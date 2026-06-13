Telia tugevdas kaitset petukõnede vastu

Telia täiustas Eestis petukõnede filtreerimist, mis on aidanud vähendada selliste kõnede hulka kolmandat kuud järjest.

Iga väliskõne läbib uue kontrolli

Telia võttis kasutusele täiendava meetme, mis kontrollib iga Eestisse saabuvat välismaist kõnet ja blokeerib automaatselt kehtetutelt numbritelt tehtud kõned. Lahendus hindab, kas number vastab rahvusvahelisele numbrivormingule, kuulub reaalselt määratud numbrivahemikku ning on tehniliselt kehtiv ja kasutuses.

Kui number osutub kehtetuks, kõne kliendini ei jõua. Helistajale mängitakse automaatne teade ja kõne katkestatakse, samal ajal klient ise midagi tegema ei pea ega saa selle katse kohta märguannet.

Kaitse Wangiri- ja robotkõnede vastu

Uus lahendus toetab Telia seniseid pettusevastaseid mehhanisme, mis on suunatud eelkõige Wangiri-pettuste ja robotkõnede vastu. Wangiri kõnede puhul tehakse välismaiselt numbrilt vastamata kõne lootuses, et tagasihelistamine viib tasulise kõneni.

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot ütles, et kehtetute numbrite puhul saab nüüd iga üksikut kõnet kontrollida koheselt. Tema sõnul muudab see kaitsesüsteemi märksa tõhusamaks.

Petukõnede hulk on järsult langenud

Telia andmetel kajastuvad märtsis ja mais kasutusele võetud uuendused petukõnede arvu languses. Kui jaanuaris blokeerisid turbesüsteemid üle 2 miljoni petukõnekatse ja veebruaris ligi 2,3 miljonit, siis märtsis langes see umbes 858 000-ni.

Aprillis tuvastati 223 000 petukõnekatset ja maikuus 142 000. Võrreldes veebruariga on tuvastatud petukõnekatsete hulk vähenenud üle 16 korra.

Tavaliste kõnede maht püsis stabiilne

Samal ajal on välismaalt Eestisse tehtavate lubatud kõnede maht jäänud varasemate kuudega sarnasele tasemele. Seetõttu tähendab petukõnede blokeerimiste vähenemine ettevõtte hinnangul ka seda, et petukõnesid jõuab klientideni tegelikult vähem.

Telia andmed viimastest kuudest

Kuu Tuvastatud ja blokeeritud petukõnekatseid Detsember 2025 1 347 000 Jaanuar 2026 2 150 000 Veebruar 2026 2 290 000 Märts 2026 858 000 Aprill 2026 223 000 Mai 2026 142 000

Telia kordas turvanõuandeid

Telia tuletas klientidele meelde, et tundmatutele välismaistele numbritele ei tasu tagasi helistada ning SMS-ides ja sõnumites olevate linkidega tuleb olla ettevaatlik. Samuti ei tohi jagada PIN-koode, paroole ega Smart-ID, Mobiil-ID või BankID koode.

Kahtluse korral soovitab ettevõte võtta ise ühendust panga või teenusepakkujaga ametlikel kontaktidel, kasutada võimalusel kaheastmelist autentimist ning hoida seadmed ja rakendused ajakohasena.