TP Linki ruuter Archer C64 on nagu tänapäeval ikka Beamforminguga ruuter ehk suunab oma levi just sinna, kus asub tarbivaid seadmeid. See on juba vana tuttav tehnoloogia, mis aitab leviala laiendada. Uuema aja lahendustest on mudelil olemas aga uusim WPA3 turvalisus ja gigabitine kohtvõrk ehk Ethernet. Gigabitine kiirus peakski praegusel ajal olema juba kodude standardiks, kui vaja ühest seadmest teise striimida või suuri faile liigutada. Ja nendega tegeleb juba pea iga kodu.

Veel üks oluline uus asi, mis peaks samuti koduruuterite standarditesse kuuluma, on mobiiliäpp. Kes ikka viitsib IP aadressi järgi nagu võrguadministraator neid ruuteri seadeid mööda koduvõrku taga otsida. Tavaliselt on siis, kui seadeid vaja muuta, see võrguvärk meelest läinud.

Seadeid aga on moodsas ruuteris vaja muuta pidevalt, sest nüüd on õiguste jagamine, külaliste WiFi, seadmete lubamine ja keelamine väga tihedad toimingud. Kui peres on lapsi, tuleb neile ka tulemüüri seadistada ja miks mitte teinekord internet hoopis ära keelata, kui see kasvatusmeetodite hulka kuulub.

Seadistamegi ruuteri esialgu moodsamalt, äpiga. Selleks on vaja TP-linki Tether äppi. See on 76,7 MB suurune.

Esialgse vaikimisi parooli leiab seadme põhja alt, aga äpp tahab siiski määrata nii 2,4 GHz kui 5 GHz võrgu jaoks uuesti paroolid, seega on seadistamine turvaline ja vaikimisi paroolidega mõnda ruuterit ilmselt kasutajatel ripakile ei jää.

Karbis on kaasas kaabel, toiteplokk, kiirjuhendid ja ruuter ise kokkupanduna. Mõõtmed on sel võrguseadmel meeldivalt väikesed.

Seadetest tuleb veel üks hea asi välja. Nimelt saab teha oma kodus või kohvikus või kontoris (kuigi see on tegelikult koduseade, mida äris kasutada ei soovitata) oma eraldi külaliste võrgu. Seda saab nii parooliga kaitsta kui ka lihtsalt lahti jätta, kui on soovi. Privaatsed 2,4G ja 5G võrgud jäävad endiselt eetrisse.

Vanemate kontroll on samuti hea asi. Saab näiteks lastele panna veebilehtede piiranguid, kuhu nad ei tohi minna (käsitsi), uneaja ja netiaja piiranguid jne. Laste seadmed saab lisada nende piirangute alla. Kuid ega väga palju rohkem võimalusi seal polegi. Saab ka lihtsalt interneti pausile panna ühe nupuvajutusega.

TP-linki testvõrgud on levi poolest võimelised katma kogu kodu ja väiksema aia, kuigi on ka veel parema leviga ruutereid.

Veebilehelt on võimalik ruuterit siiski natuke rohkem seadistada. Sisse saab lülitada seadmete eraldi lubamise-mittelubamise, DHCP jne. Seade töötab nii ruuterina kui Access Pointina, LED tuled saab ööseks ära kustutada kindlatel kellaaegadel, kui nii tahad.

Smart Connect on ka üks uuem trikk, mida see ruuter oskab. Nimelt saab selle panna kiirgama ühe nimega ja sama parooliga Wifi võrku, kuid seal taga on nii 2,4 GHz kui 5 Ghz võrk. Iga seade ise valib, mida oskab kasutada ja mis tundub kiirem. Nii lähevad arvutid ja mobiilid kiiremasse võrku, lihtsad targa kodu andurid aga, mis 5 GHz sagedusalas midagi teha ei oska, jäävad 2,4 GHz alasse.

Allalaadimiskiirused näiteks ruuteri taha ühendatud koduserverist PC-sse jäid üle WiFi 5G võrgus 850-860 Mbit/s piiridesse. WiFi levi on 2,4 GHz puhul peaaegu sada meetrit, ka 5G võtab üle 60 meetri kaugusele isegi läbi paari seina, seega katab ära enamuse majapidamisi. Samas on mõned Arvutimaailma testitud vanemad ruuterid veel parema leviga olnud. Need on küll ka natuke kallimad.

Kokkuvõtteks on see ruuter igati korralik keskmine koduvõrgu käimapanija, aga hind alla 40 euro tähendab, et sellega saab üsna soodsalt omale uue võrguseadme, mis jagab internetti nii kiiretele koduseadmetele, üle WiFi kodustele kui isegi turvaliselt külalistele. Lapsi saab samuti kimbutada erinevate reeglitega. Midagi väga erilist seadistada ei saa (veebis on siiski seadeid rohkem, kui äpis), aga hädavajaliku saab hästi tehtud.

PLUSSID

+ lihtne ja kiire mobiiliäpp

+ eraldi külaliste võrk

+ hea leviala

MIINUSED

- üsna vähe seadistusvõimalusi

- pilveteenus võib kohati liiga kaua mõelda

TEHNILISED ANDMED

Ruuter TP-link Archer C64

Hind: ca 40 eurot

WiFi standardid: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz, AC1200

Kiirused WiFis: 867 Mbps (802.11ac, 5 GHz), 400 Mbps (802.11n, 2.4 GHz)

WiFi levi: kuni kolme magamistoaga majad, testis kuni 100 meetrit (2,4 GHz) või 60 meetrit (5 GHz) läbi ühe seina õues; Beamforming, MU-MIMO antennid

Töörežiimid: ruuter, Access Point

Protsessor: 1,2 GHz

Pordid: 1× Gigabit WAN, 4× Gigabit LAN

Nupud: WPS/Reset

Toide: 12 V / 1 A

Turvalisus: WiFi - WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), SPI Firewall, IP ja MAC Binding, külalisvõrk 2,4 GHz või 5 GHz sagedusalas

Võrguprotokollid: IPv4, IPv6

Vanemate kontroll: URL-ide filtreerimine, ajakontroll, seadmete võrgust välja lülitamine käsitsi ja ajaliselt

WAN võrgu tüüp: dünaamiline IP, staatiline IP, PPPoE(Dual Access), PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access)

Pakettide eelistamine: QoS seadmepõhiselt

Pilveteenus: OTA tarkvarauuendus, DDNS

NAT edasisuunamine: pordisuunamine, Port Triggering, UPnP, DMZ

IPTV: IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN

DHCP: server, DHCP klientide nimekiri, aadressi reserveerimine

DDNS: TP-Link, NO-IP, DynDNS

Seadistamine: Tether App, veebileht

Töökeskkond: 0 ℃ ~ 40 ℃, õhuniiskus 10% ~ 90%

Mõõtmed: 120 × 120 × 27,9 mm