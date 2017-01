Lameda pildi teooria: 3D TV polegi enamusele vajalik

Mõned päevad tagasi ühe tuntud telekatootja esinduses käies tutvustati seal reipalt värske nutiteleri uusi omadusi: HDR-i, 4K-d, aina suurenevat äppide valikut, üliõhukest ekraani (või kui on huvi, siis palu kallimat nõgusat paneeli), juhtmevaba ekraanipildi edastust ja palju muud, kuid 3D-st ei sõnagi. Lõpuks tuli ise küsida: aga miks 3D TV jäi mainimata?

Vastus tuli kiiresti: 3D TV on surnud, keegi ei osta telekat sellepärast, et see toetataks 3D-d. Miks?

Aga sellepärast, et...

3D TV filme ja saateid on ebamugav vaadata - tuleb 3D prillid pähe panna

3D TV sisu pole eriti saada. Mõned üksikud filmid on, aga kaua sa ikka Avatari vaatad

3D TV filmide vaatamine kodus on totter - tavaliselt tahetakse ikka üksteisega suhelda ja kui kõigil on tumedad prillid peas, millega hämaras toas üksteist nii hästi ei näe, siis on see nagu maskiball, mitte kinoõhtu

Lisaks on 3D prillid kallid, aktiivprillidel on neil harvadel kordadel, kui mõtled, et just nüüd tahaks midagi vaadata, spets-akud tavaliselt tühjaks saanud (Samsung kasutab akudega aktiivprille, LG akudeta passiivseid ehk polariseeruvaid prille). Tõepoolest, toimetus on ka proovinud pikalt üht Samsungi 3D TV omadusega telekat, aga prille kasutanud tõesti vaid mõned üksikud korrad. Isegi kui äppide kaudu pakutakse mingit rohkemat 3D sisu kui paar filmi meediaserveris.

Võimalik, et 3D TV tulevik on alles ees - suurim läbimurre selles valdkonnas on veel jäänud tulemata. See läbimurre on prillide kaotamine. On küll prillivabasid 3D ekraane, aga nende kvaliteet ei kannata veel pikemat tarbimist. Samas prillidega koduse 3D TV praegune põrumine võib sedasorti ekraanide tuleku veelgi kaugemale edasi lükata.

Tootjad on ka seda meelt, et 3D pole enam müügiargument, pigem on seda 4K ja HDR. Natuke valitseb turul kõhklus ka nutitelerite äppide osas, sest neidki kipuvad inimesed harva kasutama, aga siiski on ka üksikuid erandeid. Kahtlemata populaarseim tasuta äpp on praegu Youtube, millest leiab isegi kvaliteetset 4K sisu, tasulistest äppidest üks levinuim võib olla Netflix, mis toob kuutasuga kõikvõimalikud seriaaid koju kätte. Pead tõstavad torrenti-striimimise äpid.

Samsung lõpetas uutel telekatel 3D toe juba eelmisel aastal. 2017. aastal ei too 3D toega telekaid enam välja ka Sony ja LG. Aasta alguses toimunud CES-il ei teinud ükski suurem tootja rõõmuhõisete saatel teatavaks 3D funktsiooniga mudeli turuletulekut. Samsung hakkas hoopis virtuaalprillidele rõhku panema, mis on samuti libedale jääle minek: need virtuaalkopsikud on peas veelgi ebamugavamad ja asotsiaalsemad, väsitavad silmi ja peale esimese ohhoo-efekti võib kiiresti järgneda tüdimus. Samas, vastavalt Hype Curve´i teoriale võib ka tegemist olla tehnoloogiamulli tipus oleva tootega, mis peale purunenud ülikõrgete ootuste ja pärast kiiret huvikadumist hakkab vaikselt täiustuma ja revolutsioonijärgsele kaosele järgneb tasapisi evolutsioon. 3D ja virtuaalprillid saavad ehk kunagi ka igapäevasteks ja mugavateks, nii nagu mängukonsoolid, LCD paneelid ja värvilise ekraaniga mobiiltelefonid. Praegu aga... oodata, mitte osta, nagu ütlevad börsimaaklerid. Tuleb oodata, kas 3D-l tulevad paremad ajad või tuleb seda ainult kinos ja hiljem muuseumis imetlemas käia.