VIDEO: Noblessneri valukotta tuleb virtuaalreaalsuse elamuskeskus

Võiks ju arvata, et mis absurdsus - virtuaalreaalsus ei pea kuskil valukojas olema, see on sinu VR prillides, aga tegelikult on ikka ruumi ka vaja. Virtuaalreaalsuse elamuskeskus hakkab pakkuma elamust nii VR-prillidega kui ilma, et tulemus oleks täielikum.

Tallinnas asuvas Noblessneri sadamalinnakus plaanitakse 2019. aastal avada külastajatele Põhja-Euroopa esimene virtuaalreaalsuse elamuskeskus. Selline hakkab plaanitav keskus välja nägema:

Noblessneri valukoja arendusjuhi Elena Natale sõnul on plaanitava keskuse juures ainulaadne, et lisaks virtuaalsele reaalsusele on plaanitav ruum elamuslik ka ilma VR-prillideta. “Kuna Noblessneri valukoja hoone on juba iseenesest nii suurejooneline, siis soovime luua ruumi, mis oleks huvitav ka siis kui külaline parasjagu virtuaalmaailmas ei viibi,” rääkis Natale.

Keskuse teostuse eest vastutava Motori loovjuhi ja Eesti Digikeskuse juhatuse liikme Andrus Kõresaare sõnul oleks VR-keskus Eesti meelelahutusturismi seisukohast väga tähtis. "VR on meelelahutustööstuse tulevik, mille toome Eestisse. Sellise keskuse loomine Tallinnasse suurendab meelelahutusturismi Eestis ja loob põhjuse, miks Tallinnasse tulla. Elamuskeskuse süžeeteljeks on lugu, mis on ajendatud Noblessneri sadama autentsest ajaloost – müstiline ja ainulaadne," kinnitas ta.

Virtuaalreaalsuse elamuskeskus on kavas rajada erinevate liikuvate interaktiivsete eksponaatidega, mis pakuvad avastamisrõõmu ja mängulisust. Plaanitava VR elamuskeskuse temaatika keskmes on ümbermaailmareis, kus külastajate eesmärk on katsetada erinevaid fantaasiaküllaseid teadusleiutisi.

Noblessneri allveelaevatehas rajati 1913. aastal. 2013. aastal avati mereäärne piirkond taas rahvale. Noblessner avab Tallinna merele - 2018. aastal valmivad uus linnaväljak ja mereäärne promenaad. Lähiaastatel kujuneb Noblessnerisse noobel elu-, äri- ja vabaajakeskkond. Noblessneri sadamalinnak asub mere ääres Kalamaja ja Lennusadama naabruses.

Elamuskeskuse plaanitav avamine jääb 2019. aastasse.