Pandeemia tõi Internetti rekordarvu planeedi elanikke

Kroonaviiruse levik, pandeemia ning riikide kehtestatud eriolukorrad, mis lukustavad inimesi kodudesse, on toonud Internetti ajalooliselt kõige enam inimesi kogu planeedilt, Indiast USA-ni.

Learnbonds.com uuringu kohaselt on sündinud veel üks ajalooline rekord - Asias asuvad nüüd enam kui pool kõigist internetikasutajatest. Läänemaailm on jäänud vähemusse.

Aasias on praegu kokku 2,3 miljardit internetikasutajat, mis moodustab maailma internetist 50,3%. Kasvu peamine põhjus on koroonaviirusest kehtestatud piirangud, mis sunnivad inimesi kodus olema. Lisaks kodutööle, mis on suurendanud kodus interneti kasutajate arvu, on ka meelelahutusel tähtis osa, sest mida ikka muud kodus karantiini ajal teha, kui netist meelelahutust ja uudiseid tarbida.

Euroopa on oodatult teisel kohal internetikasutajate arvu poolest - meie kontinendil on kasutajaid 727 miljonit (15,9%), Afrikas on netis 522 miljonit inimest (11,5%) ja Ladina-Ameerikas koos Kariibi mere piirkonnaga 453 miljonit (10,1%). Põhja-Ameerika jääb viiendale kohale 327 miljoni kasutajaga (7,8%). Järgneb Lähis-Ida 175 miljoniga (3,9%), lõpus on Okeaania ja Austraalia 29 miljoniga ehk 0,6% üldarvust.

2020. aasta 1. kvartalis kasvas pandeemia tõttu internetikasutajate arv hüppeliselt. Ajalooliselt olid planeedi maa mõistuslikud elanikud kõige rohkem võrgus.

Kui aga vaadata internetiühenduste levikut, siis siin on saavutanud esikoha Põhja-Ameerika, kus ühenduse võimalus on 94,6% elanikest. Euroopa on teisel kohal 87,2 protsendiga, järgneb Laadina-Ameerika ja Kariibi regioon 70,5 protsendiga.

Lähis-Idas on ligipääs 69,2%, Okeaania ja Austraalia regioonis 67,4%. Aasias ja Aafrikas jäi internetile ligipääs alla maailma keskmise - 58,7%. Aasias oli 53,6%, Aafrikas 39,3%.

Endiselt ei saa Internetile ligi tohutu hulk Maa elanikest - 3 miljardit. Kodukarantiini eraldatuse reeglit on paljudes slummides võimatu järgida, sest inimesed elavad pead-jalad koos ja kasutavad samu tualette ning pesemiskohti. Vaata kogu raportit siit.