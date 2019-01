Numbripäädiga Asus - kas uus erilisus on tähelepanu väärt?

Asuse uus süler UX433FN on A4 paberilehe formaadis 14-tolline masin, väikseim 14-tolline masin üldse. Ülikitsad ääred, isegi ekraani alumine serv on klaviatuuriga samas tasapinnas. Vaatamata õhuksusele on siiski arvuti kaas üsna jäik. See on väga hea. Kuid see mudel torkab silma ühe veidrusega, millel on väga suur ohoo-efekt. Vaatame, kas sellest ka pikemalt kasutades kasu on.

Kõige suurem tähelepanuärataja ja ilmselt ka hea turundustrikk on Asuse uue arvuti juures puuteplaat – seal on sinaka LED-taustavalgustusega joonistatud numbriklaviatuur-kalkulaator. Seega võiks olla sellise masina sihtrühm näiteks raamatupidajad. Paraku pole pikemal kasutamisel sellest numbriklaviatuurist palju kasu, sest vähemalt esialgu peab hoolega „ekraani“ ehk puuteplaati jälgima, sest numbriklahve pole tavaliselt harjutud siledalt pinnalt pimedalt klaviatuuri alt tabama. Pikema aja jooksul võib tekkida ka mingi harjumus.

Teine sihtgrupp sellisele numbriklaviatuuriga puuteplaadile võiksid olla arvutuste ja matemaatikaga tegelevad kasutajad – õpilased, insenerid. Samas on harjumus suur ikkagi traditsioonilisi numbriklahve tähtede kohal vajutada - ikkagi füüsilised nupud. Ainuke mõte neil lisaklahvidel hiire puuteplaadil on kompaktsem paigutus, kui vaja järjest palju numbreid sisestada. Aga ilma tunnetusliku tagasisideta on siiski miskit nagu puudu - äkki oleks vaja vibreerimisega tagasisidet või midagi, et mugavam tunduks?

Puuteplaadi nurgast saab aga numbriklahvid välja ka lülitada, kui neid enam vaja pole. Kui klaviatruui taustavalgustuse heledust saab reguleerida, siis numbriklahvid puuteplaadil helendavad kogu aeg maksimumheledusega. See torkab hämaras töötades, nt bussis üsna silma.

Klahvid ise on väiksemad kui tavaliselt ja suurema klahvivahega. Väiksemad klahvid isegi väga ei häirigi, kuna selle võrra on klahvivahed suuremad. Üles- ja alla-nooled on aga ilmselgelt liiga pisikesed. Need on põhimõtteliselt nagu poolitatud (pisi)klahv.



Üliõhukesed ekraaniservad.

Kuid muus osas on see Asuse mudel moodsaid trende tpselt jälginud ja taas on väiksesse A4 paberilehe mõõttudes formaati ära mahutatud korralik 14-tolline ekraan, mille ääred on väga kitsaks tehtud. Üles kitsasse serva on siiski ära mahutatud ka veebikaamera ja 3D näoskänner, millega saab näotuvastusega sisse logida. Ekraani-esikülje suhe on 92% ja värvid katavad 100% sRGB värviruumi. Full HD resolutsioon.

Muudest tehnilistest andmetest midagi väga erilist ei leia. Mälu 8 GB (laiendada ei saa), protsessor Intel i5-8265U, salvestusruum 238 GB PCIe SSD, mis on siiski tavalisest SATA SSD-st 3x kiirem. Ainuke vahetatav asi ongi SSD.

See-eest on kõik-emaplaadil-kinni arvuti äga vaikne, pole ventilaatorit kuulda ka tõsisema koormuse ajal.

Õliõhukese korpuse puhul on loobutud SD kaardilugejast, on vaid microSD kaardilugeja. Kui kasutad SD kaardiga väliseid seadmeid, peaksid ostma microSD koos adapteriga, et neis edasi kasutada koos arvutiga. MicroSD kaarti loeb lugeja üsna aeglaselt, aga kui seda väga tihti vaja pole, siis ilmselt pole see oluline.

Suureks plussiks on aga täismõõtmetes HDMI, mida pole mõnedes Asuse varasemates suuremates mudelites. See on ära mahutatud ja see on väga hea – väldib igasuguste mikro- ja nano-HDMI üleminekute kaasatassimist, kui on vaja näiteks kuskil projektori või teleriga ühendada. HDMI on tänapäeval piisavalt oluline pistikupesa, et see võiks olla adapterivabalt standardsuuruses.

USB Type C on küll olemas, aga see ei toeta Thunderbolt 3 kiiret ühendust. Eraldi on USB 3.1 pesa. LAN pesa puudumine võib korporatiivklientidele saada takistuseks oma tööarvutiteks seda mudelit võtmast, kodukasutaja ilmselt lepib WiFiga ja LAN-adapteriga.

Kaasas on ka väike sülearvutikott, mis paljudele on meeldiv kingitus koos uue arvutiga.

Aku kestab sel mudelil umbes kümne tundi, mis on piisav ja hea, et kasutada ka reisil olles. Seda juhul, kui lülitud akusäästurežiimile ja reguleerid ekraani heleduse maksimaalselt tumedaks. Väike akulaadija on küll kerge kaasa võtta, kuid laeb arvutit üsna kaua, mitu tundi.

Kokkuvõtteks on see arvuti hea kerge ja õhuke reisimasin, mida ei pea tingimata puuteplaadile joonistatud numbriklaviatuuri pärast ostma, millel pole eriti olulist rakendust. Kui tahad, et midagi puuteplaadil oleks, võta juba Asuse teine mudel Zenbook Pro 15, millel on värviline hiire puuteplaat eraldi äpiekraaniga. Sellega saad juba ekraanipinda paremini ära kasutada ja arvutile palju lisavõimalusi töötegemiseks või suhtluseks tekitada.

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Asus UX433FN

Hind: 1099 eurot (Flex.ee)