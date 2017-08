Uus idufirma värbamistööriist sõelub kandidaate oskuste, mitte CV-de järgi

Tundub ju lihtne - vali õige inimene tööle tema oskuste järgi, mitte pika elulookirjelduse põhjal? Tegelikult ei olnud siiamaani nii lihtne, sest enamus töölevõtte tuleb ikkagi CV-de kaudu, mis on kulukas ja aeganõudev valikuprotsess. Keegi lappab läbi CV-de kuhja, tõstab huvitavamad kõrvale ja siis ehk läheb alles oskuste hindamiseks.

Kui aga keegi heade oskustega inimene oli mitte nii silmatorkava CV-ga?

300 000 eurot kaasanud iduettevõtte Hundred5 tegevjuhi Marit Martini sõnul tuleb kvaliteetse tööjõu puuduse süvenemise ajastul ettevõtetel eripäraseid lahendusi kasutada, mis torkavad silma parimatele. Kõige tähtsamad on oskused: neid testides selgub, et 30 000 tahtjast võib olla sobivaid vaid tuhandik, kinnitab näiteks tarkvarafirma Toggl rahvusvaheline kogemus.



Testi algus.

Hundred5 on uudne värbamistööriist, mis keskendub tööle kandideerijate esimeses sõelumisetapis CV-de asemel inimeste ametipõhistele oskustele – kandideerijad peavad esmalt läbima spetsialistide otsingul olevate ettevõtete poolt koostatud ainulaadsed testid.

„CV-põhine värbamismudel on aegunud, võib isegi öelda, et ajalukku kadumas – firmadel on lihtsate töökuulutuste abil järjest keerulisem eristuda, et headele kandidaatidele silma jääda," ütles Hundred5 tegevjuht ja asutaja Marit Martin. „Kvaliteetse tööjõu puudus ainult süveneb ning tõeliselt motiveeritud spetsialistide leidmiseks on ettevõtetel viimane aeg värbamisel eripäraseid lahendusi proovida."



Hundred5 tegevjuht Marit Martin.

„Heade kandidaatide leidmine ning nende kompetentsi hindamine peab olema oluliselt kuluefektiivsem – praeguste nö vana-kooli värbamissüsteemide hind on ebamõistlikult kõrge,“ lisas Marit Martin. „Määravaks on opereerimine globaalsel turul ning tegevuste automatiseerimine."

„Toggl on sarnast värbamisviisi kasutanud pea neli aastat ning selle aja jooksul on meie teste teinud üle 30 000 kandidaadi eri riikidest, neist oleme värvanud 30," rääkis Toggl OÜ personalijuht Evelin Anderspok. „Suureks eeliseks on võimalus keskenduda ainult pädevatele ja motiveeritud kandidaatidele – niinimetatud õnneotsijad jäävad sõelalt automaatselt välja."

Uus töötajate värbamisega tegelev iduettevõtte Hundred5 kaasas 300 000 euro suuruse investeeringu peamiselt USA turul tegutsevalt Eesti äritarkvaraettevõttelt Toggl, mis pakub tööaja mõõtmise rakendust rahvusvahelisel turul ja omab üle 2 miljoni kasutaja.

Hundred5 asutati 2017. aasta jaanuaris ning esimene toote avalik versioon lansseeriti augustis.