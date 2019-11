Monitoritest: kuidas oleks 27-tollise ekraanipinnaga tavalisele tööpinnale lisaks?

AOC tuli hiljuti välja oma uue mängurimonitoride sarjaga, mis pakuvad kuni 1 ms viidet ja 144 hz värskendussagedust. Üsna korralikud näitajad, ehkki juba räägitakse ka esimestest 0,5 ms viitega ekraanidest. Tavaliselt huvituvad sellistest monitoridest mängurid, kuna need on üsna kallid ka ja kellele ikka kontoritööks nii kiire reageerimsajaga monitori vaja oleks. Seekord aga on G2 seeria mudelid huvitavad ka lihtsalt kontori-inimesele või töötegijale, kes vahest tahaks ka mõnda kiiret mängu mängida.

Ligi 210 eurot maksev monitor on stiilne (aga mitte liialt) ja ohtrate ühendusvõimalustega. Sülearvutiga harjunud kasutaja jaoks tundub 27-tolline Full HD pind esialgu veidi "karvasena", sest võrreldes tihedalt kokku pressitud pikslitega süleriekraaniga on sama hulk pildipunkte laotatud hoopis suurema pindala peale.

Kohe hakkab HDMI-ga ühendades kõlaritest kostma ka arvuti heli, kuid kõlaritel pole põhjust pikemalt peatuda - need on lihtsalt kohatäiteks, kvaliteet on nagu tavaliselt kontorikõlaril ja isegi veidi kehvem kui sülearvutikõlaritel. Kui tahad mängule taustaks head heli, hangi ikka korralikumad kõlarid ka juurde.

Sellest, et tegemist on tavalise Full HD resolutsiooniga, mitte 4K-ga, võib täiesti aru saada - see on ikkagi mängurimonitor, kus Full HD on enamasti täiesti piisav, kuid oluline on värvide kvaliteet ja pildi dünaamika - liikumiskiirus ja sügavus. Üsna korralikult on näha nii varjus olevad detailid kui eredamate pindade jooned, mis on mängus kõige olulisem. 144 Hz ei ole küll veebis surfates tajutav, kuid kiiretes mängustseenides on näha, et tegemist on tavalisest monitorist pea kaks korda sujuvama pildiga. Sujuvamaks teeb pildi ka FreeSync´i tugi. 1 ms reageerimisaeg pole siiski päris see, mida tavaliselt monitoride juures reklaamitakse, vaid niinimetatud "liikuva pildi reageerimisaeg" ehk mprt. Reaalne IPS ekraani reageerimisaeg klassikalises mõttes on 4 ms.

AOC 27G2U on stiilse jalaga ning parajalt suur ka kontori-inimesele. 27-tolline diagonaal on süleri kõrval laual kasutades piisavalt suur ja mitte liiga hiiglaslik, et lisaekraanina vaadata.

Ühenduspistikuid on tagaküljel terve hulk, monitori saab vajadusel ka dokina kasutada, kui klaviatuur, hiir, ID kaardi lugeja ning USB mälu või väline kõvaketas USB 3 pesadesse ühendada. Vaja läheb USB 3 SuperSpeed dokkimiskaablit, mida pole kaasas.

Üks neljast USB pesast on ka mobiililaadimiseks sobiv, sest jätkab laadimist isegi siis, kui kuvar ise on välja lülitunud.

Kaks HDMI pesa, DisplayPort ning isegi vanamoodne VGA sobivad igasuguste ühenduste jaoks, monitor sobib seega nii tööks kui mänguks. Väga õhukesed servad on mugavad mitme kuvari kõrvuti asetamiseks, nagu avapildil näha ja pildi jooksutamiseks üle mitme ekraani. Samuti teevad kitsad ääred monitori väiksemaks, kui muidu 27-tollised ekraanid oleksid.

Reguleerida saab kõrgust üsna suures ulatuses mõnest sentimeetrist rohkem kui 10 cm kõrgusele, vertikaalset kaldenurka on ka mugav reguleerida, külgedele keeramist aga pole võimalik teha. Siis tuleb lihtsalt monitori oma jalal laual nihutada.

Menüünupud on monitoridele tüüpiliselt ebamugavad ja ekraani allservas peidus. Tuleb kolme nupuga läbi ajada, et menüüdes liikuda. Saab seadistada kaks mänguri värvide ja pildi reguleerimise seadet, mida menüünupust vahetada, kui jagad monitori mõne teise mänguriga.

Kokkuvõtteks on hea, et 144 hz mängurimonitorid maksavad nüüd pea paarsada eurot ja igaüks saab neid endale osta, kui peab vajalikuks mängida. Võib ka kontoritööd teha, selleks on ka ju tegemist igati hea ekraanipinnaga. Nüüd jaksab neid tavalisele töölauale ka mitu kõrvuti osta, et üheksast viieni Excelit laiali venitada ning muul ajal panoraamset tulistamis- või simulatsioonimängu mängida.

PLUSSID

+ hea hinnaga mängurimonitori kohta

+ kiire

+ asendi reguleerimiseks piisavalt võimalusi

MIINUSED

- ebamugav ekraanimenüüdes liikumine

- sisseehitatud kõlarid - hea, kui olemas on, aga kvaliteeti neist oodata ei saa

TEHNILISED ANDMED

Monitor 27G2U

Hind: 210 eurot (Faunder)

Resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit

Värskendussagedus: 144 Hz

Reageerimisaeg: 4 ms

Liikuvpildi reageerimisaeg (MPRT): 1 ms

Ekraanipaneeli tüüp: IPS

Freesync´i sagedusvahemik: 48-144 Hz

SRGB värviruumi katvus: 118%

Adobe RGB värviruumi katvus: 88%

Ekraani küljesuhe: 16:9

Staatiline kontrast: 1000:1

Vaatenurk: 178/178 kraadi

Värve: 16,7 miljonit

Kaal: 3,7 kg

Ühendused: DisplayPort 1.2, USB 3.0 4x, helisisend, HDMI 2x

Kõlarid: 2 W, stereo

Võimsus: 28 W