5 väga hea hinnaga nutitelefoni neile, kes otsivad uut nuhvlit ja suurt ekraani

(Sisuturundus)

Suure ekraaniga nutitelefonidest on hea uudiseid vaadata, veebis surfata, mängida ning videoid vaadata. Kui otsid omale suure ekraaniga telefoni, siis just praegu on Gearbestis viis soodsat pakkumist. Vaata järgi ja mõni neist seadmetest võib olla sinu järgmine igapäevane töövahend. Tegemist pole tundmatute brändidega, kõik on teada-tuntud kvaliteetsed tooted.

Kahe 12 MP tagakaameraga ning 8 MP esikaameraga, väga kitsa "kulmuga" äärest ääreni ekraaniga Xiaomi Mi Play on mõeldud nii mänguritele kui multimeediahuvilistele. Mälu 4 GB + 64 GB, tagaküljel sõrmejäljelugeja, 3000 mAh aku ja 2280 x 1080 piksline Full HD+ ekraan on kõik ju täiesti head parameetrid ühe korraliku nutitelefoni kohta, mis siiski maksab alla 120 euro. Postikulu ei lisandu.

Teinegi suure ekraaniga telefon - Xiaomi Mi A2 on odavaimast hinnaklassist, kuid kaugeltki mitte tehniliste näitajate poolest. hea nutitelefon ei pea kuupalka maksma, saab ka odavamalt: Mi A2 pakub 4 GB RAM, 64 GB ROM, 12 MP + 20 MP tagakaamerate paari ja sõrmejäljelugejat, ekraan on 5,99-tolline ja selfie-kaamera rekordilised 20 megapikslit. See kaamera on selfiede ja hea kaamera hindajale, kiire protsessor toetab ka graafiliste mängude mängimist.

Soodsa hinnaga nii suure ekraaniga tahvel-telefon Xiaomi Mi 8 Lite pakub lisaks 6,26-tollisele ekraanile ka tehisintellekti toega Snapdragon 845 protsessorit, 4 GB RAM-mälu, 64 GB välkmälu, taga 12 MP + 5 MP kaamerapaari ja ees väga kvaliteetset 24 MP selfie-kaamerat.

Aina võimsamaks läheb - Xiaomi Redmi Note 7 on tuntud Hiina brändi suure ekraaniga mudelite üks n-ö lipulaevu, millel taga kuulus Sony rekordilise 48 MP sensoriga kaamera (teine kaamera on 5 MP, esiküljel asub 13 MP selfie-kaamera), suur 6,3-tolline ekraan, 3900 mAh suur ja vastupidav aku, sõrmejäljelugeja ning esi- ja tagakülge kattev kriimustuskindel Gorilla Glass. 3,5 mm kõrvaklapipesa on ka säilinud.

Oneplus 6T on tuttav paljudele - selle telefoni järgi seisti avapäeval, kui mobiil müüki tuli, poe ukse taga sabas. Tegemist on tippklassi telefoniga, millel sellised uued tehnoloogiad nagu ekraanisisene sõrmejäljelugeja, riistvaraline tehisintellekti tugi (võimsa Snapdragon 845 protsessoriga), 16 MP + 20 MP dual AI kaamerad taga ning 16 MP esikaamera, ülikiire laadimine ja mahukas aku. Hiiglaslikku ekraani (6,41 tolli, 2340 x 1080 pikslit) lõikub vaid kitsas tilgakujuline kulm, kuhu on peidetud esikaamera ja kogu ülejäänud esikülje katab suures osas ekraan ise, äärest ääreni.