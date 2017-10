iPhone 8 - loogiline ju, et see on seni parim iPhone, mis tehtud!

Uut iPhone´i reklaamitakse nagu ikka kui parimat iPhone´i, mis siiani tehtud – oleks imelik, kui Apple oleks eelmisest mobiilist kehvema teinud. Alustame aga sellest, et kõrvaklapipesa ei ole ning tegu on kõige nõmedama asjaga, mille pärast üldse viriseda, sest tegelikult vahetati ju vaid pordi kuju.

Umbes 10 aastat tagasi tegi iga tootja nii, nagu ise suvatses ja kõigil oli üsna ükskõik. Kapist peaks leidma päris mitu nn totufoni, mille jaoks on vaja spetsiaalseid kõrvaklappe. Kuid paistab, et sellest enam juttu väga ei pea tegema. Olgugi, et Samsung on nii Galaxy S8 kui Note 8 puhul rõhutanud, et 3,5 mm heliväljund on olemas, tuleb aina enam välja seadmeid millel siiski eraldi heliväljundit ei ole: näiteks Google Pixel 2, Moto Z, HTC U, Huawei Mate 10. Kui juba priiskamiseks läks ja ostate 1000 € seadme, ostke juba lightning -> 3,5mm audio üleminek ka, 9 € eest, eksole.

Aga miks hoida oma kiiksu ja mitte minna USB-C peale, mis on juba Macbookide standard? Üllataval kombel on see pisikene Lightning ots loetud tugevamaks, kui seda on USB-C. Lisaks on Apple´il vaba voli oma nn standardit muuta oma suva järgi ning Lightning on grammikese väiksem. Kuigi tore oleks kõiki Apple´i seadmeid ühe laadijaga laadida, kuid on aru saada, miks ei ole.

Aku eluiga

Mida teevad Androidi tootjad valesti akukasutuses? iPhone võib seista mitu nädalat WiFis sisselülitatuna ja akut läheb mõnikümmend protsenti. Android kulutab akut nagu oleks viimne päev käes ja kas kasutad või ei kasuta, kestab aku ikka umbes 2 päeva. Reaalse kasutuse puhul väga suurt vahet ei olegi ning iPhone 8 peab vastu ca 2-3 päeva.

Ulmeline protsessor

Kõikide koormustestide tulemused on utoopilised võrreldes konkurentidega. Selgitus, et iPhone toodab kõik oma jupid ise ja saab näiteks kallimat protsessorit kasutada ning siiski kasumit teenida ei ole väga ebarealistlik. Nagu püramiidskeemi seletus: vahemehi on vähem.

Andes näiteks Geekbench 4 koormustestis umbes 2x paremat tulemust kui ükski Android, on reaalse kasutuse vahe üllatavalt väike. Samad rakendused, samad tegevused – FB, kaamera, Gmapsi avamine ja vahe on marginaalne. Testisime ise samal laual Note 8, Galaxy S8, Xperia XZ1, iPhone8. Seega ostes mõne Samsungi või Apple´i tõenäoliselt väga vahest aru ei saa.

Oma probleem on ka patendiseadustel, mille tõttu Apple maksab miljoneid Qualcommile ning praegu käivad nad kohut, kuna Qualcomm tahab Hiina turult iPhone ´i välja süüa.

Patendiseadused on ka põhjus, miks Geekbenchi tabelis kõrgemal olevat Galaxy S8 Exynost ei ole EU ega USA turul saada, kuid Qualcommi protsessoritega isendeid on.

Kaamera

On tõesti hea kaamera. Sama hea nagu kõigil teistel. Mõnes aspektis parem. Tegu on lipulaeva kaameraga, mis teeb väga häid pilte kõigis olukordades. Pimedas midagi ulmelist ei tasu oodata, aga see on tavaline veel praeguse tehnoloogia juures.

Kui tahad lugeda maailma tasemel testi siis palun ja kindlasti süvene detailidesse ning hindamismeetodisse.

iPhone vajab harjumist

Rääkides põliste iPhone´i kasutajatega, siis üleminek Androidi peale tundub muudkui vähem valutu olema, sest sellele on ka kõvasti panustatud. Mitte et mõni põline iPhone´i kasutaja üle tuleks tumedale poolele, kuid tore on ju teada, kui kunagi mõni peaks tahtma.

Olen ise kasutanud Androidi sellest ajast, kui see veel ei olnud standard. Esimene Android oli HTC Hero, mis oli valitud 2009. aasta äritelefoniks. Peale seda on muutunud aasta telefoni valimine üsna tarbetuks, kuna ega selle taseme telefonidel väga vahet pole. Kui iPhone 5 tuli välja, olin aasta jagu iPhone´i kasutaja ning peale selle purunemist taas Androidi peal.

Võttes kätte uue iPhone 7, parandati mind ja anti kätte iPhone 8. Kui teile meeldib stabiilsus, siis disaini osas kindlasti üllatusi ei tule.

Edasi oli väga palju kohmetusi. Kus pool kodu on?

Vast kõige hullem harjumine on kontaktide otsimine, mis Androidil töötab läbi numbriklavide T9 nimeotsingul, vajutades iga nimetähele vastavat numbrit ühe korra.

Peamine vajadus on T9-le olukorras, kus nimetähti täisklaviatuuril leida ei õnnestu.

Siri kahjuks nõuab Eesti nimedele sedavõrd ebainimlike hääldusi, et lihtsam on helistamisest üldse loobuda. Õnneks on mõned nimed siiski tunneb ära ning kuidagi saab ka hääldust spetsiifilistele nimedele õpetada.

