5 Xiaomit, millega kihutada peale talve selgroo murdmist kevadesse

(Sisuturundus)

Otsid soodsalt hea kaameraga võimekaid nutitelefone, millel kiire protsessor ja särav ekraan? Mõistagi on sellised soovid olulised ja kui tahad midagi sellist just praegu ja odavalt saada, siis hetkel on alla kukkunud viie Xiaomi hinnad Gearbestis. Vaatame neid mudeleid lähemalt.

Xiaomi Mi 8

6,21-tollise ekraaniga kahe nano-SIM kaardiga Xiaomi Mi 8 (6 GB RAM + 128 GB ROM) on praegu hinnaga 389,40 eurot. Mida selle eest saab?

Kokku on mobiilil kolm kaamerat: taga 12 MP + 12 MP ja ees korralik 20 MP selfie-kaamera, 3400 mAh aku ja infrapunakaameraga näotuvastus. Tagaküljelt leiab veel ka kiire sõrmejäljelugeja.

2248 x 1080 piksline ere ekraan näitab selget pilti nii hämaras kui ereda päikesevalguse käes ning sobib 60000.1 kontrastiga nii e-raamatute lugemiseks kui filmide vaatamiseks. Sony sensoriga kaameral on piltide teravustamiseks neljateljeline optiline stabilisaator.

Xiaomi Pocophone F1

Pocophone F1 on Eestis juba tuntud mobiilimark ja veidi vähem on teada, et selle saab kätte ka alla 300 euroga - seekord siis 283 euroga Euroopa laost. Kui oled nõus veidi enam ootama, võib hong Kongist saabuda telefon vähem kui 267 euro eest (ladu HK).

Telefonil on 6,18-tolline ekraan 2246 x 1080 piksliga, kokku kolm kaamerat (12 MP + 5 MP taga, 20 MP ees, 6 GB RAM ja 64 GB ROM, 4000 mAh aku ja tehisintellektiga kiip.

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite on väga võimekas alla 210-eurone (208 eurot) nutitelefon, mille näitajad sobivad täiesti ka keskmisest veidi nõudlikumale kasutajale. 4 GB RAM + 64 GB ROM, 6,26-tolline ekraan, sõrmejäljelugeja, kaks tagakaamerat ja kaks SIM kaarti.

Lisaks on sel telefonil värve muutev peegelklaasist korpus ja 2,5D kumerusega ekraaniklaasi ääred.

Xiaomi Mi 8 Lite 6 GB

Kui tahad rohkem mälu, siis vaid 40 eurot kallim Mi 8 Lite (6 GB) pakub seda.

Xiaomi Mi 8 Pro

Ja lõpuks tõeline maasikas - ekraanisisese sõrmejäljelugejaga tipptelefon, mis paljudest teistest lipulaevadest poole odavam, kuid sama võimas, kui mitte kohati veelgi parem.

Xiaomi Mi 8 Pro (465 eurot) on ekraanisisese sõrmejäljelugejaga, unikaalse läbipaistva korpusega, ülitäpse kahetasemelise GPS-iga, infrapunakaameraga näotuvastusega, kahe 12 MP tagakaameraga ja ühe 20 mp esikaameraga. kõik, mis vaja, on olemas. 6,21 tolline 2248 x 1080 piksline ekraan sobib nii videote vaatamiseks, mängimiseks kui omatehtud piltide ülevaatamiseks väga hästi.