Hübriidarvuti mitu ametit

Asuse uus hübriidarvuti UX461U on ilus, tugev, võimas ja nii edasi, kuid mõni hea omadus jääb arvuti sisse kinni ka. Testisime Asust nii mänguri- kui tarkvaraarendaja arvutina, nii kodu- kui ärimasinana. Ja siin on arvamus, mis on puhtalt isiklik ja võib paljudel teistel hoopis teistsuguseks kujuneda.

Välimus on puutetundliku ekraaniga ja tahvliks käänataval kergel süleril korralik ja paistab tugev. Kaanele sõrmejälgi eriti ei teki, mis on muidugi hea. Ekraanihinged püsivad kindlalt paigal vaatamata sellele, et neid saab käänata peaaegu kuni 360 kraadi, seega saab ka reisil olles rappuvas bussis või lennukis tööd teha või mängida. Klaviatuur ei vaju keskelt läbi. Klahvistik on minu meelest mugav just sellepärast, et nupud on suuremate vahedega, pehmed ja madala käiguga. Kuid see on mõnedel ka maitseasi – igaüks on harjunud isemoodi klahvidega. Igatahes on 1,4 mm klahvisamm ja natuke suuremad klahvivahed suuremate näppude jaoks head.

Näppude alla jäävad asjad

Spetsifikatsioonides mainitakse, et puuteplaat arvutil on kaetud klaasiga. See tundub esialgu igatahes harjumatu – tavaliselt on ju puuteplaadid kergelt karedad, kuid peale väikest harjumist tundus ka selline libe pind hea – peaasi, et hiir ekraanil liigub kiirelt ja täpselt.

Asi, mis aga jäi arusaamatuks, oli sõrmejäljelugeja. Esiteks asus see ebaharikikus kohas – puuteplaadi sees. Lisaks röövitud pinnale jäi see vahest ka sõrmele ette ning oli aeglane, samuti ei tundnud alati sõrmejälgi ära. See võiks asuda eraldi kuskil klaviatuuri all, mitte puuteplaadi sees.

Kitsas port

Teine probleemne asi on HDMI port. Kõikjal poodides, kus seda Asuse mudelit müüakse, mainitakse lakooniliselt vaid HDMI olemasolu. Mõnedel masinatel on võimas NVIDIA MX150 graafikakaart (meie testmudelil oli järgi vaadates siiski oluliselt lahjem Intel UHD 620), millel pole sülerisse pandud HDMI 1.4-st kasu, sest see on vana ja aeglane. Standardiks on saanud HDMI 2.0, arusaamatuks jääb, miks see aeglane HDMI on pandud. Võib-olla tõesti aitab palju raha kokku hoida, kuid nii ei saa me head graafikat, mida riistvara toetab, suurele ekraanile saata ning peame leppima oluliselt madalama kaadrisagedusega. Konkurentidest on igatahes Asus oluliselt odavam, võib-olla selles peitubki saladus.

Puudu on LAN pesa, mis mitmed korporatiivsed ärikliendid sellest masinast eemale peletab, kuid väikefirma või kodukasutaja peab muretsema LAN-adapteri USB-pessa, siis on probleem traadiga võrguga lahendatud.

Mänguks piisab

Mängimiseks oli taas aega napilt, kuid jõudsin siiski ära proovida 5 aastat vana Far Cry 3: Blood Dragoni. See sai Full HD resolutsiooniga hakkama, aga see on ka 2013. aastal loodud mäng, mil Full HD oligi üsna tippude tipp. Uusimate mängudega tuleb Inteli UHD 620 graafikakaardiga mängude kvaliteeti maha keerata, ilmselt lausa HD peale.

Mälu on piisavalt (16 GB), protsessor on 8. põlvkonna Intel Core i7, kõvakettaks või täpsemalt massmäluks 512 GB PCIe® 3.0 x4 SSD, mis on kolm korda kiirem, kui SATA3 küljes asuv SSD, seega riistvaraliselt on tegemist üsna tipulähedase masinaga muus osas. Sobib vähenõudlikule kasutajale vajadusel ka heli- ja videotöötluseks.

Mängimiseks ka piisab, kuna arvestame sellega, et tegemist on ikkagi sülearvutiga. Kui ei hakka just viimase aja hittmänge mängima, siis mõne aasta taguste mängude nõudmistele vastab see Asus igati.

Vali heli ja keskmine kaamera

Heli tuleb välja esiserva all asuvatest kahest Harman / Kardon kõlarist ja see on valjem, kui oleksin oodanud ühelt õhukeselt sülearvutilt. HD veebikaamera asub ekraani ülaservas ja see ei üllata ega valmista ka pettumust – täiesti tavaline keskmine HD kaamera. Ilmselt ärikasutajad tahaks sinna juba midagi paremat ja äriklassi arvutitel ongi paremad veebikaamerad.

Aku 10 tundi

Akule pole midagi ette heita samuti. Keskmine kasutusaeg jääb kümne tunni kanti, väga agressiivselt mängides saab tühjaks kahe tunniga. 49 minutiga on täis laetud 60%.

Spetsifikatsioonides märgitud tööaega 13 tundi ei maksa väga uskuda, see on liiga optimistlik tulemus ja eeldab väga rahulikku arvutikasutust. 57 Wh aku on küll väike, kuid pole probleemi – väga energiasäästlik uue 8. põlvkonna protsessor teeb tööajaks siiski täiesti tubli 10 tundi.

Pliiats ka veel

Karbipõhjast arvuti alt leiab veel ka puutepliiatsi. Apple´i toodetega kogemusi omanud peavad õunatoodet paremaks, kuid ka Asuse lisaseadmel pole viga midagi. Käänates süleri tahvliks, saab ilusti joonistada ja pliiats reageerib üsna täpselt.

JONNE PITK

Uptime, tarkvaraarendaja

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Asus ZenBook Flip 14 (UX461UA)

Hind: ca 1350 eurot

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro või Windows 10 Home

Protsessor: Intel Core i7-8550U, 1,8 GHz, neljatuumaline, Turbo boost (kuni 3.7 GHz), 8 Thread´i (loogilist tuuma)

Graafikakaart: integreeritud Intel UHD 620 graafika

Ekraan: 14-tolline LED-taustvalgustusega Full HD (1920 x 1080 pikslit), NTSC 72%, 100% sRGB, 178° vaatenurgaga, 7,15 mm laiuse ekraaniäärega

Mälu: 16 GB LPDDR3

Massmälu: 512 GB PCIe 3.0 x4 SSD

Ühendused: 1x USB 3.1 gen 1 USB-C (ainult andmeside), 2x Type A USB 3.1 Gen 1, 1x HDMI, 1x Micro SD kaardilugeja, 1x kombo-audio pesa, WiFi ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.2

Klaviatuur: taustvalgustusega, 1,4 mm klahvikäiguga

Puuteplaat: klaaskattega, integreeritud sõrmejäljelugejaga

Heli: kaks stereokõlarit, Harman Kardoni sertifitseeritud

Veebikaamera: HD kaamera

Aku: kuni 13 tundi, 57 Wh, Li-Po, kiirlaadimisega 60% täis 49 minuitga, 45 W adapter

Kaal: 1,4 kg