Nüüd läheb mängimiseks: Dell tõi välja kuus uut Delli ja Alienware´i mängurimasinat

Dell ja Alienware tõid turule kuus uut võimekat Windows 10 operatsioonisüsteemiga mänguritele suunatud sülearvutit. Seadmed on varustatud Inteli uute 8. põlvkonna protsessoritega, mis pakuvad märkimisväärselt suuremat võimsust võrreldes eelmiste mudelitega. Lisaks sellele laiendab Dell mänguriarvutite valikut oma uue G-seeriaga.

Lisaks uutele toodetele sõlmis Dell uusi partnersuhteid e-spordivaldkonnas: koostöölepingud NBA korvpallimeeskonnaga Miami HEAT ja Misfits Gaming.

Värskendatud uute protsessoritega Alienware 15 ja 17

Alienware’i 15 ja 17 sülearvutid on nüüd varustatud Inteli uute 8. põlvkonna Core i5, i7 ja i9 protsessoritega, mida on võimalik ülekiirendada (overclock) kuni 5,0 GHz. See on esmakordne Delli Alienware´i sülearvutite juures. Lisaks sellele on arvutitel uuendatud jahutussüsteem, mille osana on ventilaatorite paksust vähendatud poole võrra. Kokku on uued sülerid 10 protsendi võrra võimsamad.

Et aidata arvutimänguritel enda oskustest maksimumi võtta, on Alienware enda sülearvutitele lisanud uue põlvkonna Alienware Command Center kasutajaliidese. See aitab alustaval või ka juba oskuslikumal mänguril arvuti protsessori ning teiste sisuelementide töötamist sättida nii, et sobiksid täpselt tema vajadustega. Näiteks lubab Command Center arvuti protsessorit ülekiirendada ehk overclock’ida. Lisaks saab liidese kaudu sättida arvuti sees peituvate tulede värve, mida on Alienware 15 ja 17 sülearvutitel kuni 16,8 miljonit.

Seadmed on saadaval tuntud hallikas värvitoonis, kuid nüüd on lisatud ka uus must värvitoon.

G-seeria – uued vastupidavad mänguriarvutid

Viimastel aastatel on Dell märkimisväärset tähelepanu suunanud arvutimänguritele, kes otsivad taskukohasema hinnaga seadmeid. Selle jaoks on firma loonud uue G-seeria.

Valikust leiab Dell G3 15 ja 17 ning G5 15 sülearvuteid. Graafika poolelt on arvutitel Nvidia GeForce GTX 10-seeria kaardid ning Inteli 8. põlvkonna protsessorid. Lisaks on süleritel valguse peegeldamist vältivad IPS ekraanid.

Millal mänguriarvutid poodi jõuavad?

Alates juulist võib Alienware 15 ja 17 arvuteid ning Dell G3 15, Dell G3 17 ja Dell G5 15 arvuteid juba poest osta.