Kuidas saada suvalisse Androidi-telefoni uduse taustaga fokeh portree

Hoidke oma müts, piip, prillid ja rahakott sest punt entusiaste võttis just telefonitootjad munepidi pihku ning tõmbas kõigile kahe kaameraga telefonidele julmalt vee peale.

Kui üsna pikalt oli bokeh või telefonide puhul pigem fokeh (fake bokeh) ehk uduse tausta kriteeriumiks olnud kahe kaamera olemasolu, lõi Google jalaga ukse lahti ning tegi selgeks, et nende Pixel 2 puhul seda tarvis ei ole.

Pixel 2, mis on siiani DXOMARK-i kõrgeimini hinnatud telefon fotoskooriga 99, saavutab bokeh efekti punktidega 45. Kui paneme kõrvale kahe kaameraga Note 8, mille bokeh skoor on samuti 45 (https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-8-best-smartphone-zoom/), saab üsna selgeks, et kaks kaamerat on mõnevõrra ülehinnatud gimmick.

Juba üsna pea peale Pixel 2 väljatulekut võeti süsteem pulkadeks ning porditi teistesse telefonidesse Pixeli kaamera äpp, saades kasutada funktsionaalsuseid nagu liikuvad fotod, näotuvastus, -silumine. Portree funktsiooni esialgu ei suutetud kätte saada kuni käesoleva aasta alguseni. Nimelt suutis XDA foorumi kasutaja Charles_l tõestada, et see on siiski võimalik ning pani selle tööle Google vanemate seadmetel: Pixel, Pixel XL, Nexus 6P ja Nexus 5X.

Huvi kasvas nagu kulutuli ning huviliste arv kasvas, saavutades olukorra, kus Pixel 2 ühe kaameraga portree funktsioon töötab ka teiste telefonidega. Peamiseks tingimuseks on Android 8 (Oreo) olemasolu.

Meie üsna hiljuti testitud One+ 5T saavutas oma kahe kaamera olemasoluga bokeh funktsiooni, mis oli ka paljudel põhjuseks varasema 5. uuendamiseks. Kuna testisime ja kõnealune portree funktsioon töötab ka juba One+ 3 peal, on see üks vähem põhjuseid miks vahetada 5 -> 5t vastu.

Testisime ka Sony XZ1 peal aga seal see ei töötanud: tõenäoliselt on nad oma kohutavasse kaameraäppi liiga kiindunud ning ei lase teisi rakendusi kogu sensori-infole ligi. Andkem aega atra seada!





One+ 3 peal toimis täitsa hästi.

Hetkel on ainsaks puuduseks, et see toimib vaid tagumise kaameraga ning ainult inimeste (portreedega). Esemete taustu hetkel veel ei udustata. Kuna fokeh ei tööta optika, vaid telefoni tarkuse baasil ja hetkel on seda tarkust veel natukene vähevõitu, ei anna see alati 100% õiget tulemust; eriti rasketes valgus-oludes.

Kuidas tööle saada

kui sul on android 8.0; 8.1 (Oreo),

tõmba alla porditud äppi .apk installer.

installi ja hakka kasutama (rootimist ei ole tarvis)

Kui said rakenduse tööle, jaga rõõmu. Kommenteeri, mis seadmega ja mis arvad, kas 2,3,4 kaameratega telefonidel on tuleviku?

Täpsemalt ja teema uuendused XDA lehel.

Lisaks loe, kuidas töötab telefoni kaamera ja kuidas ühe läätsega saavutatakse fokeh effekt https://research.googleblog.com/2017/10/portrait-mode-on-pixel-2-and-pi…