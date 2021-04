TEST. Anker Life Q30 - kõrvaklapid, mis on oma hinna kohta tõesti head

Olles juba mõnda aega testinud väikseid juhtmevabasid kõrvasiseseid klappe, tundub tagasipöördumine suurte, üle kõrva Bluetooth klappide juurde kui umbsest toast värskesse loodusesse minek. Jälle on tajutavad kõik madalad ja kõrged sagedused, bassidega pole aga siiski üle pingutatud ning kõik on looduslik, mitte neoonroheline. Lisaks ei pea kartma, et kõrvu liigutades mõni kuular põrandale kukub. Anker on teada-tuntud ja soodne klappide tegija ning nende uus mudel on veel paremaks läinud.

Arvutimaailma laborilauale sattus Anker Life Q30 Aliexpressi kaudu. Seal klappide müüja pidi mitu korda vaeva nägema kauba teele saatmisega, sest nagu kulleri träkkimine näitas, tulid need korduvalt lennufirmast tagasi, kuna tegemist oli "aukuga ja ohtliku tootega". Iseenesest drooniakud ju lendavad, aga seekord peeti 720 mAh akut lennutranspordi jaoks liiga ohtlikuks. See aku on samas oluliselt väiksem, kui mobiiliaku.

Viperused logistikaga seljataga, saabus Anker siiski lõpuks kohale lennukiga ja ei pidanud Suessi kanalis kinni olema.

Toode on oma 67-eurost hinda igati väärt. Kindlasti pole mitmesajaeurosed klapid Ankerist kordades paremad. Vahe tippklappidega on ilmselt üsna väike ja tajutav vaid tõeliste audiofiilide poolt. Muusika kuulamiseks, videokõnedeks ja mängimiseks on need klapid täitsa head ja mis põhiline - mugavad. Aga eks mõnenädalase kasutamisega leiab ka üht -teist, mille kallal veidi nuriseda.

Karbist tulevad välja mugavalt kompaktne reisivutlar, klapid ise, USB-C laadimisjuhe (adapterit pole kaasas, kasuta oma mobiili oma), 3,5 mm kaabel (klappe saab kasutada ka juhtmega), juhendid.

Sanga pikkust saab suures ulatuses reguleerida ja koostekvaliteet on väga hea. Pehmed kõrvapolstrid on paksud ja kõrvasõbralikud, pikemat aega kasutades pole põhjast klappe peast võtta. ka aku ja läbipaistev mürasummutuse režiim toetavad seda hästi.

Siidjalt mati plastmasskattega korpus võtab kergelt sõrmejälgi külge ja erinevalt mõnedest mitmesaja-eurostest klappidest pole disainis kasutatud kallimaid materjale ega metalle, seega välimuselt on need üsna pretensioonitud tavalised plastist klapid.

Pähe pannes saab Ankerit juhtida kolmel viisil - nuppudest, puutepinnaga või mobiiliäpist.

Nuppudega ongi esimene häda, mis pole küll väga suur, aga vajab harjumist. Nuppe on paremal kolm, vasakul kaks. Paremal on 3,5 mm kõrvaklapipesa, vasakul USB-C laadimispesa.

Nupud tuleb lihtsalt pähe õppida, sest sõrmega katsudes on need üsna sarnased ja väga väikesed. Paremal alumine pausi-edasimängimise-kõnevastuvõtu nupp, siis helivaljuse nupud +/- ja vasakul alumine sisselülitusnupp, ülemine mürasummutuse lülituse nupp.

Mürasummutust saab aga juhtida ka puutetundliku pinnaga parema klapi peal. Kätt selle vastu pannes lülitub sisse läbipaistev režiim. Uuesti katsudes minnakse tagasi kas normaalsesse olekusse või aktiivsesse mürasummutusse (ANC). See on kiiresti mürasummutust välja lülitades väga mugav - ei pea hakkama otsima pisikesi nuppe kuulari servalt.

Heli on Hi-Res logoga ja kõrvaklapielemendid on 40 mm diagonaaliga. Hakkame kuulama.

Bassid on täitsa mõjusad, kuid neid pole liiga kunstlikult põhja keeratud, nagu on mõnedel spetsiaalselt bassidele rõhuva muusika kuulajate klappidel tehtud. Samas pole bassid ka kadunud, nagu paljudel kõrvasisestel pisikese kõlarielemendiga klappidel. Kui vaja, siis suudab Anker tekitada paraja pealuusse tungiva tümpsu.

