Liitreaalsusse alates novembrist? Acer tõi välja oma uued prillid, millega saab maailma täiendada

Liitreaalsusest (Mixed Reality Microsofti poolt väljendatuna ja Augmented Reality Google´i ja teiste poolt väljendatuna) on räägitud palju, nii mõnigi on saanud ka prototüüpe katsuda, kuid päris ellu pole need seadmed veel jõudnud. Acer pakub aga selliseid seadmeid nimega Acer OJO 500 alates novembrist hinnaga 399 dollarit.

Acer OJO 500 pole tegelikult küll esimene liitreaalsuse seade Microsofti platvormil, kuid seekord on tegemist esimese moodulisüsteemiga peakomplektiga, kus saab "vaatamise" osa ülejäänud peakinnitusest eemaldada ja niimoodi paremini puhastada. Komplektiga on kaasas ka kuularid, mis ei kõrvalda kasutajat ümbritsevaid helisid, nii et saab kuulata ka teisi inimesi, kui liitreaalsuse seade peas. Niimoodi on seega ka heli liitreaalsuses.

Uus ja huvitav on ka pupillide kauguse hindamise tarkvara, mis seadistab prillid täpselt silma järgi ja pole vaja kõõritada või teravust kruttida.

Liitreaalsus saavutatakse mitte poolläbipaistvate klaasidega, kuhu päris maailma peale tehislikke objekte paigutatakse, vaid seekord on lahendatud päris-maailma sidumine tehismaailmaga kahe kaamera abil, mis läbi prillide filmivad ja pildi ekraanile, tehisobjektide taustaks sätivad. Liitreaalsuses ongi taustaks päris-maailm ja sellesse on istutatud kolmemõõtmelised tehisobjektid, mis näivad justkui asuvat päris-maailmas kindlal kohal. Kaameraid välja lülitades on aga tegemist "tavaliste" VR prillidega.

Praeguseks on olemas Microsofti platvormile ligi 2500 liitreaalsuse rakendust, millest enamus küll meelelahutuseks, kuid on olemas ka töörakendusi, nagu Sharepoint Spaces ja Remote Assist. Viimane aitab näiteks assisteerida mõnda töötajat kohapeal midagi parandades või ehitades, näidates läbi liitreaalsuse ära, mida tuleb teha: