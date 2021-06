Monitoritootja AOC alustas klaviatuuride ja hiirte tootmist

Tuntud monitoribränd AOC otsustas laieneda uutele turgudele ning hakkab nüüd lisaks ekraanidele ka muud lauale kuuluvat - hiiri, klaviatuure ja hiirematte tootma. Märtsis turule jõudnud kõrvaklappidest me juba rääkisime, mis on veel üks tootesegment, kuhu AOC sel kevadel jala ukse vahele pani.

Tootevalik täieneb nüüd lisaks mänguritele mõeldud lisaseadmetega: tulemas on arvutihiired, mehaanilised klaviatuurid, mehaanilise tunnetusega klaviatuurid ja hiirematid. Uued tooted on erinevat tüüpi kasutajate vajaduste täitmiseks jagatud kolmeks: profitaseme e-sportlastele mõeldud AGON 700-sari, keskmise taseme 500-sari ja alustajatele optimeeritud 200-sari.

AOC mängurimonitoridel on kõrge värskendussagedus ja lühike reageerimisaeg, mille abil saab mängija kiireks reageerimiseks vajalikku visuaalset tagasisidet. AOC tootevalikusse lisandunud lisaseadmete abil saavad mängijad endale peaaegu täieliku ökosüsteemi, mis laseb neil muule mõtlemata mängida ning võimaldab nende tegevuse võimalikult kiiret ja täpset mängumaailmas kajastamist.

"Alates sellest, kui AOC mängumaailma sisenes, oleme püüdnud alati luua turu parimad tooted. Number üks mängurimonitori tootjana oleme pühendunud sellele, et laiendada oma edulugu haaret veelgi. Seetõttu on meil hea meel tutvustada väga hästi sätitavaid ja professionaalseid tarvikuid mänguritele, mis sobivad AOC teiste toodetega ideaalselt," ütles AOC International Europe’i turundus- ja ärijuhtimisdirektor Stefan Sommer.

Uued AOC mänguklaviatuurid

AGON seeria klaviatuuril AGK700 on 115 programmeeritavat klahvi ning sinised/punased Cherry MX lülitid, mis muudavad kasutuskogemuse paremini kuuldavaks ja tuntavaks. Segamatu mängukogemuse tagamiseks suudab klaviatuur registreerida piiramatult üheaegseid klahvivajutusi (n-key rollover) ning ükski klahvivajutus ei lähe kaduma (100% anti-ghosting funktsioon). AGK700 alumiiniumkorpus on piisavalt tugev igas mängus.

Spetsiaalsete makronuppudega saab juhtida nii mängurežiime (RTS, FPS, Racing) kui ka mõne AGON-sarja monitori RGB-valgustust1, mis muudab kõik AGON-sarja tooted ühtseks komplektiks. Valguse sünkroniseerimisfunktsiooniga saab ühes rütmis värve vahetama panna kogu komplekti alates monitorist kuni hiire, klaviatuuri ja hiirematini. AGK700 mudelil on samuti magnetiline eemaldatav randmetugi, mille nahast viimistlus on eriti kvaliteetne. Lisaks on klaviatuuril USB-pesa, mille abil on võimalik hõlpsasti otse laual muid tarvikuid ja seadmeid arvutiga ühendada.

Kesktaseme klaviatuuril GK500 on 104 programmeeritavat klahvi ning Outemu punased/sinised mehaanilised lülitid, n-key rollover funktsioon ja 100% anti-ghosting funktsioon. GK500 mudel ühildub samuti AOC Light FX-funktsiooniga ja seda saab monitori(de)ga sünkroonida. Nii AGK700 kui ka GK500 mudeliga on kaasas W-, A-, S- ja D-lisaklahvid, mida paljudes mängudes kasutatakse juhtimiseks kõige enam ning punutud isolatsiooniga ja kullatud pistikuklemmidega USB-kaabel. Mõlema mudeliga on võimalik salvestada G-Toolsi tarkvara abil klaviatuuri sisemällu klahviprofiile ja hiljem neid tarkvara avamata otse klaviatuurilt vahetada. GK500 ja AGK700 mehaaniliste klaviatuuride punaste ja siniste lülititega mudelite kättesaadavus võib olla riigiti erinev.

