Reelsi“ aparaat.

Väga oluline on ka Open Gate salvestus. See tähendab, et kaamera kasutab kogu sensori ala ning hiljem saab samast klipist teha horisontaalse video, vertikaalse video, lühiklipi või kaadri pisipildi jaoks. Ühe võttega saab rohkem mänguruumi. See on eriti kasulik siis, kui sama materjal peab minema YouTube’i, Instagrami ja TikToki. Üks klipp, mitu elu.

Kui nüüd saaks ruudu kujulise sensorit oleks elu veelgi ilusam.

Sh Open Gate ei pea kogu aeg sees olema. Failid kasvavad kiiresti ja arvuti hakkab monteerides üsna ruttu ventilaatorina arvamust avaldama. Mõistlik kasutus on pigem valikuline, näiteks intervjuud, tootekaadrid, vlogging või olukorrad, kus lõplik formaat pole veel selge.





See on video looja kaamera, mitte ideaalne fotoaparaat

EOS R6 V teeb ka fotosid. Sensor on 32,5 megapikslit ja elektroonilise katikuga saab pildistada kuni 40 kaadrit sekundis. Samas on siin oluline „aga“. Kaameral ei ole pildiotsijat ega mehaanilist katikut. See ei tee sellest halba fotokaamerat, kuid näitab väga selgelt, kellele see mudel mõeldud on.

Kui peamine töö on pildistamine, on EOS R6 Mark III loogilisem valik. Pildiotsija, mehaaniline katik ja klassikalisem kere teevad elu lihtsamaks. Mehaaniline katik annab üldiselt stabiilsema tulemuse näiteks kiiresti liikuvate objektide, välgu, kunstliku, väreleva valguse korral.

Kõige paremini sobib EOS R6 V inimesele, kes teeb YouTube’i videoid, tooteülevaateid, koolitusi, taskuhäälingu videosid, sotsiaalmeedia sisu, reisivideoid või väiksema tiimiga kommertstöid. Eriti hästi sobib see siis, kui operaator, režissöör, raamatupidaja, helimees ja kohvitooja on sama inimene.





Jahutus ja ühendused räägivad päris kasutusest

EOS R6 V-l on aktiivne jahutus. Kahjuks küll plaaster probleemile, mida ideaalis üldse olema ei peaks aga peab. See on oluline pikkade salvestuste jaoks. Lühikeste klippide puhul ei tundu ventilaator väga põnev, kuid tunnise intervjuu või tootevideo keskel muutub ülekuumenemine väga kiiresti peamiseks loominguliseks takistuseks, üldiselt kõige olulisemas kohas.

Kaameral on kaks kaardipesa, nelja-kanaliline heli, USB-C kaudu 4K 60p veebikaamera tugi ja täismõõdus HDMI. Need ei kõla nii sensuaalselt nagu 7K RAW, aga igapäevases töös on need ilmselt olulisemad. Täismõõdus HDMI tähendab vähem närvilist pistikuelu. Nelja-kanaliline heli annab rohkem kontrolli, kui salvestad näiteks kahte inimest ja lisaks taustaheli.

Autofookuse poolelt kasutab EOS R6 V Dual Pixel CMOS AF II süsteemi, mis tunneb inimesi, loomi ja sõidukeid. Eye Detection aitab hoida silma fookuses ning Register People Priority võimaldab eelistada kuni kümmet inimest. Solo-loojale on see praktiline, sest kaamera peab ise aru saama, kelle nägu parasjagu terav hoida.





Kus see Canoni rivis paikneb?

Canonil on nüüd selles hinnaklassis üsna tihe liiklus. Ühel pool on EOS R6 Mark III, mis on rohkem klassikaline hübriidkaamera. Teisel pool on Cinema EOS C50, mis on juba selgemalt videotootmise tööriist.

