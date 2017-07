Elisa ja Starman panid käima esimese ühise teenuse – Binge

Nutitelerid oskavad küll igasuguseid striimiteenuseid ka ise nidata, aga kui see tundub liiga keeruline või teler ei saa ikkagi hakkama, siis sobib arvatavasti Starmani ja Eisa esimene ühine uus teenus - Binge.

Elisa ja Starman tutvustasid eile oma esimest ühist üle õhu televisiooniteenust Binge, mis toob ühe teenushinna sees kliendini nutitelevisiooni võimekuse alustades salvestamisest ja järelvaatamisest kuni populaarsete äppide kasutamiseni. Esimesena Eestis toob Elisa turule TV-teenusesse integreerituna Netflixi ja YouTube`i.

Elisa ja Starmani juhatuse liikme Andrus Hiiepuu sõnul on Starman täna juba turuliider üle õhu televisiooni tasulise teenuse pakkumisel. „Starmani turuosa üle õhu TV segmendis ulatub 53%-ni, samal ajal kui Viasati turuosa on 39% ja Telial 8%,“ tõi Hiiepuu välja TV turuosade jaotuse Tehnilise Järelevalveameti statistika alusel.

Uue TV lahenduse Binge turuletoomisega laiendab ühisettevõte Elisa ja Starman televisiooni lahenduste valikut. „Täna klientidele pakutav ZUUMtv levib samuti üle õhu, kuid Binge lisab juurde veel ka nutiTV võimekuse – salvestamise, järelvaatamise ja äpid,“ tõi Andrus Hiiepuu välja senise ja uue televisiooni teenuse erinevuse. „Eriti aktuaalne on teenuste valiku laiendamine olukorras, kus Eestis on Kanal2 ja TV3 vabalevist lahkumise tõttu operaatorit otsimas ligi 72 000 majapidamist. Siinkohal pakumegi kliendile soodsamat valikut ZUUMtv näol, mis täidab kliendi baasvajadused ning uut teenust Binge, mis annab lisaks juurde veel ka kogu võimaliku nutifunktsionaalsuse televiisori ekraanile ja ka nutiseadmesse,“ lisas Hiiepuu.

Elisa uute teenuste juhi Kertu Kriiski sõnul on uus teenus suunatud kolmandikle Eesti elanikest, kelleni kaabel täna ei jõua. „Uue teenuse sihtrühmaks ongi peamiselt üle õhu TV kanalite vaatajad, kes elavad linnast väljas, ent soovivad samasugust nutikat televisioonikogemust, nagu pakutakse kaabelvõrgus,“ kirjeldas Kertu Kriisk uue teenuse kasutajaskonna vajadusi. Hinnanguliselt on uue teenuse sihtrühmaks ca 200 000 majapidamist.

Kriisk tõi välja, et Binge eristub ka tänastest kaabel-TV lahendustest tänu lihtsustatud kasutusmugavusele. „Teenus on väga intuitiivne, kogu nutika TV kasutusvõimalused on toodud kliendile võimalikult lähedale. Nii toimivad valikud „paus“, „tagasikerimine“, „salvestus“,„järelevaatamine“ ning isegi tavakanalitelt YouTube´i või Netflixi edasi liikumine paari nupuvajutusega, mitte menüüsügavustes,“ rääkis Elisa uute teenuste juht.

Esmakordselt toob uus üle õhu TV-teenus kliendini pikaajalised salvestused, kokku 1500 tundi kliendi enda valitud salvestusi, mida on võimalik vaadata 6 kuu jooksul. Järelvaadata saab viimase 7 päeva saateid.

Binge pakub kliendile vaatamiseks 25 kanalit, millest 7 on Eesti kanalid ja sisaldavad ka vabalevist lahkuvaid Kanal2 ja TV3. Lisaks on valikus veel Fox ja Fox Life, dokumentaalkanalid Viasat Explore, Nature ja History, filmikanalid TV1000 ja Filmzone ning lastele eestikeelsed Kidzone ning Kidzone+.

Kertu Kriisk rõhutas, et Binge pakub vaatajale ainult kvaliteetkanaleid. „Meie eesmärgiks pole näidata kliendile suurt kanalivalikut, millest ta tegelikult ei hooli. Oleme välja valinud ja näitame uues teleteenuses ainult neid kanaleid, mille olulisust on tõestanud kliendiuuringud ja vaatajanumbrid,“ ütles Kertu Kriisk, kes ei välistanud tulevikus teemakanali valikute lisandumist teenusele.



Binge kanalite valik.

Binge on koduseks kasutamiseks mõeldud nuti-TV lahendus televiisorisse, millega kaasneb ka kaks vaatajakohta nutiseadmetes. Binge toimib internetiühenduse pakkujast sõltumatult, mis tähendab, et teleteenuse vaatamiseks võib kasutada nii Elisa mobiilse interneti lahendust ruuteriga kui ka mõne teise pakkuja internetiühendust (sh Telia, Starman jne). Teenuse kuutasu on 13,99 eurot.

Elisa (www.elisa.ee) ja Starman (www.starman.ee) on 1000 töötajaga suurettevõtte, mis hiljuti ühines kommunikatsiooni- ja meelelahutusettevõtteks Eestis.