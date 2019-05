Uuring: pea pooled ettevõtted kasutavad kontoris WiFi ühendust

Eesti ettevõtted kasutavad töötajatele interneti püsiühenduse tagamisel endiselt palju kaabelühendust, kuid kasvab ka WiFi leviala kasutus, selgub Kantar Emori uuringust.

Kui 47% ettevõtetest tagab kontoris töötajatele interneti püsiühenduse tööarvutite ühendamisel kaabliga, siis 43% ettevõtetest kasutab kontoris ruuteri WiFi leviala.

„Samast uuringust selgus ka, et koguni 73% ettevõtete töötajad teevad tööd ka väljaspool kontorit. Seejuures hinnatakse üha enam töö tegemise koha valikul just tasuta WiFi võimalust. Selle põhjal võib prognoosida, et on vaid aja küsimus, mil vahekord kaabelühenduse ja WiFi-leviala vahel jäädavalt muutub,“ kinnitas Telia IT-teenuste juht Taavi Talve.

Norstati värske uuring näitab, et kõige enam kasutavad eestimaalased võimalusel tasuta WiFi-t majutusasutustes ja hotellides (58%) ning restoranides ja kohvikutes (58%). Populaarne on traadita ühenduse kasutus veel kaugliinibussides ja -rongides (42%) ning lennujaamas ja bussijaamas (40%). Seejuures on koguni 16% inimestest jäänud vajalikud tegevused tegemata teenindusasutuste WiFi puudumise tõttu ning koguni 52% turistidest valib söögikoha hea tasuta WiFi järgi.

„Kui ettevõttes käib pidevalt internetti kasutada soovivaid külalisi, on turvalisuse kaalutlustel mõistlik luua töötajatele ja külalistele erinevad WiFi-võrgud. Lisaks ettevõtte sisevõrgule peaks parooli all olema ka külalistele pakutav võrk ning seda ka avalikes asutustes nagu kohvikud või haridusasutused. Vastasel korral puudub kontroll selle üle, kes võrku kasutab ning suureneb automaatselt oht, et keegi võib seda teadlikult või teadmatult viirusega nakatada,“ lisas Talve.