Teine teema on heli vaigistamine ja selle taas sisse lülitamine. Lähed koosolekule ja peale koosolekut unustaks, kui see ei toimi automaatselt. Androidil on see mõned versioonid juba olnud baasfunktsioon, kuid leian, et lisaäpp Sush on mugavam, kuid vahet ei ole – toimib. iPhone´i kasutajad tõid välja, et telefoni küljel on mugav füüsiline nupp, nagu One Plusil. Kahjuks pole sellest väga kasu, sest vahel lähen sellele automaatselt vastu või unustan mitmeks päevaks heli välja ja siis ollakse pahased, miks ma telefoni vastu ei võta. Selle peale soovitati mul kasutusele võtta mõni kehalähedane seade, mis kõnedest teavitusi annab, näiteks Apple Watch, kuid kella, mida peaks kaks korda päevas laadima, unustaksin ma lihtsalt kasutada. Tõenäoliselt ma pole ideaalne kasutaja, mis iganes vaates läheneda.

Ekraan on väga hea, värvid teravad, pilt selge – see ju Samsungi toodetud OLED.

Klaviatuuril puuduvad täpitähed ning neid ei saa lisada. OK, tõmbame teise klaviatuuri – õnneks vist eelmisest versioonist vms on see lubatud. Usu või mitte, Swiftkey ei paku iPhone ´ile täpitähtedega eesti klaverit. Sama äpp Androidile lubab isegi eestikeelset DVORAK-i seadet kasutada.

Aga miks osta iPhone?

iPhone´ide puhul on välja toodud turvalisust. Tõsi, iTunes appstore on palju rangema kontrolli all kui seda on Google Play store. Paraku on kõige nõrgem lüli inimene ning klikkides suvalisi linke, on tõenäosus ka Apple´i turvameetmed üle kavaldada ning reaalselt siin mingit erinevust väga ei rõhutaks. Võrrelda võiks suguhaigusega, mille saamise tõenäosus võib olla statistiliselt väike, kuid kui sa selle saad, siis statistika on viimane asi, mis sind huvitab.

iPhone´i toodete hind ei langevat nii kiiresti, kui teistel tootjatel. Kolades vanades arvustustes ja praegustes hindades julgeks pakkuda, et hinnalangus on sama, kui mitte suurem. Samsung Galaxy S7, kui välja tuli, maksis 2016. a märtsis 720 €. Praegu saab selle umbes 450 € eest (1,5 aastaga -300 €). iPhone 6S 16 GB maksis 2015. a oktoobris 899 €, praegu saab selle 500 € eest (2 aastaga -400 €). Kuid järelturuga olen nõus: tõenäoliselt on lihtsam müüa kasutatud iPhone 7, kui kasutatud Samsung Galaxy S7 ning saadav tulu võiks olla suurem.

Iphone on kasutatav ka mitu aastat hiljem. Sellega ma olen samuti nõus. Apple´i toodete elutsükkel tundub olevat pikem, kui teistel toodetel. 1-2 aasta asemel 2-3 äkki? Kui Androidiga seadmetel lõpetatakse uue tarkvara pakkumine juba üsna pea, uue asendustoote välja tulekuga, saab iPhone´i uuendusi veel mitu aastat peale uute seadmete turuletulekut.

Kuigi loo irooniana vahetab keskmine iPhone´i kasutaja oma telefoni 2-3 x tihedamini, kui seda teeb Androidi kasutaja.

Kokkuvõtteks

Minu kogemus paarinädalase iPhone 8 kasutamisega on võrreldav mõne analoogse auto tootjaga. Olen nõus, et harjumine vajab aega jne. Aga hetkel on tunne, nagu Renault´st Daciasse istumine, kus kõhus tiksub eelmise põlvkonna töökindel tehnika, kuid kõrvalistuja aken käib vändast, sest juhile pole selle avamist disainiraamistikus ette nähtud. Kuigi jah, lipulaevade tehnikat võiks võrrelda pigem MB, BMW või mõne teise premium brändiga.

Tegu ei ole kindlasti kehva seadmega: võimsust on kõvasti, kaamera on hea, vee- ja tolmukindel ka, kui kiire ei ole saab isegi helistada, kuid see on kõigest nutitelefon. Mitte kordagi ei tundnud WOW! tunnet, et mul oleks käes midagi erilist, midagi teistsugust ja pagan küll, kallis on ka.

iPhone panustab olemasolevatele klientidele, kes on igast väikesest muudatusest positiivselt üllatatud, moeteadlikele, kellele miski muu ei olegi oluline, sest Apple´i omamine on imago omaette. Ülejäänu väga ei loe, sest Apple´i peale üleminek ei ole lihtne, küll aga on Apple´i pealt näiteks Androidi peale üle tulla ülimalt lihtne.

Kas Osta?

~800€

Ei, võib-olla aasta-paari pärast.

Kuna vanemad versioonid saavad veel üsna pikalt uut tarkvara, mis toob kaasa enamiku uuest funktsionaalsusest, on mõttetu osta uut seadet. Sealhulgas on juba mitu versiooni tagasi jõutud tasandini, kus pidevalt 4K videoid mitte töödeldes või droone mitte lennutades vahest vaevalt aru saab. iPhone´i seadmed on head ja ka poole odavam SE või 6S või 200 € odavam iPhone 7, mis teeb sama töö soodsamalt ja puudub vaid juhtmevaba laadimine. Kui Samsung Galaxy S8 asemel võib öelda, et eelmine Galaxy S7 on OK, kuid keskklassi Galaxy J5 enam nii hea ei ole, siis iPhone´i puhul on kõik nn lipulaevad ning käärid seega märksa väiksemad.