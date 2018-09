Mobiilne monitor? Kõlab täiesti omapäraselt ja AOC-l on nüüd selline toode olemas

Monitorid tunduvad nii vanamoelised: sülearvutite maailmas kasutatakse neid üha vähem. Kes küll tuleks selle peale, et monitori kuhugi kaasa võtta? Absurd. Kuid ometi on AOC-l valmis tehtud ekraan, mis näeb välja portatiivne nagu tahvel ning kõigil neil, kellel läheb vaja väljaspool kodu mõnda lisaekraani, on võimalik see lihtsalt kaasa võtta. Toide käib USB C-st.

Sellel 15,6-tollisel IPS-ekraanil on kokkuklapitav ekraanikate, mida saab lisaks kasutada horisontaal- või vertikaalasendis alusena. Ekraan ühendatakse videoallikaga vaid ühe USB-C-juhtmega, mille kaudu saab ekraan ka toidet. Nii saab igal pool luua minimalistliku produktiivse mitme monitoriga seadistuse ilma, et tekitaks erinevate juhtmete ja ühendustega segadust.

Oletame, et oled kuutunnisel rongireisil või pikal lennul ja kasutad sel ajal töö tegemiseks sülearvutit. Koosolekule jõudes saab aga ikka kasutada ainult pisikest sülearvutiekraani. Liikuv tööstiil on ärireise tegevate inimeste puhul küll tavaline, kuid töötegemiseks kasutatavad ekraanid ei paku samasugust produktiivsust kui lauaarvuti. Suurimate sülearvutite ekraanid on kas 15,6 või 17 tolli ning enamikul uutel ultrabook‘idel on oluliselt väiksemad ekraanid. Seega on väga tüütu avada ekraanil täielikku arvutustabelit ja selle kõrvale veel ka kliendi meile või programmikoodi arenduskeskkonda koos veebibrauseriga.

Lahenduseks on mitme ekraani kasutamine ning just sellisel juhul on abiks AOC USB C toitega I1601FWUX ekraan. See Full HD resolutsiooniga 15,6-tolline IPS-ekraan laiendab ekraanipinda ning annab töötegemiseks uue lisaekraani. Kahe ekraani kasutamine vähendab aega ja energiat, mida kulutaksid programmide vahetamisele, töö jaoks vajalikke rakenduste aknaid saab korraga lahti hoida nii, et vajalik info on kohe kõrval olemas.

Mõnes kontoris on iga töökoht varustatud ainult ühe monitoriga, mis on ainus ekraan või mis toimib sülearvuti lisaekraanina. I1601FWUX ekraaniga saavad töötajad, kes pole kontoris, kasutada teise ekraani pakutavaid eeliseid ilma, et peaksid nägema vaeva juhtmetega või kandma kaasas raskeid toiteadaptereid. Kontoris tagasi olles saab sellist lisaekraani kasutada aga mitme monitoriga seadistuse laiendamiseks.

Õpilaste jaoks pakub teine mobiilne ekraan samutimitmesuguseid võimalusi. Esitluse ettevalmistamine on näiteks palju lihtsam, kui ei pea projektorit kasutama, vaid saab AOC I1601FWUX-i lihtsalt teistele ulatada või nende poole keerata ja ise edasi rääkida ning arvutist slaide vahetada.

AOC I1601FWUX monitoril on 15,6-tolline IPS-paneel, mis pakub laia vaatenurka, Full HD eraldusvõimet (1920 x 1080 pikslit), automaatse ekraanikuva pööramisega disain vertikaal- või horisontaalasendis kasutamiseks ning kiire USB-C-sisend samaaegseks videosignaali ja toite edastamiseks.

AOC I1601FWUX soovituslik jaemüügihind on 229,00 eurot.