Klassikalise muusikaga on kõrged sagedused hästi kuulda, taldrikud ja puhkpillid ei tekita plärinat. Kõik on puhas.

Normaalne kuulamise tase on umbes 50% juures, aga ka täitsa põhja keerates veel kõrvadel valus ei hakka. Seega pole need helivaljuse poolest just ülivõimsad klapid, aga mõistlikku kuulamist lubavad juba 50% juures. Anker ütleb juhendis, et helivaljust ongi piiratud vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele tervisestandadritele.

Mürasummutus on sisselülitatav vasakul olevast nupust. Seda saab kiirelt välja lülitada, kui katta käega parempoolse klapi väline pind. Siis lülitub sisse läbipaistev režiim, mis on väga hea ümbruse kuulamiseks ja kui keegi sinuga tahab rääkida. Samas võiks läbipaistvas režiimis automaatselt ka helivaljus väheneda, sest läbi muusika ikka väga selgelt teisi ei kuule. Kui aga muusika pausile panna, siis on klapid nagu pealtkuulamisaparaat, mis võimendab ümbritsevaid hääli.

Kummalisel kombel võimendavad klapid siis eriti hästi igasugust madalsageduslikku müra läbipaistvas režiimis, mis mürasummutusega, vastupidi, täielikult kaob. Näiteks on isegi sülearvuti ventilaator, laserprinteri jahutuse undamine, tänavalt kostvad autohääled - kõik väga hästi kuulda. Inimeste kõne muidugi ka, mille jaoks see läbipaistev režiim ongi kõige olulisem.

Aku kestab 40 tundi mürasummutusega ja 60 tundi ilma mürasummutuseta. Aku kestab nii kaua, et unustad selle mitmeks päevaks. Kiirlaadimisega saab viie minutiga energiat neljaks tunniks. Seega kui avastad enne virtuaalkoosolekut, et klapid tühjad, jõuab kähku lühikese laadimise teha, et koosoleku lõpuni vastu pidada. Täiesti täis saavad ligi kahe tunniga.

Kõnekvaliteet on neil klappidel üsna hea, kuid mitte just stuudiomikrofoni kvaliteediga. Parem siiski enamusest telefonidest ja kõrvasisestest klappidest. Teine kuuleb sind siiski veidi nagu vati seest või nagu räägiksid kardinatega vooderdatud ruumis mikrofonist kaugemal.

Bluetoothi leviala on hea, 15 meetrit lubatud katkematut ühendust täitsa toimib ja isegi paar meetrit rohkem. Läbi ühe kiviseina on samuti 15 meetrit levi saavutatav.

Äpis on ligi 20 erinevat ekvalaiseri seadet podcastidest audioraamatuni, seega kui siiski tundub bass liiga pealetükkiv või kõrgeid sagedusi vähe, saab valida mõne muu helitämbri seadistuse.

On need klapid head? Oma hinna kohta on tõesti tegemist heade mürasummutavate klappidega, millel lisaks läbipaistev režiim ümbruse häälte kuulamiseks (näiteks lennukis teadustuste või kontoris kaastöötajate kõne). Kindlasti saab kahekordse hinnaga veel parema heliga klapid, aga see pole enam kahekordselt parem.

PLUSSID

+ pikk aku tööaeg, kiire laadimine

+ mugav kasutada, istuvad hästi peas

+ läbipaistev režiim ümbritsevate häälte kuulamiseks

MIINUSED

- läbipaistvas režiimis ei kuule hästi, kui muusika edasi mängib

- korpus korjab sõrmejälgi, ei jäta tippklassi klappide muljet

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid Anker Life Q30

Hind: 67,6 eurot (ostmise hetkel Aliexpressis)

Takistus: 16 Ω

Kõlarielement: 2 × 40 mm

Sagedusvahemik: 16 Hz - 40 kHz

Bluetooth: leviala kuni 15 m, v. 5, NFC paaritamine

Kaabliühendus: 3,5 mm otsaga kaabel

Mobiilikõned: toetatud, kahe mikrofoniga

Aku: 720 mAh, 60 tundi (helivaljus 60%) või 40 tundi (ANC ehk aktiivse mürasummutusega, helivaljus 60%)

Laadimisaeg: 2 tundi

Toetatud koodekid: SBC, AAC (AptX-i ei toeta)

Kaal: 260 g