EOS R6 V istub nende kahe vahele. See võtab R6 Mark III-st tuttava hübriidse loogika ja nihutab selle tugevalt video poole. C50-ga võrreldes on see lihtsam, kergem ja tavakasutajale tuttavama menüüga. Samas jäävad C50-le alles professionaalsemad videovõimalused, näiteks tugevam kinokaamera töövoog ja mõned produktsioonis vajalikud lisad.

EOS R6 V suur eelis C50 ees on keresisene stabilisaator. Kui filmitakse palju käest, reisil, sündmusel või liikudes, on see päris argument. Statiivil ja suuremas produktsioonis on see vähem tähtis.





Uus 20-50 mm objektiiv on tegelikult suurem uudis, kui alguses tundub

Koos kaameraga tuli ka RF 20-50MM F4L IS USM PZ. See on Canoni esimene täiskaader RF L-seeria objektiiv, millel on sisseehitatud power zoom. Fookuskaugus 20-50 mm ja püsiv f/4 ava teevad sellest väga loogilise kaaslase just video jaoks.

20 mm on piisavalt lai vlogimiseks, autos filmimiseks, kitsamas ruumis töötamiseks ja reisikaadriteks. 50 mm ots sobib detailide, inimese ja rahulikuma kaadri jaoks. See ei ole klassikaline 24-70 mm pressitoru, vaid pigem tänapäevase sisulooja objektiiv. Vähem pulmi, rohkem YouTube’i, stuudiot, toodet ja käest-kätte liikuvat kaamerat.

Objektiiv kaalub 420 grammi, pakub kuni 6 astet optilist stabilisaatorit ning koos ühilduva kere stabilisaatoriga kuni 8 astet. Lähim teravustamiskaugus on 0,24 meetrit. Nano USM teravustamine peaks aitama hoida fookuse kiire ja vaikse.

Power zoomi mõte on lihtne. Suum liigub ühtlaselt ega sõltu videograafi randme stabiilsuusest. See on kasulik intervjuudes, tootevideotes, kaamerat gimbalile pannes ja olukorras, kus tahad filmimise ajal sujuvalt kadreeringut muuta.

Sisemine suum aga tähendab ka seda, et objektiivi pikkus ei muutu. Gimbali tasakaal säilib!





Kellele see komplekt sobib?

EOS R6 V ja RF 20-50MM F4L IS USM PZ komplekt sobib kõige paremini sisuloojale või väikesele tootmistiimile, kes teeb palju videot ja tahab võimalikult vähe tehnikaga maadelda. See on hea valik YouTube’i kanalile, ettevõtte sisutootjale, koolitajale, videograafile, reisiloojale ja inimesele, kes tahab ühest kaamerast saada nii pika video, lühiklipi kui ka korraliku foto.

See ei ole parim valik inimesele, kes pildistab peamiselt sporti, pulmi või loodust ning tahab klassikalist pildiotsijaga fotokaamera tunnet. Sellisel juhul on EOS R6 Mark III mõistlikum. Samuti ei asenda EOS R6 V täismahus kinokaamerat, kui töövoos on vaja ajakoodi, XLR-heli, tootmisvõtteid ja suuremat rig’i.

Kõige täpsem kirjeldus oleks selline: EOS R6 V on kaamera inimesele, kes mõtleb kõigepealt videos ja alles siis fotodes. See ei ole miinus. See ongi selle mudeli mõte.





Esmane hinnang

Canon EOS R6 V tundub paberil väga tugev vastus sisuloojate turule. 7K RAW, Open Gate, aktiivne jahutus, keresisene stabilisaator, vertikaalne töövoog, täismõõdus HDMI ja uus power zoom objektiiv panevad selle selgelt videoinimese tööriistakasti.

Hind ei ole odav, kuid see kaamera ei ürita olla ka säästukaamera. 2669 eurot kere eest ja 3939 eurot objektiiviga komplektina tähendab, et see on tööriist inimesele, kes juba teab, et video on tema igapäevane osa. Siiski on see umbes 500€ soodsam kui R6 mk III.

Algajale on see tõenäoliselt liiga palju. Tõsisele sisuloojale võib see olla väga mõistlik.