Alustajale mõeldud klaviatuuril GK200 on membraanlülitid, mis tekitavad mehaanilise klaviatuuri kasutamise tunde. Klaviatuur on veekindel, nii et mängur võivad end turvaliselt tunda ka juhul, kui joogi klaviatuurile ümber ajab. GK200 klaviatuuril on efektsed vikerkaarevärvilised valgusefektid ning eemaldatav randmetugi.

AOC täpsed mänguhiired

AOC uues tarvikute tootevalikus on ka kolm kvaliteetsete Pixarti optiliste sensoritega mängurihiirt. Kõigi kolme värskendussagedus on 1000 Hz ja reageerimiskiirus 1 ms. Nii AGM700- kui ka GM500-mudeli RGB-valgustust saab sünkroonida nii 500- kui 700-sarja klaviatuuri ja valitud AGON-sarja kuvarite valgustusega. Mõlemal hiirel on 1,8 meetri pikkune USB kaabel ja kullatud pistikuklemmid.

AOC mängurihiir AGM700 on mõeldud paremakäelistele ja seda saab tavapärasest enam seadistada. Sensor Pixart 3389 suudab tagada tegeliku resolutsiooni 16000 DPI ning selle liigutamiskiirus on 400 tolli sekundis, kiirendus aga 50 g, et hiir jõuaks pidada sammu kiiremate liigutustega. Optimaalse ergonoomika saavutamiseks saab hiire peenhäälestada viie kaasasoleva raskuse abil (5 grammi tükk). Selleks, et hiired oleks vastupidavamad, on vasakusse ja paremasse klahvi ehitatud sisse kvaliteetsed Omroni lülitid, mille eluiga on 50 miljonit klahvivajutust.

AOC GM500 sobib mõlema käega kasutamiseks (nii vasaku- kui paremakäelistele) ning sellel on sensor Pixart 3325, mis tagab tegeliku reolutsiooni 5000 DPI. Seadme liigutamiskiirus on 100 tolli sekundis ja kiirendus 20 g, et see suudaks järgida täpseid ja kiireid liigutusi. Ka sellel mudelil on vastupidavad Omroni lülitid. GM500 kaheksat klahvi saab AOC G-Toolsi tarkvara abil programmeerida.

AOC GM200 on kuue klahviga paremakäelistele mõeldud hiir, millel on sensor Pixart 3519 (tegelik DPI 4200, liigutamiskiirus 48 tolli sekundis ja kiirendus 10 g). Suurema täpsuse tagamiseks saab DPI-nupu abil kiiresti resolutsioonide vahel vahetada (800/1600/2400/4200 DPI).

Toekas alus seob klaviatuuri ja hiire

Hiirematt AMM700 täiendab AGON-sarja klaviatuure ja hiiri ning seob need üheks tervikuks. Mikrotekstuuriga ning riidest kattega matil on hiirt lihtne täpselt liigutada ning selle libisemisvastane aluspind ei lase matil tahtmatult liikuda. Matti ümbritsevaid RGB LED-tulesid saab isikupärastada nelja eri valgusefektiga ning tarkvara G-Tools abil teiste AOS tarvikute või monitoridega sünkroonida.

AOC uued mänguritele mõeldud tarvikud muudavad AOC mängurile mõeldud seadmete ökosüsteemi ühtseks, nii et kasutajal oleks võimalik luua täielikumaid ja omavahel paremini ühilduvaid mängurikomplekte. Veel AOC mänguritele mõeldud tooteid on peagi juurde tulemas.

Tarkvara lisaseadmetele: G-Tools

AOC on välja töötanud spetsiaalse tarkvara hiire ja klaviatuuriklahvide kohandamiseks, makrode lugemiseks ja haldamiseks, RGB-efektide seadistamiseks ning seadmete vahel valgusefektide sünkroonimiseks. Tarkvara G-Tools on kasutatav 500- ja 700-sarjaga. Tarkvara toetavad ka mõned AGON-sarja mudelid.

Kõigil AOC tarvikutel on 2-aastane garantii. Seadmed jõuavad müügile juuli teises pooles.