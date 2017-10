Eesti kasvufirma Toggl tegevjuhiks sai Krister Haav

Rahvusvahelise äritarkvaraettevõte Toggl OÜ uueks tegevjuhiks sai Toggli kauaaegne tootejuht Krister Haav. Ettevõtte senine tegevjuht ja kaasomanik Alari Aho taandus tegevjuhi kohalt ning keskendub grupi idufirmade Teamweek ning Hundred5 arendamisele.

„Idufirma eksistentsiaalne eesmärk on kasv, parem veel kiire ja kasumlik kasv, millega Toggl on viimastel aastatel hästi hakkama saanud,” rääkis Toggli üks asutajatest Alari Aho. „Juhtisin Toggli igapäevatööd 11 aastat. Oleme selle aja jooksul üheskoos üles ehitanud kiiresti kasvava globaalse üle 60 töötajaga ettevõtte. Krister on tootejuhina oma võimekust Togglis näidanud, meie rollide muutus aitab ettevõte kasumlikku kasvu hoogustada.”

„Togglil on ainulaadse kaugtöökultuuriga väga konkurentsivõimeline ettevõte, meil on selge visioon järgnevateks aastateks – kuidas ja kuhu me tahame jõuda,” märkis Toggli uus tegevjuht Krister Haav. „Ühest küljest on ettevõte mulle tuttav iga viimse kui detailini, kuid teisest küljest on väljakutse erakordne – me tahame kasvada mitte ainult Eestis või Euroopas, vaid kogu maailmas. Ettevõtte rahvusvahelisus on olnud seni meie peamine edu võti ning see on ka minu töö kvaliteedi mõõdik.”