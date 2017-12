Arvutimaailm valis: Aasta Äritelefon 2017 on...

Aasta lõpus tuleb traditsiooniliselt Aasta Äritelefoni valimise aeg. Selleks kogunes Arvutimaailm eile õhtul õdusas hipsterlikus kohvikus ja jätkas iga-aastast traditsiooni. Kui laiali läksime, oligi parim valitud.

Aasta Äritelefoni valimine on Arvutimaailmas igal aastal käinud juba alates 2009. aastast. meenutame, mis seni on võitnud.

Igal aastal on olnud vaidlus selle üle, et kui parimad Androidiga äritelefonid tuleb välja valida kümnete ja kümnete erinevate tootjate ning mudelite seast, siis IOS-iga on asi lihtne. Seekord ehk ainult natuke keerulisem. Saadaval on üks-kaks uusimat mudelit ja kui iga hindaja iPhone´i kuhugi esikolmikusse sokutab ja Androidiga telefonide valik on lai, saabki Apple´i toode alati etteotsa. Mis iseenesest pole ka väga ebaõiglane, sest iPhone on ka väga hea äritelefon alati olnud.

Samas hindavad mõned kasutajad Androidi äri-äppide rohkust ja ühilduvust erinevate ärisüsteemidega. Nii et väike vaidlus sel teemal alati jääb.

Kuna sel korral teatasid kaks hindajat kindlalt, et neil on esikoha pretendent teada, siis teistel tulemust palju kõigutada ei õnnestunud. Lõpuks jäi üle tõdeda, et tulemus on mõistlik ja ärikasutaja jaoks sobiv. Forte.ee / EPL Forte toimetaja Lauri Jürisoo lisas hiljem, et ka tema valik on Note 8.

Samsung Galaxy Note 8 Apple iPhone 8 Google Pixel 2 või Google Pixel 2 XL

Miks siis Galaxy Note 8, aga mitte oluliselt odavam Galaxy S8? Selle põhjenduse leiab Note 8 arvustusest. See ilmselt on parim nutitelefon üldse. kaamerad töötavad laitmatult, mobiil on kiire (Galaxy S8 tarkvarauuenduse järel näiteks muutus see odavam tipptelefon kergelt aeglaseks), ekraan on hea, turvalisus tipptasemel (vana tuttav Samsungi silmaiirise järgi näotuvastus on ka Note 8-s esindatud), palju mälu ning üks väga oluline asi: mobiil on vee- ja tolmukindel.

Apple iPhone 8 teisele kohale jõudmisest me juba rääkisime, Google´i telefon sai lisapunkte ilmselt ka tänu sellele, et paljud said seda mälu värskendamiseks valimisõhtul uuesti põhjalikumalt käes hoida. Mõlemate telefonide eelis on uuenduste saabumine enne teisi: pole vaja karta, et tootja hülgaks aasta pärast oma vana mudeli ja uut Androidi sellele enam ei pane. Google´i telefonide kasutustsükkel on selle võrra pikem ja uusim tarkvara on alati garanteeritud. Google Pixel 2 XL arvustus ilmub peagi.

Arvutimaailma Aasta Äritelefon 2017 valimisel osalesid Jaan Vare, Gert Kasak, Marko Habicht ja Kaido Einama.