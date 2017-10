VIDEO: asjade internet tuleb tasahilju - auto ventiilikorgid said nutikaks!

Viimastel päevadel on Tallinnas toimunud mitmeid kõrgetasemelisi konverentse, kus ikka ja jälle räägitakse ka nutistust ehk Asjade Internetist kui suurest tulevikutrendist. Kus siis need asjad on, mis netti lähevad? Siin on üks hea näide, mismoodi see maailm saab olema - FOBO Tire on komplekt, kuhu kuuluvad auto ventiilikorgid, mis on netti ühendatud. Loe edasi, miks see hea on.

Praegu, kui käib hirmus rehvide vahetamine ja lööktöö muutuvate temperatuuridega, võib juhtuda, et mõni rehv jääb liiga tössiks või ilma muutudes rõhk mõnes suureneb ebaühtlaselt võrreldes teiste ratastega. Liiga hea autoga ei pruugi seda märgatagi, kui õhku vähe sees.

Malaisia idufirma FOBO, mis mõned aastad ka ühisrahastusest raha küsis (ja üle 660% rahastatud sai), ongi tasahilju Asjade Interneti maailma sukeldunud ja ehkki see maailm on meie jaoks veel väga kallis (komplekt maksab 180 dollarit), näitab töötav lahendus, et nutistul on tulevikku ja see püsib töökindel just niimoodi, nagu evangelistid praegu konverentsidel räägivad.

Komplektis olevad mobiilikorgid on Bluetooth 4.0 BLE ühendusega (vähese energiakuluga) ning autosalongi paigutatav juhtseade kontrollib nelja rehvi pidevalt üle õhu ja lisaks ka on vajalik mobiiliäpp, mis teeb rehvikontrolli mugavaks nutitelefoni kaudu.

Korkide pealepanemisega saab hakkama igaüks, kes moosipurki kinni keeranud, mobiiliga ühendamiseks tuleb ka vaid lihtsaid juhendeid ekraanil jälgida.

Mõõtmiseks pole vaja midagi kalibreerida, peab vaid ütlema, mis ratta küljes äsja lisatud andur asub. Mõõdetakse automaatselt kuni 350 kPa rõhku.

Autos olevas keskseadmes on kaks AA patareid, andurites väikesed CR2032 akud. Mõlemad kestavad 25 kraadi juures kaks aastat, Eesti kliimas ilmselt oluliselt vähem. Aga mobiiliäpp annab loomulikult varakult teada, kui nutistu vajab uusi akusid.

Samuti annab mobiiliäpp teada lisaks rõhule ka rehvitemperatuurist. Sõitma hakates on see hea info ka sellest, mis temperatuur tee lähedal valitseb.

Kui keegi anduri pihta paneb, siis see mujal tööle ei hakka, kuna on seotud omaniku mobiilis oleva pilvekontoga. Loomulikult saab pihtapandud korgist ka kohe teada vastava alarmiga. Kui nutitelefoni pole kaasas, alarmeerib rehvirõhust ka keskseade salongis iseseisvalt, ilma mobiiliäpi vahenduseta.

Eks see kõik on nutistu maailmas alles algus. Varsti oskab iga pisividin meile öelda, mida tema andurid näitavad. Kogu selle info töötlemiseks on vaja midagi enamat kui sadu mobiiliäppe, mis ähvardavad meid infoga ära uputada. Selle jaoks, nagu räägitakse meile tehnikakonverentsidel, ongi vaja igale poole imbuvat tehisintellekti.